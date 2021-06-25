Như đã được mặc định từ ngàn đời, kẻ thứ ba ở bất cứ trường hợp nào luôn bị người đời nguyền rủa, thóa mạ nhưng hầu như phụ nữ muôn đời đều mắc một sai lầm giống nhau đó là chỉ biết phân biệt người đến trước và đến sau trong cuộc đời của một người đàn ông. Theo lẽ đó, người đến trước mặc nhiên sở hữu đặc quyền hạnh phúc hợp pháp, người đến sau dù thế nào đi nữa vẫn bị cho là kẻ vô đạo đức, kẻ chen ngang. Thế nhưng với tôi mà nói thì chỉ có hôn nhân mới mang tính pháp lý, còn quyền yêu và hạnh phúc của mỗi người thì không.

Tôi nói như vậy không phải nhằm mục đích cổ súy cho việc cướp chồng người khác, chen ngang hạnh phúc của người khác. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết và hiểu rằng đôi khi làm người thứ ba cũng chẳng sung sướng gì hơn. Bạn phải chấp nhận một điều rằng trên đời này người chung tình trước sau như một chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Vì lẽ đó mà không ai trong cuộc sống này có đủ tự tin tuyên bố rằng mình có thể mãi mãi chỉ yêu duy nhất một người trong suốt cuộc đời mình. Có chăng nó chỉ là một vài câu nói xáo rỗng lúc tình yêu còn rực nồng, cháy bỏng.

Đó là chưa kể đến những thăng trầm trong đời sống vợ chồng, việc chung sống lâu dài không thể tránh khỏi xung đột và sự nhàm chán. Điều này khiến tình yêu không còn được như ban đầu. Người thứ ba lúc đấy không phải tự dưng xuất hiện mà là được tạo cơ hội để manh nha xuất hiện. Có thể tôi đang vạch áo cho người xem lưng nhưng thực tế ở gia đình tôi đang như vậy. Đến cả ba tôi, một người đàn ông hết lòng vì vợ con cũng có lúc sà vào lòng người đàn bà khác.

Nói ông ngoại tình cũng đúng nhưng tôi tin rằng nếu không có khoảng trời riêng đó thì cuộc sống một màu đối với ông trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Thứ tình cảm đó như một chút rượu thêm hương vị cho đời sống tinh thần. Chỉ có những ai lún sâu vào nó mới mang lại hậu quả khó lường mà thôi. Các chị ạ, người thứ ba không nhất thiết là phụ nữ mà còn có thể là đàn ông. Điểm khác nhau giữa hai giới là người đàn ông dù có ngoại tình đến mấy cũng ít bỏ vợ. Nhưng đàn bà một khi đã tằng tịu thì chỉ một mực bỏ chồng, bỏ con mà đi.

Đàn ông tuy tham lam nhưng ranh mãnh. Họ ăn vụng nhưng mặt khác vẫn yêu chiều vợ con như thể họ luôn là người chồng tốt để che mắt những ai cả tin, thiếu nhạy bén. Còn phụ nữ khi yêu thì trái tim đặt trên đầu, họ ngọt ngào với tình nhân nhưng lại nặng nhẹ với chồng con như thể gia đình là gánh nặng cản trở con đường hạnh phúc của họ. Tình yêu đó như được gói bằng lửa, rất dễ dàng nhận ra.

Đàn ông tuy tham lam nhưng ranh mãnh. Ảnh minh họa: Internet

Một chị bạn của tôi cũng yêu lầm đàn ông có vợ. Khi hay chuyện thì tình cảm đã quá sâu đậm, cho dù biết người đàn ông ấy gian dối nhưng chị lại bỗng dưng rơi vào tình cảnh khốn khổ như địa ngục. Không đành lòng chia tay rồi lại yêu trong dằn vặt. Không dám hẹn hò công khai nên chỉ có thể lén lút yêu nhau ở những nơi như nhà nghỉ, khách sạn. Vậy rồi thứ tình yêu đó biến chị thành nô lệ tình dục.

