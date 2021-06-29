Có 2 sai lầm trong cuộc sống: Sống cho người khác coi và coi người khác mà sống!

Cầu toàn cũng là một đức tính tốt, nhưng quá cầu toàn lại là “con dao hai lưỡi” khiến người phụ nữ mệt mỏi và tổn thương. Những người phụ nữ cầu toàn thường rất để ý đến lời nói của người khác dành cho mình. Họ có thể vui vẻ cả tuần vì những lời khen “có cánh” và cũng đau đáu mất ăn mất ngủ bởi những lời góp ý, chê bai.

Người xưa có câu 9 người 10 ý, dù bạn có nỗ lực hoàn thiện tới đâu cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Bạn ăn ngon mặc đẹp họ nói bạn phung phí, bạn chi tiêu tiết kiệm họ khinh bạn nghèo hèn, bạn làm nhiều họ nói bạn tham lam, bạn làm ít họ bảo bạn lười biếng. “Lời nói gió bay”, họ nói mỏi miệng rồi cũng tự lãng quên.Thế nên thay vì cố gắng làm những điều mình không thích để đẹp lòng người khác, thì hãy thả lỏng một chút, làm những điều bạn thích dù điều đó chưa chắc tốt trong mắt mọi người.

Cùng là phụ nữ, chúng ta không nên bàn tán quá nhiều về người khác, mình phán xét họ, họ cũng sẽ khắt khe với mình

Hạnh phúc hay không là do chính mình quyết định

Xã hội hiện đại đặt tiêu chuẩn đánh giá người phụ nữ ngày càng cao

Ngày xưa phụ nữ chỉ cần làm tốt việc trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp, chăm lo chồng con, đã được mọi người xung quanh hết lời khen ngợi. Ngày nay, phụ nữ vừa phải bươn chải kiếm tiền, vừa phải vất vả chăm lo chuyện nhà rồi chuyện học hành con cái, còn phải biết đối xử khéo léo với bà con, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp.... Họ càng giỏi lại càng nhiều áp lực, lại càng bị chú ý và xét nét.

Xã hội càng phát triển, vai trò của người phụ nữ càng cao

Đó cũng là lý do khiến tính cách của những người phụ nữ hiện đại ngày càng trở nên nóng nảy, hay giận dỗi và thậm chí cọc cằn. Cùng một lúc họ phải quan tâm tới quá nhiều vấn đề và chịu chi phối bởi quá nhiều người. Các mối quan hệ xã hội không chỉ đem đến niềm vui mà còn kéo theo những “quả bom” tiêu cực cứ ngày ngày ám ảnh người phụ nữ.

Không ít người phụ nữ cảm thấy bế tắc và trầm cảm vì cuộc sống quá nhiều áp lực

Những lúc mêt mỏi, phụ nữ hãy dành thời gian tĩnh lặng lại một chút. Khi mọi thứ chuyển động quá nhanh, lại là lúc chúng ta càng nên tịnh tâm lại. Không phải tịnh lại để lấy đà chạy nhanh hơn, mà để xem chúng ta đang chạy vì điều gì và ta thật sự cần những gì. Đừng nên tự đề cao bản thân mình quá, đôi lúc chịu cúi đầu nhìn xuống một chút lại khiến tâm hồn nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Hãy sống tử tế với bản thân, đừng vì một bữa cơm mà tất bật đến kiệt sức, đừng vì một lời nói mà dằn vặt đến đau lòng, càng không nên vì cái mác hoàn hảo mà đánh đổi hạnh phúc cá nhân.

Hãy là một người phụ nữ thông minh, đừng khiến mình trở thành nô lệ cho chính tiêu chuẩn của mình nhé!