4 dấu hiệu chứng tỏ chàng đã 'chán ngấy' cuộc tình, phụ nữ khôn cần tỉnh táo để không quá 'lụy tình'

Trong một mối quan hệ tình cảm, người đàn ông nếu như đã hoàn toàn thay lòng thì sẽ thể hiện rõ ràng rằng anh ta không muốn đem thời gian của mình phung phí ở chỗ của bạn nữa. Vì vậy mà anh ta đều sẽ nói rằng mình rất bận, không có nói nhiều những câu xã giao. Anh ta thà cùng bạn bè hoặc người khác gặp gỡ cũng không muốn đem chút thời gian của mình dành cho bạn nói rõ rằng trong lòng anh ta bạn đã không còn chỗ nữa rồi.

Khi anh ta theo đuổi một cô gái, vào thời điểm tình cảm của cả hai rất tốt anh ta sẽ không ngần ngại dành hết thời gian ở bên người con gái mà anh ta để tâm nhưng một khi đã không còn tình cảm thì sẽ không còn muốn ở bên bạn dù chỉ là một phút.

Anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng

Trong tình yêu, người đàn ông nếu như đã không yêu một người phụ nữ nào đó thì trong lòng anh ta sẽ không có để bạn ở trong mắt, không thèm bận tâm. Anh ta sẽ đối với tin nhắn của bạn chỉ trả lời cho qua chuyện mà thậm chí không hề cảm thấy mình sai.

Nếu như bạn có cảm thấy không vui, trực tiếp thể hiện cho anh ta thấy rõ bằng hành động, nổi giận với anh ta thì cũng sẽ bị đáp trả bằng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Hơn nữa anh ta còn cảm thấy bạn là người phụ nữ phiền phức, không để tâm đến cảm nhận của bạn bởi vì trong mắt anh ta bạn giờ như một hạt cát.

Đối với tình cảm cực kỳ miễn cưỡng

Một người đàn ông khi họ đã không còn tình cảm gì với bạn nữa thì khi hai người nói chuyện với nhau anh ta sẽ không còn nghiêm túc nghe những gì bạn nói nữa, sẽ không để tâm đến chủ đề mà bạn đang nói, không có nhiệt tình phối hợp cùng bạn. Anh ta sẽ luôn mất tập trung khi ở bên cạnh bạn, thậm chí không còn để ý gì đến biểu hiện của bạn nữa, hoàn toàn không đặt bạn vào mắt.

Biểu hiện lạnh nhạt như vậy chứng tỏ rằng bạn đối với anh ta đã không còn bất cứ hi vọng nào nữa rồi. Cả hai bạn chắc chắn không còn bất cứ cơ hội nào nữa để bắt đầu lại mối quan hệ, anh ta đã vĩnh viễn mất cảm giác đối với bạn hay nói khác hơn vị trí của bạn trong lòng anh ấy giờ không còn chút quan trọng nào nữa.

Luôn thờ ơ, ích kỷ

Trong chuyện tình cảm, người đàn ông hoàn toàn không còn tình cảm gì với bạn cũng sẽ không bao giờ tình nguyện mà muốn ngồi quan tâm, trò chuyện cùng bạn nữa. Anh ta cũng sẽ không còn sự kiên nhẫn dành cho bạn, mọi chuyện liên quan đến bạn anh ta đều tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm, không để ý gì nữa. Hơn nữa, có khi sự quan tâm của bạn còn khiến cho anh ta cảm thấy phiền phức thêm, quấy rầy đến cuộc sống của anh ta.

Như vậy càng nói rõ tình cảm trong lòng anh ta đã nguội lạnh, trong lòng anh ta có vẻ cũng không còn xem trọng tình yêu nữa rồi. Đồng thời, anh ta sẽ trở thành một người vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, tính toán chi li từng chút một với bạn. Vì vậy mà anh ta sẽ đem hết thảy cảm nhận của bạn để cuối cùng chính là để cho bạn thấy rõ tình cảm trong anh ta đã không còn một tí gì tồn tại nữa rồi.