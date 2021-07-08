Phụ nữ lúc vui cũng như lúc buồn rất dễ rơi vào trạng thái “thèm ăn”. Ăn uống chính là một trong những cách hồi phục năng lượng hiệu quả nhất và cũng đơn giản nhất. Sở thích này giải quyết được căng thẳng về mặt tinh thần nhưng lại mau chóng khiến phụ nữ đau đầu về cân nặng của mình. Không ít cô nàng cứ buồn lại ăn, vui lại ăn… xong lại than thân trách phận vì lên ký. Vừa lên ký thì áp lực đòi giảm cân, nhưng giảm cân buồn quá lại ăn,...ăn xong lại than trách rồi giảm cân tiếp.

Xem phim ngôn tình lãng mạn

Đặc biệt là những bộ phim có sự góp mặt của các ‘soái ca’ vừa đẹp trai, vừa nam tính. Dù chưa kết hôn hay đã lập gia đình, phụ nữ vẫn rất ‘yêu cái đẹp’. Được ngắm nhìn những nam thần trên màn ảnh cũng là một cách giảm stress rất hữu hiệu của các chị em. Ngoài ra, các bộ phim ngôn tình với những cảnh quay lãng mạn, hài hước còn giúp phụ nữ yêu đời hơn và sống tích cực hơn.

Mua sắm

Phụ nữ khi buồn thường có xu hướng yêu bản thân hơn và sống vì mình hơn. Đó là lý do các nàng làm việc vất vả nhưng chi tiêu cũng rất 'mạnh tay'. Những đôi giày đẹp, bộ váy đẹp, hay vòng tay đẹp,... đều đem đến niềm vui bất tận cho phụ nữ. Niềm vui đó lại càng được nhân đôi nhân ba khi được chính người đàn ông của mình mua cho hoặc cho tiền mua.

Đi mua sắm cùng bạn bè là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Ảnh minh họa

'Nạp năng lương' từ người yêu hoặc chồng

Những cô nàng đang yêu hoặc đã có chồng thường cảm thấy thư giãn, dễ chịu khi được ôm trong vòng tay và thì thầm những lời ngọt ngào. Lúc phụ nữ mệt mỏi, thường thích im lặng và tựa đầu vào bờ vai vững chắc của người đàn ông. Thâm chí một số nàng còn có sở thích 'độc lạ' là ngửi mùi của người yêu. Cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh, quên hết mọi buồn lo và sẵn sàng đối diện với khó khăn trong cuộc sống.

Đi chùa, đi xem bói

Có đến 90% phụ nữ thích xem tướng số, cầu thần, niệm Phật. Điều này bắt nguồn từ tâm lý bất an, luôn lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của chính mình. Mỗi lần phụ nữ gặp thử thách hoặc vướng phải điều gì không như ý, các nàng thường có xu hướng tìm đến những điều "tâm linh", tìm đến người có thể nói đúng tình trạng của các cô hiện tại. Nhưng sở thích này cũng dễ đem đến tác động tiêu cực. Vì nếu người xem bói nói lời tốt đẹp thì không sao, chỉ cần họ tiên đoán điều gì đó không hay sẽ rất dễ khiến các nàng suy nghĩ nhiều hơn và lo lắng thêm.

Thích tụ tập bạn bè

Nhà tâm lý học Robin Dunbur: “Tụ tập bạn bè 2 lần/tuần giúp phụ nữ hạnh phúc, trẻ đẹp hơn”. Ảnh minh họa

Không giống như đàn ông, phụ nữ tụ tập bạn bè không phải để nhậu nhẹt gì. Các nàng chỉ là gặp nhau cùng ăn uống, ca hát, cùng tâm sự và sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Hội bạn thân là nơi mà các cô gái được là chính mình, được thể hiện góc khuất mà ở chỗ làm hay thậm chí ở gia đình cô cũng không để lộ. Thường sau mỗi buổi 'tám xuyên lục địa', các nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhờ lời khuyên và động viên của hội bạn thân, phụ nữ sẽ được tiếp thêm động lực, sẵn sàng đương đầu với các 'kẻ thù' trong công việc và ngoài xã hội.