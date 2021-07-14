Bình thường những người "bốc phốt" sẽ dừng lại ở anh em hoặc bạn bè nhưng dưới đây có một trường hợp đặc biệt khi mà cô gái đã phải đích thân kể xấu người yêu để chàng ta nhận thấy cái sai của mình. Qua lời kể của cô gái, người đọc sẽ biết được một "cảnh giới khác" của sự ở bẩn.

Việc sinh viên ở bẩn, đặc biệt là các sinh viên nam không phải là hiếm khi trào lưu "bốc phốt" cuộc sống thật của bạn bè đang thịnh hành trên MXH. Qua đó, nhiều người có cái nhìn khác đối với một số người có vẻ ngoài hào nhoáng.

Anh người yêu này được diễn tả như "chúa lười" khi không bao giờ lau nhà, chỉ quét nhà khi bạn gái bực dọc nhưng cô bạn này vẫn phải quét lại vì nhà vẫn dơ nguyên.

Cụ thể, cô gái chia sẻ rằng mình và anh bạn trai ở bẩn bằng tuổi nhau, đã đi làm và hiện đang sống thử. Thuở mới yêu, anh chàng rất sạch sẽ và giữ cho bản thân luôn bóng bẩy một cách hoàn hảo. Nhưng đến khi về chung nhà, cô gái tội nghiệp mới nhận ra bộ mặt thật của người yêu mình.

"Nhiều hôm em vô cùng bực mình, thấy anh bảo quét nhà rồi mà em còn trông thấy cả đống rác. Em nhắc thì anh ấy bảo cả ngày đi làm mệt rồi giờ không muốn phí sức cho việc nhà" - cô gái chia sẻ.

Không những vậy, vệ sinh thân thể của anh chàng còn vô cùng kém, việc tắm giặt phải để bạn gái nhắc đến mỏi mồm mới chịu đi. Nhiều hôm, chàng ta không tắm mà chỉ thay quần áo, quần áo cũng ít khi giặc mà mặc xong rồi treo lên để mặc lại. Nhưng điều mà cô gái này hãi nhất ở anh bạn trai chính là việc lười đánh răng. Mùi hôi từ miệng anh chàng này sau một thời gian dài không đánh răng làm cô gái suýt nôn sau một lần hôn nhau. Bởi vậy, gần 1 tháng nay, cô gái đã phải viện cớ để không thân mật với người yêu.

"Em để ý, tháng trước anh đánh răng đúng 3 lần. Trước đây anh hay nhai kẹo, em không phát hiện ra nhưng bây giờ thì mới thấy mùi hôi thực sự khó chịu đến thế nào. Nói không ngoa thì nó thối um chứ không phải hôi nữa rồi. Có lần gần gũi mà em suýt nôn hết ra người anh luôn. Đã thế, anh lại còn thích được nồng nàn âu yếm. Gần tháng rồi, em viện cớ để đỡ phải gần gũi anh."

Lời tâm sự của cô gái trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Đến thời điểm hiện tại, cô gái đã không thể tiếp tục những ngày tháng phải sống chung với sự bẩn thỉu của anh bạn trai này nữa. Cô cầu mong cư dân mạng có thể chỉ giúp mình một kế sách để thay đổi được bạn trai: "Không phải em chán anh mà thực sự em sợ phải tiếp tục chịu đựng mùi hôi với bẩn thỉu của người yêu thêm nữa. Anh chị có kế sách gì để người yêu em hết ở bẩn thì chỉ giùm em với ạ." - cô gái nản lòng, cầu cứu cộng đồng mạng trong đau khổ.

Sau khi đọc xong những dòng trên, nhiều netizen đã không tin vào mắt mình vì khó có người nào có thể ở bẩn đến như vậy. Nếu đúng như cô nàng nói thì quả thật anh bạn trai là một người siêu bẩn rồi.

Nhiều người góp ý cô đừng nên thay đổi tính cách của bạn trai mà nên thay luôn một bạn trai mới vì sau này nếu cưới nhau bạn trai co sẽ còn lười hơn nữa. Quả thật, nếu sự việc trên là thật, cô gái nên suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của 2 người.