Điểm danh 3 cặp vợ Việt - chồng Tây: Nhan sắc và tài năng đều 'không phải dạng vừa', mỗi lần xuất hiện dân mạng 'đổ đứ đừ'

Yêu - Hôn nhân 30/06/2021 06:30

Câu nói “Tình yêu không biên giới” hoàn toàn hợp lý khi miêu tả về các cặp đôi 2 quốc tịch sau đây. Họ khác nhau về màu da, về văn hóa, ngôn ngữ thậm chí còn cách xa nhau nửa vòng trái đất. Vậy thì điều gì đã đưa họ đến với nhau và cuộc hôn nhân giữa hai người không cùng đất nước có thật sự khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ?

Dũng Gee (Australia) và Vy Phạm (Việt Nam)

Anh chàng điển trai Josh Geracitano (tên thường gọi là Dũng Gee) và cô vợ xinh đẹp Phạm Thị Quỳnh Vy (Vy Phạm) đang sở hữu một kênh TikTok với 2,6 triệu người đăng ký và hơn 49,9 triệu lượt thích. Vy Phạm năm nay 25 tuổi, cô sở hữu một làn da nâu khỏe khoắn và thân hình nóng bỏng đáng ngưỡng mộ. Bên trong vẻ ngoài xinh đẹp ấy, là một tính cách vô cùng mạnh mẽ và cũng không kém phần thú vị. 

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 1

Vẻ đẹp của Vy Phạm khiến cho anh chàng người Úc Dũng Gee vừa gặp đã yêu, chấp nhận rời xa quê hương để theo đuổi tình yêu sét đánh của mình

Trên mạng xã hội, cặp đôi nổi tiếng với những clip ngắn hài hước xoay quanh những lần anh chàng người Úc bày trò trêu chọc vợ mình. Cô nàng Vy Phạm cũng “không phải dạng vừa”, khi bày tỏ sự tức giận với chồng bằng những câu “mắng yêu” vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt vô cùng dễ thương và hài hước. Có thể thấy cuộc sống hôn nhân giữa hai người rất thú vị, không thiếu những lần cãi vả nhưng cũng đầy ắp tiếng cười.

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 2

Cặp đôi nhận được vô số sự khen ngợi và cảm tình từ phía người xem

Cee Jay (Nigeri) & Thu Phương (Việt Nam)

Cee Jay và Thu Phương sở hữu một kênh Youtube với hơn 830 ngàn lượt đăng ký với những video clip triệu view. Cuộc tình giữa Jay và Phương từng bị bàn tán rất nhiều vì Cee Jay là một chàng trai Nigeri vừa nghèo vừa xa lạ, trong khi Phương lại là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Khi Cee Jay về ra mắt và đặt vấn đề kết hôn, bố Phương từng hỏi thẳng anh: "Liệu cậu có làm ra tiền để nuôi được vợ con hay không?".Cee Jay không trả lời câu hỏi của bố vợ ngay mà chứng minh bằng hành động. Anh phát triển công việc truyền thông, làm giáo viên dạy tiếng Anh và mở một kênh YouTube.

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 3

Vượt qua mọi khó khăn, cặp đôi đã có một cô công chúa nhỏ, sự nghiệp của Cee Jay ngày càng phát triển. Họ tổ chức một đám cưới đẹp như mơ trên du thuyền với chi phí trên dưới 1 tỷ đồng.

Nội dung trên kênh Youtube của Cee Jay rất đa dạng và thú vị. Không chỉ nói về tình yêu, hôn nhân mà còn thể hiện cảm nhận, quan điểm của anh về con người và cuộc sống ở Việt Nam. Ngoài ra, còn có những video reaction âm nhạc, review món ăn, trải nghiệm du lịch, và hàng loạt các Vblog hài hước với nhiều chủ đề khác nhau.

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 4

Cee Jay sở hữu những video clip Youtube với hàng triệu lượt view

 

Đức Nhân (Việt Nam) - Yamasaki Teruhito (Nhật Bản)

Đức Nhân và Yamasaki Teruhito đang sở hữu một kênh Tiktok 3,3 triệu người đăng ký và hơn 126 triệu lượt thích. Đặc biệt khuyến cáo những ai có ý định xem clip của 2 vợ chồng này vào đêm khuya thì nên cân nhắc kỹ. Bởi vì hầu hết các clip của Vợ chồng bà Nhân đều xoay quanh các món ăn cực hấp dẫn do chính tay cô vợ Việt Nam đảm đang chế biến.

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 7

Kênh Tiktok trăm triệu view của Vợ chồng bà Nhân cũng là một lựa chọn hữu ích cho các bà nội trợ để theo dõi và học cách chế biến các món ăn ngon, mới lạ

Trong những video của Đức Nhân, anh chồng người Nhật Bản thường xuất hiện với vẻ ngoài ngây ngô, đáng yêu. Khi đi làm, anh là người lạnh lùng nhưng về nhà lại như một chú mèo con. Chỉ cần vợ muốn, vợ vui; anh không ngại đứng trước máy quay diễn cùng vợ. 

Những cặp vợ chồng hài hước 2 quốc tịch gây sốt mạng xã hội Việt Nam ảnh 8

Anh chồng người Nhật này hợp tác với vợ bằng cách ăn tất cả những món ăn vợ nấu, không phân biệt Tây, Ta. Đặc biệt, anh chàng rất thích ăn mắm và những món ăn Việt Nam.

 

Có thể thấy các cặp đôi 2 quốc tịch nêu trên đều nhận được rất nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng. Những video clip đời thường, giản đơn của họ lại đem đến niềm vui, sự yên bình, ấm áp cho người xem. Họ tiếp thêm động lực cho các cặp đôi yêu xa, vẽ ra những bức tranh đẹp đẽ về cuộc sống hôn nhân để mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc.

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Từ khóa:   Chuyện chồng và vợ bí quyết hôn nhân hạnh phúc Siêu hài

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