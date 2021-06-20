4 dấu hiệu nàng đang 'ghen lồng lộn' nhưng không nói ra, đàn ông phải tinh ý để 'dập lửa' kịp thời

Khi bạn tiếp xúc với một người phụ nữ khác mà cô ấy ở bên cạnh thể hiện sự không vui hoặc lời nói kèm theo sự bực tức thì chứng tỏ cô ấy đang ghen bởi hành động mà bạn đang làm với người con gái đối diện. Cô ấy đang cho rằng bạn cùng người phụ nữ kia đang liếc mắt đưa tình chứ không phải tán gẫu bình thường.

Khi người đàn ông của mình cười nói với người con gái khác

Thậm chí còn cảm thấy bạn đang chẳng coi sự tồn tại của cô ấy ra gì. Tất cả những điều đó mang lại sự uy hiếp rằng bạn có thể bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào khỏi tay cô ấy. Bởi vậy nên cô ấy sẽ thể hiện sự bất mãn, phản cảm với những gì bạn đang làm nên hãy chú ý đi nhé.

Rất nhiều người phụ nữ khi biết bạn trai của mình vẫn còn giữ liên lạc với bạn gái cũ sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn, rõ ràng chính là ghen. Thế nhưng có khi bạn lại không bao giờ chịu để ý mà lại cho rằng cô ấy quá nhỏ nhen. Như vậy nói rõ rằng bạn không yêu cô ấy nhiều. Không có người phụ nữ nào chấp nhận được bạn gái cũ của người yêu mình bởi phụ nữ luôn có tính chiếm hữu rất mạnh.

Đặc biệt là đối với những quá khứ có sức uy hiếp sẽ càng khiến họ cảm thấy khó chịu. Chỉ có người phụ nữ không yêu bạn nhiều mới không có chút cảm giác gì khi bạn thân thiết với người cũ hay khi bạn nhắc về những chuyện cũ. Vì vậy đừng nghĩ cô ấy nhỏ nhen, đó là cô ấy quá yêu bạn, muốn giữ lấy bạn cho riêng cô ấy mà thôi.

Khi bạn khen một người phụ nữ khác

Chắc chắn không một người phụ nữ nào thích nghe người yêu của mình khen ngợi người phụ nữ nào khác trước mặt mình. Lúc đó có thể cô ấy sẽ kiêu ngạo nói vài lời cho qua chuyện hoặc nói một câu hờn dỗi chứng tỏ cô ấy đang nổi máu ghen rồi. Tình huống này chính là cô ấy trong lòng thấy cực kỳ tức giận, cho rằng bạn không toàn tâm toàn ý với cô ấy nên sẽ lập tức nổi giận với bạn.

Những gì cô ấy làm là để bạn hiểu rằng bạn vừa nói sai rồi, tuyệt đối không được khen ưu điểm của người khác, đặc biệt là người con gái khác trước mặt cô ấy. Đó chính là điều tối kị điển hình khi ở cạnh một cô gái đấy.

Không một người phụ nữ nào thích nghe người yêu của mình khen ngợi người phụ nữ nào khác trước mặt mình. Ảnh minh họa: Internet

Không muốn bạn cùng người khác nói chuyện trên mạng

Đối với một cô gái thì thời gian buổi tối chính là thời điểm quý giá để hai người có thể trò chuyện cùng nhau nên chỉ có thể dành cho cô ấy chứ không thể có ai khác chen vào. Vì vậy khi nhìn thấy bạn chú tâm trò chuyện cùng người phụ nữ nào khác trên mạng cô ấy sẽ thể hiện rõ sự không hài lòng.

Buổi tối chính là thế giới của hai người nên nếu bạn cứ cố tình nói chuyện với một người nào khác mà lạnh nhạt với cô ấy thì đừng trách tại sao cô ấy sẽ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về bạn. Vậy nên có thể cô ấy sẽ yêu cầu kiểm tra tin nhắn hoặc điện thoại, nếu phát hiện có sự ám muội thì chắc chắn lúc này khó mà giải thích rõ.