Có ai hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ đang hạnh phúc vì yêu nhưng vẫn không quên cầu nguyện cho tội lỗi mình gây ra. Đằng sau những đê mê dục vọng là cả một day dứt đầy tội lỗi mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trong khi đó đàn ông lại lợi cả đôi đường, gia đình vẫn chào đón họ sau bao lần lầm lỡ. Nếu bị phát giác thì chỉ việc một mực kêu oan và thản nhiên vu vạ cho kẻ thứ ba, anh ta sẽ được hiểu là bản năng và được tha thứ như một lần "ăn vụng" bị phát hiện.

Tuyên bố không thể bỏ vợ dù rất yêu tình nhân, người đàn ông đó tiếp tục buông những lời có cánh vào tai chị bạn tôi. Nội dung chính vẫn là những muộn phiền về một gia đình không hạnh phúc, về người vợ tẻ nhạt, lôi thôi của mình. Đàn ông chỉ có duy nhất một kịch bản khi ngoại tình đó là tạo ra vẻ đáng thương cần được che chở. Điều này khiến cho nhân tình lầm hiểu rằng họ đang gánh vác sứ mạng cao cả cưu mang người đàn ông đó.

Mọi chuyện vỡ lở, người ta ủng hộ người vợ hợp pháp và quay lưng lên án chị bạn tôi. Ngay cả người đàn ông kia cũng phủi trách nhiệm, nói là bị gạ tình, gạ tiền nên mới sinh nông nỗi. Họ quên mất rằng, trong những trường hợp như vậy luôn có đến hai nạn nhân đều là phụ nữ. Suy cho cùng, tất cả đều hành động vì tình yêu, hạnh phúc của mình nhưng không may thay, cả luật pháp và người đời chỉ thừa nhận người đến trước.

Duyên số thật sự khó cưỡng lại và thân phận người phụ nữ ở bất cứ trường hợp nào cũng đều đáng thương. Ảnh minh họa: Internet

Các bạn bảo “gieo nhân ắt gặt quả”, tôi thì không tin lắm vào điều đó. Bởi hạt mầm có đất mới nảy cây, không có người cùng cộng hưởng làm điều trái đạo lý với những người phụ nữ thứ ba kia thì làm sao nên chuyện? Vậy những người đàn ông đó liệu có “gặt quả” đắng hay không? Tôi được biết họ thường hạ cánh an toàn sau những biến cố. Thậm chí đời sống gia đình càng thêm phần yên ấm. Người đời còn ngợi khen gia đình họ là đã “cùng nhau vượt qua sóng gió”.

Minh chứng rõ hơn cho điều đó là chuyện có thật của một đôi vợ chồng từng cùng nhau bỏ trốn vì bị gia đình ngăn cấm kết hôn ở quê tôi. Sau bao năm họ trở về với đầy đủ trai gái trên tay và niềm hạnh phúc mãn nguyện. Người thân bạn bè nguôi giận và mừng thay cho họ. Nhưng chẳng được bao lâu người chồng ngoại tình. Chị vợ vì mải miết rong ruổi theo dõi chồng nên gặp phải tai nạn giao thông rồi qua đời. Cô tình nhân bị ám ảnh bỏ vào chùa nương nhờ cửa Phật nhưng sau cũng hóa điên dại. Chỉ có anh chồng là đau khổ một thời gian rồi… đi tiếp bước nữa. Vậy ai mới là người đang nhận quả đắng đây?

Các chị em ạ, duyên số thật sự khó cưỡng lại và thân phận người phụ nữ ở bất cứ trường hợp nào cũng đều đáng thương. Những ai không may rơi vào tình thế làm kẻ thứ ba đều là nghiệp chướng không tránh được. Bởi vậy, thay vì nguyền rủa kẻ đến sau, hãy xem xét thật kĩ phẩm chất người đàn ông bên cạnh mình, phụ nữ nhé.