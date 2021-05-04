Mẹ chồng 'cứng' đến mấy cũng phải 'mềm' trước nàng dâu như thế này

Có một bí quyết mà các chị em hay bỏ qua để lấy được cảm tình của những người lớn tuổi. Đó là việc quan tâm hỏi han họ. Đặc biệt là trong những lúc họ ốm đau, khó ở trong người. Sự quan tâm đúng lúc của bạn sẽ khiến họ vô cùng cảm động đấy.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên tặng quà cho mẹ chồng. Không cần một món quà xa xỉ quá đắt tiền. Chỉ cần bạn tặng cho bà những vật dụng nho nhỏ hằng ngày: Cái áo mới, chiếc khăn phù hợp, đôi dép… Điều này cho họ cảm giác được quan tâm và thấy được vị trí quan trọng của mình. Đó là nền móng tốt cho một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng tốt đẹp.

Nếu gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những chuyện liên quan đến chồng thì hãy thật lòng tâm sự với mẹ chồng. Bà cũng là phụ nữ, đã trải qua việc làm dâu và làm vợ, chắc chắn sẽ có những lời khuyên bổ ích cho bạn. Ngoài ra, việc bạn hỏi ý kiến bà cũng khiến cho bà có cảm giác con dâu coi trọng và tin tưởng mình. Điều này lại càng có lợi cho mối quan hệ giữa hai người. Một mũi tên trúng hai con chim phải không nào?

Nếu gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhất là những chuyện liên quan đến chồng thì hãy thật lòng tâm sự với mẹ chồng - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng “đổi gió” rủ mẹ chồng đi ăn riêng

Đừng lúc nào cũng bám riết lấy con trai bà mà hãy “bám riết mẹ chồng”. Một mẹo cực hay khiến bạn gần gũi mẹ chồng hơn. Hãy rủ bà đi ăn riêng mà không có chồng hoặc xem một bộ phim mà bà thích. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai mẹ con sẽ thoải mái và khăng khít hơn đấy.

Chủ động tổ chức tiệc sinh nhật hay tiệc kỉ niệm cho mẹ chồng

Chủ động tổ chức tiệc sinh nhật hay tiệc kỉ niệm cho mẹ chồng - Ảnh: Internet

Mẹ chồng bạn sẽ cực kỳ cảm động nếu như chính con dâu bà nhớ ngày sinh nhật của bà chứ không phải con trai. Hãy tự tay chuẩn bị những món ăn ngon mà bà thích, chủ động tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ và ấm áp cho mẹ chồng. Điều này sẽ khiến bà vô cũng biết ơn bạn đấy. Nếu có thể, hãy cố gắng nhớ những ngày kỷ niệm đặc biệt của mẹ chồng, ghi vào một cuốn sổ ghi chú rồi chủ động tổ chức tiệc chúc mừng. Tôi đoán rằng, chẳng có mẹ chồng nào lại có thể lạnh lùng với một nàng dâu tinh tế như bạn cả.

Nhiều cô dâu mới về nhà chồng đã nằng nặc đòi ra giêng chỉ vì sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khiến hôn nhân rạn nứt. Thực tế thì cũng có không ít cặp đôi chia tay chỉ vì mẹ chồng khó ở. Lỗi không hẳn hoàn toàn bởi các mẹ mà một phần vì các chị chưa đủ tinh tế hay khéo léo để lấy lòng mẹ chồng mà thôi.