Giải mã 3 loại duyên nợ vợ chồng - Hôn nhân của bạn thuộc loại nào?

Một chữ “thuận” cũng đã đủ nói lên những điều tốt đẹp trong mối lương duyên này. Vợ chồng nào có duyên thuận sẽ được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên nhau. Điều này là do đời trước hai người đã có thiện duyên, người này làm việc tốt cho người kia và ngược lại. Dấu hiệu chứng tỏ 2 người thuộc duyên thuận là thứ nhất, có ấn tượng mạnh mẽ với đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Thứ hai, có nhiều sở thích chung như gặp nhau chẳng bao lâu nhưng lại nhanh chóng thân thiết, gần gũi nhờ có cùng nhau 3 sở thích chung trở lên thì cả hai chắc chắn là người yêu kiếp trước của nhau. Đồng thời, dễ dàng thấu hiểu đối phương mà không cần phải nói với nhau quá nhiều. Cuối cùng, tâm đầu ý hợp đến mức chẳng bao giờ cãi nhau: Có những cặp đôi hợp nhau đến mức tin tưởng, yêu thương và cảm thông hoàn toàn với nhau.

Vợ chồng gặp nhau do duyên nghịch

Chắc các bạn không còn xa lạ với những câu nói “ghét của nào trời trao của đó” hay là “oan gia ngõ hẹp”, đó cũng là một trong những lý do hình thành duyên nghịch giữa các cặp vợ chồng. Điều này chứng tỏ họ không chỉ có duyên mà còn có nợ với nhau, “nợ” ở đây không phải là người này nợ người kia, mà là họ mắc nợ lẫn nhau nên kiếp này phải sống chung để hoàn trả ân oán cho nhau. Đây là một số dấu hiệu nhận biết một cuộc hôn nhân duyên nghịch là xa nhau thì nhớ gần nhau thì… cãi, không có cùng quan điểm trong nhiều vấn đề của cuộc sống. Cuối cùng là giữa vợ và chồng có một sự ràng buộc nào đó rất chặt chẽ khiến họ dù mâu thuẫn đến đâu vẫn không thể bỏ nhau.

Những cặp đôi này đa phần khắc nhau ở một phương diện nào đó trong cuộc sống, khiến họ khó có thể hòa hợp dù rằng rất yêu đối phương và không thể sống thiếu nhau.

Vợ chồng gặp duyên nghịch cũng không phải không hạnh phúc, chỉ cần họ chịu mở lòng hoan hỉ lắng nghe đối phương, tạo ra những năng lượng tốt, tích cực để giảm bớt những nghịch duyên kiếp trước. Khi ân oán đã được hóa giải, thì phần còn lại của cuộc hôn nhân có thể sẽ được chuyển về duyên thuận và vợ chồng sống êm ấm cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Hai vợ chồng hãy tập lắng nghe và đặt mình vào vị trí đối phương để tìm được tiếng nói chung nhé!

Vợ chồng gặp nhau do duyên ác

Đã là vợ chồng thì dù hạnh phúc hay không cũng là do duyên nợ kiếp trước đưa đến. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn luôn chìm trong đau khổ, dằn vặt thì đó là dấu hiệu 2 người có duyên ác với nhau. Điều này bắt nguồn từ những nợ nần kiếp trước, một trong hai là đã mắc một món nợ lớn với người kia, nên kiếp này phải gặp nhau để trả. Một số dấu hiệu khác để nhận biết cuộc hôn nhân thuộc duyên ác là vợ chồng đến với nhau do sắp đặt, ép buộc. Có thể kiếp trước người này thiếu nợ người kia, đó là một khoản tiền hoặc nợ tình cảm nên kiếp này bắt buộc phải sống với nhau để trả nợ.

Mối duyên ác thường đem lại rất nhiều đau khổ cho người trong cuộc

Lấy nhau do mang ân huệ như loại duyên này sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên nặng nề bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến, trả ơn nên không có tình yêu. Một trong 2 ngoại tình là do kiếp trước 1 trong 2 làm nhiều chuyện xấu gây nghiệp báo nên kiếp này phải chịu ác duyên. Vợ chồng sống với nhau không bao lâu sẽ có người ngoại tình khiến hôn nhân tan vỡ.

Có duyên ắt sẽ gặp, hết nợ ắt sẽ buông

Phạm vào duyên ác thì phải trả hết nợ mới có thể dứt duyên. Nếu bạn đã nhận ra điều này, hãy bớt dằn vặt bản thân mà suy nghĩ nhẹ nhàng để tâm mình được thanh thản. Dù là duyên ác thì vẫn bắt nguồn từ tình cảm, đến một ngày khi bạn nhận ra hai vợ chồng đã không còn bất kỳ lưu luyến gì với nhau thì lúc đó duyên giữa hai bạn đã cạn, hai người có thể giải thoát cho nhau và chấm dứt nghiệp duyên này.

Hành thiện tích đức mỗi ngày là cách cải biến số phận tốt nhất

“Niềm vui là mình tạo, nỗi buồn tự mình gây”, dù thuận, nghịch hay ác thì việc bạn sống có đức, làm tốt bổn phận của mình sẽ là “nam châm” thu hút những điều thiện lành, giúp bạn tích thêm phước đức cho kiếp sau và hóa giải những ân oán kiếp này. “Đức nhân thắng số”, hãy tin vào điều đó!