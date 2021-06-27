'Tiểu tam' mang tên điện thoại di động - 'cái gai' trong mắt các bà vợ

Cứ cho là những ông chồng nghiện điện thoại không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào khác, thì chính chiếc điện thoại cũng đủ chiếm thời gian cho vài ba cô tiểu tam rồi. Các ông chồng thường suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần không chơi bời ăn nhậu, không gái gú, ôm điện thoại cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ đâu biết rằng điều đó lại gây xáo trộn rất lớn trong tâm hồn người phụ nữ. Nói ra thì các ông chồng lại cho là phụ nữ đa sầu đa cảm, tới cái điện thoại mà cũng ghen tuông.

Đôi khi họ diện một bộ đồ mới, làm một kiểu tóc mới, vất vả nấu một món ăn ngon, tất cả đều không nhận được sự quan tâm của chồng hoặc có chăng chỉ là vài lời sáo rỗng cho qua. Họ cảm thấy quá thất vọng cho một cuộc hôn nhân chỉ toàn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Vợ và chồng mang tiếng đầu ấp tay gối, lại không khác nào hai người ở ghép cùng chia tiền phòng, cùng phân việc nhà, cùng ăn bữa cơm, cùng lên một chiếc giường nhưng mạnh ai người nấy ngủ.

Chắc chắn rằng không ít những lần các cô vợ khao khát được chồng mình ôm trong vòng tay, hôn nhẹ lên vầng trán, nhỏ to những lời tâm sự về cuộc sống, bạn bè, công việc rồi sau đó bảo rằng "Vợ yêu ngủ ngon nhé!"

Một vài cử chỉ nhỏ bé đó sẽ đủ làm người phụ nữ vui cả ngày, tiếp thêm bao nhiêu động lực và niềm tin giữa cuộc sống bộn bề lo toan vất vả. Thế nhưng những điều giản đơn đó lại quá xa xỉ đối với các ông chồng nghiện điện thoại. Chỉ cần điện thoại gần hết pin họ sẽ quan tâm sạc ngay, có khi còn vừa sạc vừa xài. Chỉ cần điện thoại bị trầy xước nhẹ, họ sẽ mau chóng mua miếng dán, hay xài ốp lưng để bảo vệ cho nó được nguyên vẹn.

Hạnh phúc thật hay niềm vui ảo nhất thời? Ảnh minh họa

Nếu vô tình có người đàn ông nào nghiện điện thoại đang đọc bài viết này, xin hãy rời xa thế giới ảo một chút và quay về thực tại, buông chiếc điện thoại trên tay ra và ngắm nhìn người phụ nữ của mình. Họ đã vất vả thế nào, tiều tụy thế nào, mệt mỏi thế nào sau một ngày dài bận rộn. Thử nghĩ xem nếu một ngày bạn ốm nặng, hay thất bại trong cuộc sống, ai sẽ là người chăm sóc bạn, ở bên và động viên bạn vượt qua khó khăn? Là chiếc điện thoại của bạn chăng?

Điện thoại hết nguồn cũng cần sạc pin, huống hồ gì một con người với vô vàn cung bậc cảm xúc lại không được nạp năng lượng? Hãy yêu thương người phụ nữ của bạn, dùng thời gian, dùng tình cảm chân thành mà đối xử với họ. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra "hạnh phúc thật" còn thú vị hơn thứ "niềm vui ảo" trên điện thoại gấp ngàn lần.

Hãy dành thời gian vun đắp cho tổ ấm của mình rồi bạn sẽ nhận ra: Gia đình chính là điều tuyệt vời nhất! Ảnh minh họa