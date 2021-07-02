‘Trà xanh’ có cao tay cỡ nào cũng phải nể sợ tuýp người phụ nữ sau

Thường khi ghen tuông, các cô vợ rất dễ nóng nảy, mất bình tĩnh dẫn đến những hành động vội vàng thiếu suy nghĩ. Trong những trường hợp này, kẻ có lợi nhất lại là ‘trà xanh’. Người vợ càng giận dữ, chửi bới, miệt thị người chồng lại càng đẩy chồng mình về phía người thứ ba nhiều hơn.

Có thể cô gái chồng bạn đang quen chỉ là một mối trăng hoa nhất thời, anh ta chắc hẳn đã có ý định chấm dứt với cô ấy. Nhưng vì bị bạn phản ứng quá mạnh khiến chồng bạn không còn đường lui, gia đình tan vỡ. Ảnh minh họa

Biết rằng việc ‘ăn vụng’ bên ngoài là không thể tha thứ, nhưng một khi đã phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình, các bà vợ hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh theo dõi và đưa ra những quyết định kỹ càng. Đừng để anh ta dựa vào việc nóng giận nhất thời mà đổ lỗi cho bạn là người hung hăng rồi lấy đó là lý do anh ta đi tìm niềm vui khác nhé!

Đàn ông yêu bằng tai, việc bạn ngày ngày dùng lời lẽ cay nghiệt càng khiến anh ta cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi nóng nảy phụ nữ rất dễ “bứt dây động rừng”, chưa có bằng chứng cụ thể đã vội kết tội và làm ầm mọi chuyện lên. Điều đó sẽ dễ đưa bạn vào cái danh “ghen tuông mù quáng”. Cứ âm thầm gom góp chứng cứ ngoại tình của chồng và ‘tiểu tam’. Sau đó chọn một ngày để “ba mặt một lời”, bạn càng cư xử nhẹ nhàng tinh tế, càng khiến chồng nể sợ và hối hận, kẻ thứ ba kia lại không có lý do gì để nói xấu và chê bai bạn.

Phụ nữ thông minh, có tính toán

Có nhiều người phụ nữ độc lập tài chính, giỏi kiếm tiền và thường không quan tâm tới thu nhập, chi tiêu của chồng. Điều đó cũng rất dễ dẫn đến việc khi chồng bạn dư quá nhiều tiền dễ bị những người đàn bà khác gạ gẫm. Đa số những kẻ muốn làm ‘trà xanh’ đều có tính tham lam. Họ không thích vướng bận con cái, càng không muốn hầu hạ cho ai, lại rất mong người khác cung phụng, chiều chuộng mình. Chính vì vậy, cái họ quan tâm nhiều nhất ở một người đàn ông đã có gia đình đó là túi tiền của anh ta.

Những ‘tiểu tam’ tham lam luôn dòm ngó đến tài sản và túi tiền của chồng bạn. Ảnh minh họa

Là một người phụ nữ thông minh, hãy học cách quản lý tốt tài chính của chồng. Bất kỳ một kẻ thử ba nào muốn chen chân vào hạnh phúc gia đình bạn, hãy cho cô ta biết rằng số tài sản mà cô ta đang dòm ngó là tài sản chung của hai vợ chồng, hoặc đã sang tên cho con cái. Nếu chồng bạn có quá nhiều tiền mặt, hãy tìm cách bàn với chồng chuyển số tiền mặt để không đó thành vật chất hoặc tài sản cố định để anh ta không có cơ hội phung phí nó vào những cô nàng ‘đào mỏ’ bên ngoài.

Phụ nữ giữ được tiền của chồng cũng chính là giữ được sự tự tin cho bản thân. Ảnh minh họa

Phụ nữ tâm lý, biết quan tâm và thấu hiểu chồng mình

Đàn ông thường dễ có người phụ nữ bên ngoài khi cảm thấy bị cô đơn và không được thấu hiểu. Một người phụ nữ tâm lý, biết chia sẻ và lắng nghe là hình mẫu người vợ lý tưởng mà nhiều đàn ông muốn có. Có thể vì một lý do nào đó mà chồng bạn bị cuốn vào mối tình sai trái với một cô gái khác. Nhưng ‘trà xanh’ đó không tâm lý như bạn, không thể trò chuyện và thấu hiểu anh ta như bạn thì sớm muộn gì chồng bạn cũng sẽ nhận ra sai lầm và nhanh chóng tìm về với người vợ tri kỷ của mình.

Vui vẻ thể xác chỉ là nhất thời, sự đồng điệu về mặt tâm hồn mới là chìa khóa hạnh phúc trong hôn nhân. Ảnh minh họa

Những người vợ đang đau đầu khi phải đối mặt với ‘tiểu tam’ hãy nhớ rằng: Cô ta có thể trẻ hơn bạn, đẹp hơn bạn nhưng tuyệt đối không để nhân cách, phẩm chất, tâm hồn mình thua kém cô ta. Một người phụ nữ đẹp ngoại hình chỉ để ngắm, một người phụ nữ thông minh, tinh tế với nội tâm sâu sắc chính là sinh ra để được trân trọng và yêu thương.