Người xưa thường nói: “Đàn ông yêu bằng mắt còn phụ nữ yêu bằng tai”. Tâm hồn người phụ nữ luôn dễ đa sầu đa cảm. Một lời phiền trách vu vơ cũng khiến họ nghĩ ngợi, đau lòng. Nhưng chỉ một hai câu nói ngọt ngào bông đùa cũng dễ làm họ vui cười, nhung nhớ.

Phụ nữ vốn là những người sống tình cảm, chỉ cần vài lời nói quan tâm, ngọt ngào cũng khiến chị em siêu lòng. Ảnh minh họa

Khi còn trẻ, phụ nữ có thể dễ rơi vào những cạm bẫy vật chất. Nhưng càng trưởng thành, càng nhiều trải nghiệm, phụ nữ lại hay động lòng với những cám dỗ về mặt tinh thần hơn. Họ càng va chạm nhiều với xã hội, càng khao khát được lắng nghe, chia sẻ và mong mỏi được chăm sóc, quan tâm.

Cạm bẫy vật chất thì dễ dứt ra được, nhưng cám dỗ tinh thần một khi đã vướng vào thì khó lòng mà quên đi. Ảnh minh họa

Chuyện thổn thức, động lòng khi còn độc thân là điều hết sức bình thường. Nhưng một khi đã lập gia đình, bước qua cánh cửa hôn nhân với vai trò làm vợ, làm mẹ, thì người phụ nữ phải hết sức tỉnh táo và cố gắng quản lý cảm xúc của mình.

Hạnh phúc hôn nhân là chuyện cả đời, đừng vì chút rung động nhất thời mà đánh mất một gia đình êm ấm

Tình yêu trong hôn nhân thường bắt đầu phai nhạt khi hai vợ chồng có con. Người chồng với mối lo cơm áo gạo tiền thường quên đi những phút giây lãng mạn, những cử chỉ yêu thương, thậm chí còn trở nên vô tâm, cục cằn với vợ. Người vợ sau sinh lại càng dễ căng thẳng, tủi thân và tổn thương tinh thần nhiều hơn.

Áp lực cuộc sống, con cái, khiến vợ chồng không có thời gian hâm nóng tình cảm. Phụ nữ đừng vội thất vọng, buồn bã vì những khó khăn nhất thời này nhé. Ảnh minh họa

Thật ra bất kỳ cặp vợ chồng nào đều phải trải qua đời sống hôn nhân theo một biểu đồ hình sin… không có gì là bằng phẳng mãi mãi, cũng không có chuyện bế tắc trọn đời. Những khó khăn bây giờ nếu hai vợ chồng có thể vượt qua, chắc chắn sẽ hưởng được trái ngọt trong tương lai.

Sâu thẳm trong tâm hồn, người phụ nữ nào cũng cần cho mình một bờ vai để dựa dẫm lúc yếu lòng, để chia sẻ những lúc khó khăn nhưng hơn tất cả vẫn là chồng, là con, là tổ ấm gia đình. Ảnh minh họa

Xã hội ngày nay, mỗi người đều coi trọng cái tôi cá nhân của mình. Tỉ lệ các cặp vợ chồng ly hôn ngày càng cao. Người ta dễ dàng lựa chọn từ bỏ một cuộc hôn nhân hơn là cố gắng sửa chữa những sai lầm của nó. Là người mẹ, người vợ, chúng ta chính là cái “tâm” của một gia đình. Thay vì vội khẳng định là chồng không yêu thương mình và nhanh chóng sà vào vòng tay người đàn ông khác, thì phụ nữ hãy tìm cách trò chuyện, chia sẻ để cùng chồng khắc phục những khiếm khuyết trong cuộc hôn nhân hiện tại.

Khi phụ nữ gặp phải cám dỗ và đứng trước những sự lựa chọn, hãy để lý trí đưa ra quyết định. Sửa chữa hôn nhân để có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn hay bước chân vào một mối quan hệ sai lầm, điều này phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người.