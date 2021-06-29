Phụ nữ đừng lấy một người đàn ông tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho bạn một lần

Phụ nữ yêu 29/06/2021 12:30

Cái người đang yêu bạn thật ấy không rảnh để cứ vài phút lại thấy nhớ bạn nhưng tan ca, đêm về, là lúc anh ta mong được nghe giọng bạn tha thiết...

Phụ nữ đừng thấy một người đàn ông tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho bạn một lần, hết "Em ăn cơm chưa?", "Chúc em ngon miệng" rồi lại đến "Nhớ em quá", "Yêu em nhiều"... mà cảm động rồi nghĩ anh ta yêu bạn nhiều lắm.

 

Cái người đang yêu bạn thật ấy, anh ta đang phơi nắng ngoài ruộng, bù đầu với sổ sách hay đần mặt nghe chửi trong công việc, cố kiếm thật nhiều tiền để lo cho bạn. Anh ta không rảnh để cứ vài phút lại thấy nhớ bạn nhưng tan ca, đêm về, là lúc anh ta mong được nghe giọng bạn tha thiết...

 

Phụ nữ đừng lấy một người đàn ông tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho bạn một lần - Ảnh 1
Phụ nữ đừng thấy một người. đàn ông tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho bạn một lần. Ảnh minh họa: Internet

 

Người đàn ông yêu bạn chân thành là gì:

 

Là người sẵn sàng chịu thiệt thòi để làm bạn được vui vẻ, hạnh phúc.

 

Là người mà dù đi qua bao giông bão, mệt nhọc của cuộc đời, vẫn nắm chặt lấy tay bạn, chở che và bao dung bạn, không rời nửa bước.

 

Là người lo lắng mỗi khi bạn không kịp rep tin nhắn, nghe điện thoại.

 

Là người dõi theo từng nhịp đập của bạn, luôn muốn cùng bạn bước đi hết cả đoạn đường.

 

Thật ra, gặp được một người vì mình như thế, đúng là rất may mắn.

 

Chẳng sợ đời khó nhọc, chẳng sợ chờ đợi lâu. Chỉ cần tìm đúng người, là đủ viên mãn rồi. Một đời, tìm được một người, vì mình mà cố gắng, vì mình mà chân thành, thì dù muộn một chút, dù lâu một chút, vẫn rất xứng đáng.

 

Phụ nữ đừng lấy một người đàn ông tối ngày hỏi han, cứ 5 phút nhắn tin cho bạn một lần - Ảnh 2

Người đàn ông yêu bạn chân thành là người sẵn sàng chịu thiệt thòi để làm bạn được vui vẻ, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet 

 

Phụ nữ hãy nhớ:


Là phụ nữ đừng quá 'ngoan hiền', sống giữa dòng đời đầy biến động này cần lắm 2 từ bản lĩnh, bản lĩnh để tồn tại, để sống, để yêu và để hạnh phúc.

 

Là phụ nữ phải biết "hư" một chút, biết lúc nào cần nũng nịu biết lúc nào cần cứng rắn - biết nhu - cương tuỳ đối tượng và tuỳ tình huống. Không phải lúc nào con mèo nhỏ cũng đáng yêu và cũng không phải lúc nào là con hổ rừng cũng đáng sợ. Cái cốt ở chỗ bạn cân bằng được và linh hoạt khi gặp những sóng gió cuộc đời!

 

Trong tình yêu hãy yêu cháy bỏng, hết mình nhưng không đánh mất mình, yêu nhiều đó nhưng khi tình yêu không như ý tuyệt đối ko hối tiếc bởi mọi sự xảy ra đều nằm trong tay ta: ta cầm lên được thì ta phải phải đặt xuống được

 

Nhớ nhé!

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