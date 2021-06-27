Phụ nữ hiện đại - thật lợi hại: Đàn ông khôn chớ dại mà coi thường

Phụ nữ yêu 27/06/2021 06:30

Phụ nữ khi yêu họ trân trọng và tin tưởng người mình yêu. Nhưng phụ nữ càng tốt, đàn ông lại càng trở nên vô tâm và ích kỷ. Đừng nghĩ họ sẽ mãi là con mèo ngoan ngoãn nghe theo lời bạn sắp đặt, vì một khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, bạn sẽ không lường trước được họ có thể làm gì đâu.

Phụ nữ hiểu rất rõ chữ “nhẫn”

Khi còn bên nhau, phụ nữ luôn xem người yêu , chồng mình là trung tâm trong cuộc sống. Họ hết mực quan tâm, chăm sóc và chú ý đến những gì liên quan đến người yêu mình. Họ kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện khó khăn, những bài than thở dài ngoằn thậm chí là những cảm xúc nóng giận vô cớ.

Nghệ thuật khiến chồng trút bầu tâm sự

Họ luôn mong muốn được sẻ chia những gánh nặng trong cuộc sống với người mình yêu

Ngoài sự kiên nhẫn, làm vợ còn phải biết nhẫn nhịn thậm chí là nhẫn nhục. Vì con, vì hạnh phúc gia đình họ phải chịu đựng những tổn thương mà không thể nói thành lời. Có khi là sự vô tâm của chồng, có khi là những lời nặng nhẹ từ gia đình chồng.

Đừng xem thường phụ nữ họ có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng cũng có thể dìm bạn xuống tận cùng vực thẳm ảnh 2

Vì sĩ diện của chồng, vì sự êm ấm trong gia đình, họ phải giấu nước mắt phía sau những nụ cười gượng gạo

Nhưng một khi mọi sự chịu đựng đạt đến giới hạn, cái phụ nữ còn đó là sự nhẫn tâm. Đừng nghĩ họ yêu thương chìu chuộng bạn thì không thể bỏ mặc, vô tâm với bạn. Một khi họ đã xác định mối quan hệ đó không còn hy vọng, người mà họ từng yêu giờ đã không còn quan trọng thì những sự ôn nhu trước kia cũng sẽ theo gió mà bay đi.

Đừng xem thường phụ nữ họ có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng cũng có thể dìm bạn xuống tận cùng vực thẳm ảnh 3

Dù có dùng lời ngọt ngào nài nỉ, thậm chí lạy lục van xin cũng đừng mong khiến cho họ bận lòng

Có một điều người đàn ông sẽ không bao giờ lường trước được rằng, người từng yêu thương bạn hết lòng, ngoan ngoãn yếu đuối trong vòng tay bạn lại có thể đủ tàn nhẫn khiến cho bạn mất hết tất cả và ân hận suốt cả cuộc đời. Đó là khi người phụ nữ bị lừa dối, lợi dụng, bị cướp mất tất cả và dồn vào đường cùng. Họ đủ tinh tế để tính toán những chuyện mà đàn ông không phòng bị được. Họ cũng đủ mạnh mẽ để khiến bạn phải sợ hãi vì những lỗi lầm của mình. Phụ nữ nhấc lên được thì bỏ xuống được. Phụ nữ nâng lên cao được cũng có thể phá đến nát vụn được.

Đừng xem thường phụ nữ họ có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng cũng có thể dìm bạn xuống tận cùng vực thẳm ảnh 4

Khi đã mất đi niềm tin với trái tim đầy sẹo, chẳng có gì mà họ không thể làm chỉ là họ có muốn làm đến cùng hay không thôi

Phụ nữ thông minh đừng nên phí thời gian cho những điều không đáng

Tất cả những phụ nữ từng bị lừa dối, bỏ rơi, cắm sừng hay bị đối xử tệ bạc. Hãy tỉnh táo thoát khỏi vòng xoáy của thù hận. Biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể khiến ai đó trả giá nặng nề, nhưng hãy mặc kệ họ. Ác giả ác báo. Người đang làm trời đang nhìn, vì họ tổn thương ta rồi cũng sẽ có người đến thay ta tổn thương họ. Hãy vứt bỏ những suy nghĩ tính toán xấu xa chỉ vì một người không xứng đáng. Mở lòng ra chào đón những gì tốt đẹp hơn mà cuộc đời ban tặng. Những người phụ nữ tốt sớm muộn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật. Người đàn ông xấu sớm muộn cũng sẽ tự chuốc lấy kết cục thê thảm. Chúng ta hãy cứ ung dung sống cuộc đời của mình, đàn ông có cũng được, không có cũng được. Hãy sống như những đóa hoa rực rỡ nhất, tự mình khoe sắc, tự mình ngát hương.

"Ba đồng một mớ đàn ông,

Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

Ba trăm một mụ đàn bà,

                           Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi" - Ca dao Việt Nam

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Cô vợ vì theo dõi chồng nên gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, cô tình nhân bị ám ảnh bỏ vào chùa nương nhờ cửa Phật. Chỉ có anh chồng là đau khổ một thời gian rồi… đi tiếp bước nữa.

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