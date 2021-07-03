Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ: Đừng biến mình trở thành "bài học văn hóa" cho các chàng trai nước ngoài!

Phụ nữ yêu 03/07/2021 06:30

Bạn trai nước ngoài đang là sự lựa chọn mơ ước của rất nhiều cô gái Việt Nam. Nhưng trước khi quyết định tin tưởng một người xa lạ, các cô nàng hãy tìm hiểu kỹ càng, đừng để vẻ ngoài lịch thiệp, ga lăng làm chúng ta mờ mắt nhé.

Câu chuyện 7 “chiếc sừng” cùng cái cớ “ mở rộng văn hóa”

Mới đây một cô gái trẻ có chia sẻ trên mạng xã hội Tik tok về quá trình phát hiện người yêu ngoại tình. Điều đáng nói ở đây không phải chỉ 2 hay 3, mà chàng trai người Hàn Quốc đó yêu một lúc tới 8 cô nàng. Khi bị cô gái vạch mặt với đầy đủ chứng cứ và hình ảnh, anh chàng ngoại quốc chống chế rằng: “Trong suốt một năm sống và làm việc ở Việt Nam, em là người mà anh yêu nhiều nhất. Nhưng anh không muốn chỉ quen một mình em, anh muốn mở rộng văn hóa”

Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ: Đừng biến mình trở thành 'bài học văn hóa' cho các chàng trai nước ngoài! - Ảnh 1

Nhiều cô gái Việt tổn thương vì bị bạn trai ngoại quốc lừa tình. Ảnh minh họa

Câu chuyện trên là một ví dụ nhỏ trong vô số những câu chuyện đau lòng khác mà bạn trai người nước ngoài đem đến cho các cô gái Việt Nam. Trên thực tế, có không ít chàng trai ngoại quốc thật sự tốt tính và yêu thương con gái Việt Nam, nhưng những chuyện lừa đảo, lợi dụng, làm tổn thương cũng không phải hiếm gặp.

Cảnh giác với những hình ảnh nhạy cảm, riêng tư cùng người yêu

Từng có nhiều bài đăng chia sẻ về việc các chàng trai Tây sử dụng hình ảnh thân mật cùng bạn gái để gửi lên các group kín hoặc đăng trên các trang web đen ở nước ngoài. Thậm chí, các hình ảnh này còn được trả tiền theo mức độ nhạy cảm và nóng bỏng của “nhân vật chính”

Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ: Đừng biến mình trở thành 'bài học văn hóa' cho các chàng trai nước ngoài! - Ảnh 2

Đừng chủ quan trong tình yêu và phải luôn có ý thức tự giữ gìn nhé các cô gái! Ảnh minh họa

Chuyện tình dù đúng dù sai, người thiệt thòi vẫn luôn là người con gái. Vì vậy các bạn nữ phải luôn tỉnh táo trong tất cả các mối quan hệ yêu đương của mình. Đặc biệt chú ý đến những hình ảnh nhạy cảm của bản thân. Đôi khi vì quá yêu nên chúng ta tin tưởng và nhìn mọi chuyện một cách đơn giản. Thế nhưng một khi chuyện không may xảy ra, sẽ để lại những hậu quả khôn lường. 

“Lấy chồng nước ngoài” cơ hội đổi đời hay con đường đi đến địa ngục?

Chuyện lấy chồng nước ngoài vẫn là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm trở lại đây. Những cô gái Việt Nam cho rằng lấy chồng nước ngoài là “cơ hội đổi đời” thì hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Không có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc nếu thiếu vắng tình yêu, nhất là những cuộc hôn nhân vượt biên giới. Không ít những sự việc đau lòng về những cô dâu Việt Nam trở thành nô lệ bị đánh đập hành hạ ở Hàn Quốc, Đài Loan. Hãy thức tỉnh và suy nghĩ nghiêm túc trước khi đi đến hôn nhân với người nước ngoài, nhất là một số nước văn hoá không cao, nặng tính vũ phu, coi rẻ phụ nữ và quyền con người.

Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ: Đừng biến mình trở thành 'bài học văn hóa' cho các chàng trai nước ngoài! - Ảnh 3

Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, nên suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn. Ảnh minh họa

Nói đi cũng phải nói lại, có rất nhiều cuộc hôn nhân 2 quốc tịch đi đến được bến bờ hạnh phúc. Nên việc quen bạn trai nước ngoài không phải là điều hoàn toàn sai trái. Trong bài viết này chúng tôi chỉ đề cập một số trường hợp cảnh giác để các cô gái Việt Nam có thêm kinh nghiệm và lý trí trong các mối quan hệ của mình. Hãy yêu đương một cách tỉnh táo và đưa ra những lựa chọn sáng suốt, đừng chỉ vì sự “sính ngoại” mà quên đi những giá trị cốt lõi cần có ở một người đàn ông. 

Lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ: Đừng biến mình trở thành 'bài học văn hóa' cho các chàng trai nước ngoài! - Ảnh 4

Dù trai Tây hay trai Việt, cũng sẽ có người tốt người xấu. Hạnh phúc hay không là là do sự lựa chọn của chính bạn. Ảnh minh họa

‘Trà xanh’ có cao tay cỡ nào cũng phải nể sợ tuýp người phụ nữ sau

‘Trà xanh’ có cao tay cỡ nào cũng phải nể sợ tuýp người phụ nữ sau

Phụ nữ đã lựa chọn làm 'trà xanh', 'tiểu tam' thì thường không phải người đơn giản. Nhưng dù họ có mưu mô cỡ nào cũng phải dè dặt với những người vợ có đặc tính sau.

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Từ khóa:   bạn trai chuyện chồng ngoại tình phụ nữ lấy chồng ngoại quốc

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