Ngoài mua sắm bất chấp, chị em còn có 5 cách xả stress cực 'độc' mà đàn ông khôn bao giờ khám phá được

Tâm sự Eva 08/07/2021 18:30

Phụ nữ thường chịu rất nhiều áp lực từ con cái, gia đình đến công việc. Vậy làm cách nào để họ giảm bớt căng thẳng và tìm lại niềm vui trong cuộc sống? Cùng điểm danh một số cách xả stress độc đáo của phụ nữ nhé!

Ăn uống 

Phụ nữ lúc vui cũng như lúc buồn rất dễ rơi vào trạng thái “thèm ăn”. Ăn uống chính là một trong những cách hồi phục năng lượng hiệu quả nhất và cũng đơn giản nhất. Sở thích này giải quyết được căng thẳng về mặt tinh thần nhưng lại mau chóng khiến phụ nữ đau đầu về cân nặng của mình. Không ít cô nàng cứ buồn lại ăn, vui lại ăn… xong lại than thân trách phận vì lên ký. Vừa lên ký thì áp lực đòi giảm cân, nhưng giảm cân buồn quá lại ăn,...ăn xong lại than trách rồi giảm cân tiếp. 

18 món ăn vặt hot nhất hiện nay đảm bảo ngon, bổ, rẻ, dễ làm

Đồ ăn ngon là 'liều thuốc tinh thần' nhưng cũng là 'kẻ thù' của phụ nữ. Ảnh minh họa

Xem phim ngôn tình lãng mạn 

Đặc biệt là những bộ phim có sự góp mặt của các ‘soái ca’ vừa đẹp trai, vừa nam tính. Dù chưa kết hôn hay đã lập gia đình, phụ nữ vẫn rất ‘yêu cái đẹp’. Được ngắm nhìn những nam thần trên màn ảnh cũng là một cách giảm stress rất hữu hiệu của các chị em. Ngoài ra, các bộ phim ngôn tình với những cảnh quay lãng mạn, hài hước còn giúp phụ nữ yêu đời hơn và sống tích cực hơn.

Mua sắm

Phụ nữ khi buồn thường có xu hướng yêu bản thân hơn và sống vì mình hơn. Đó là lý do các nàng làm việc vất vả nhưng chi tiêu cũng rất 'mạnh tay'. Những đôi giày đẹp, bộ váy đẹp, hay vòng tay đẹp,... đều đem đến niềm vui bất tận cho phụ nữ. Niềm vui đó lại càng được nhân đôi nhân ba khi được chính người đàn ông của mình mua cho hoặc cho tiền mua. 

Là phụ nữ, hãy mua sắm mỗi ngày!" | HK.SMART SHOP

Đi mua sắm cùng bạn bè là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Ảnh minh họa

'Nạp năng lương' từ người yêu hoặc chồng

Những cô nàng đang yêu hoặc đã có chồng thường cảm thấy thư giãn, dễ chịu khi được ôm trong vòng tay và thì thầm những lời ngọt ngào. Lúc phụ nữ mệt mỏi, thường thích im lặng và tựa đầu vào bờ vai vững chắc của người đàn ông. Thâm chí một số nàng còn có sở thích 'độc lạ' là ngửi mùi của người yêu. Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, quên hết mọi buồn lo và sẵn sàng đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Đi chùa, đi xem bói

Có đến 90% phụ nữ thích xem tướng số, cầu thần, niệm Phật. Điều này bắt nguồn từ tâm lý bất an, luôn lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của chính mình. Mỗi lần phụ nữ gặp thử thách hoặc vướng phải điều gì không như ý, các nàng thường có xu hướng tìm đến những điều "tâm linh", tìm đến người có thể nói đúng tình trạng của các cô hiện tại. Nhưng sở thích này cũng dễ đem đến tác động tiêu cực. Vì nếu người xem bói nói lời tốt đẹp thì không sao, chỉ cần họ tiên đoán điều gì đó không hay sẽ rất dễ khiến các nàng suy nghĩ nhiều hơn và lo lắng thêm.

 

Thích tụ tập bạn bè

Nhà tâm lý học Robin Dunbur: “Tụ tập bạn bè 2 lần/tuần giúp phụ nữ hạnh phúc, trẻ đẹp hơn”. Ảnh minh họa

Không giống như đàn ông, phụ nữ tụ tập bạn bè không phải để nhậu nhẹt gì. Các nàng chỉ là gặp nhau cùng ăn uống, ca hát, cùng tâm sự và sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Hội bạn thân là nơi mà các cô gái được là chính mình, được thể hiện góc khuất mà ở chỗ làm hay thậm chí ở gia đình cô cũng không để lộ. Thường sau mỗi buổi 'tám xuyên lục địa', các nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhờ lời khuyên và động viên của hội bạn thân, phụ nữ sẽ được tiếp thêm động lực, sẵn sàng đương đầu với các 'kẻ thù' trong công việc và ngoài xã hội.

Giải mã 3 loại duyên nợ vợ chồng - Hôn nhân của bạn thuộc loại nào?

Giải mã 3 loại duyên nợ vợ chồng - Hôn nhân của bạn thuộc loại nào?

Vì sao có những cặp vợ chồng sống hạnh phúc êm ấm, lại có những cặp đôi luôn cãi vã, hành hạ lẫn nhau nhưng lại không thể chia tay. Hãy cùng đọc bài viết sau để tìm hiểu sâu hơn về duyên nợ vợ chồng nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Câu chuyện phụ nữ Sự thật về các cặp đôi hạnh phúc chọn phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau