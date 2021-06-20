Đàn ông cũng dễ hiểu lắm: Nếu thường xuyên làm 4 điều này, chứng tỏ tình yêu dành cho vợ đã 'tắt' từ lâu

Khi hai người vẫn còn yêu nhau thì bạn trai thường hay nhớ tới sinh nhật của bạn gái là chuyện rất bình thường. Hơn nữa ngày sinh nhật cũng là một trong những ngày kỷ niệm cực kỳ quan trọng nên người đàn ông thật sự yêu bạn tự nhiên sẽ đem ngày quan trọng ấy đặt ở trong lòng. Ngược lại đối với người đàn ông không yêu bạn sẽ nhanh chóng quên khuấy nó đi. Nhiều lần quên mất ngày quan trọng như thế, thời còn yêu đương thì nhớ còn khi kết hôn lại không nhớ nữa thì chứng tỏ người đàn ông đó không hề để tâm đến cảm nhận của bạn.

Sinh nhật của vợ mình mà còn không nhớ thì có thể nhớ được điều gì cơ chứ. Thậm chí có khi bạn cần phải nhắc nhở thì mới nhớ thì tình cảm đặt nơi đâu nữa rồi. Sau đó ngay khi nhớ ra chỉ qua loa nhắn một tin nhắn chúc mừng hay một câu chúc sinh nhật thì lại càng như trả bài cho qua chuyện. Như vậy càng khiến cho người vợ như bạn cảm thấy tràn ngập khó chịu, uất ức và chua xót không phải sao?

Nhiều lần tỏ ý ghét bỏ bạn

Nếu như một người đàn ông nhiều lần tỏ thái độ ghét bỏ bạn, chê bai bạn rằng không còn dáng vẻ đẹp đẽ của trước khi kết hôn, vóc dáng cũng đã thay đổi, dùng lời nói khó nghe, không tôn trọng bạn, đồng thời dùng lời lẽ không hay đả kích bạn thì chỉ có không yêu bạn mà thôi. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều sẽ già đi, ngoại hình rồi sẽ thay đổi theo thời gian, không thể cứ luôn xinh đẹp, rạng rỡ.

Vì vậy mà người đàn ông thể hiện sự ghét bỏ ngoại hình của bạn thì chắc chắn là kẻ không đáng để bạn tin tưởng, yêu thương. Cùng người đàn ông như vậy kết hôn chính là đã thua nửa cuộc đời rồi. Đồng thời, người đàn ông như vậy còn cho thấy được là một kẻ trăng hoa, yêu thích cái đẹp, thích sự mới mẻ nên cũng sẽ không biết thế nào là chung tình. Họ sẽ không một lòng một dạ với bạn.

Nhiều lần không về nhà

Đàn ông nhiều khi đi xã giao rất muộn mới về nhà là chuyện rất bình thường bởi họ còn nhiều mối quan hệ xã hội bên ngoài thế nhưng nhiều lần viện cớ để không về nhà thì chắc chắn tình cảm dành cho bạn đã bắt đầu phai nhạt. Anh ta có vẻ cũng đã quên mất mình đã là người có vợ, hành động như muốn vứt bỏ gia đình, không muốn trở về tổ ấm của mình đồng nghĩa với chối bỏ người vợ như bạn và có nhiều khả năng đã tìm được niềm vui mới ở bên ngoài.

Đồng thời, anh ta cũng không còn muốn tiếp tục cứu vãn mối quan hệ của hai người, duy trì cuộc hôn nhân của cả hai nên mới chấp nhận đi qua đêm không thèm về nhà chính là biểu thị không muốn đối mặt với bạn. Trong lòng anh ta cái gia đình trước mắt mang lại cho anh ta sự chán ghét nên không muốn trở về nữa.

Nhiều lần tự quyết theo ý mình

Nếu như một người chồng trong cuộc sống hôn nhân đối với những quyết định dù nhỏ nhất trong gia đình cũng không cùng vợ thương lượng, nhiều lần làm theo ý của mình thì càng nói rõ rằng anh ta chưa hề xem vợ mình là một phần của gia đình. Anh ta cho rằng cái nhà này chỉ là của anh ta và bất cứ chuyện gì đều chỉ mình anh ta có thể quyết định. Cho dù có cãi nhau ầm ĩ thì anh ta cũng sẽ không bao giờ cho rằng mình sai bởi ở trong xương tủy anh ta đã không đem vợ của mình để ở trong mắt.

Anh ta đối với bạn chính là không hề yêu mới đem bạn xem như người ngoài nên mới không cho bạn tham gia chuyện trong gia đình mà luôn tự mình quyết định. Đôi vợ chồng như vậy vốn đã không có sự tôn trọng cần có của hôn nhân, dù đã kết hôn thì người đàn ông này cũng chẳng khác gì khi độc thân, không để ý đến cảm nhận của vợ mình thì cuộc hôn nhân này trước sau cũng sẽ ly hôn.