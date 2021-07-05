Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại!

Tâm sự tình yêu 05/07/2021 06:30

Tình yêu không có lỗi, lỗi vì người mình yêu quá vô tâm. Nếu đã nhận ra điều đó, con gái đừng cố chấp hy vọng nữa, hãy buông tay để cho mình cơ hội tốt hơn!

Dấu hiệu nhận biết những chàng trai "có máu" vô tâm, các cô gái nên tránh xa:

Anh chàng mắc bệnh hay quên

Nhưng không phải cái gì anh ta cũng quên, chỉ là những chuyện liên quan đến bạn hoặc kỉ niệm giữa 2 người là anh ta rất dễ quên. Những anh chàng này sẽ hay có câu cửa miệng: “Anh xin lỗi, anh quên mất!” thế rồi lại kèm theo đủ thứ lý do nào là việc cơ quan, việc nhà, việc hàng xóm, 'vân vân và mây mây'!

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 1

Một lần, hai lần thì đó có thể là quên thật,... nhưng nhiều lần vẫn không thay đổi thì đó là vô tâm

Trong khi một người bị “mất trí nhớ tạm thời”, thì người kia lại nhớ kỹ đến từng chi tiết nhỏ. Bạn vì sinh nhật anh ta mà thức đêm chuẩn bị, vì một món ngon anh ta vô tình nhắc mà mày mò cách nấu, vì sợ anh ta đợi mà chưa từng đến trễ cuộc hẹn nào,... Chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy bạn “thua” thê thảm thế nào trong đoạn tình cảm này rồi!

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 2

Tại sao phải cố gắng làm họ vui khi họ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của bạn

Chưa bao giờ tính tới chuyện tương lai

Con gái khi đã yêu, lúc nào cũng nghĩ về một đám cưới trong mơ, một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng người bạn yêu lại không như vậy, mỗi lần bạn nhắc tới chuyện đó lại vội tìm cách né tránh hoặc bảo là “Anh chưa nghĩ tới!”. Đó không phải là anh ta không nghĩ mà là anh ta không nghĩ sẽ cùng bạn thực hiện những chuyện đó thôi.

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 3

Vậy nên thay vì mơ mộng về những điều khó trở thành hiện thực, nên mau chóng nhận ra mà tìm một người khác yêu thương mình hơn nhé!

Chỉ nghĩ đến bản thân mình

Có bao giờ hai người cùng nhau đi xem phim, mỗi người thích một bộ phim khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bạn chiều ý người yêu cùng xem phim mà anh ta muốn. Hoặc hai người cùng đến một quán ăn, anh ta chỉ chú ý gọi đồ ăn cho mình cũng chẳng thèm hỏi han xem bạn muốn ăn gì chứ đừng nói đến gọi được đúng món bạn thích. Đó không chỉ là vô tâm đâu, đó còn là biểu hiện của sự ích kỷ đấy. 

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 4

Những anh chàng đó tự xem mình là trung tâm của vũ trụ. Liệu bạn có sẵn sàng là một về tinh nhỏ bay quanh?

Dành thời gian cho bạn quá ít

Đừng tin những lời giải thích rằng anh bận rộn, anh phải tăng ca… Có chàng trai nào bận đến nỗi không thể bớt chút thời gian nhắn một tin hay gọi một cuộc điện thoại cho người yêu? Đừng để bản thân vỡ mộng khi nhận ra anh ta bận với bạn, nhưng lại có thời gian cày game hay trò chuyện cùng người con gái khác.

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 5

Thay vì đợi anh ta "ban phát" cho bạn chút thời gian rảnh rỗi, thì tự mình tìm niềm vui khác còn tốt hơn

Ưu tiên những sự lựa chọn khác hơn bạn

Vốn dĩ bạn yêu nên chiều chuộng người ấy. Nhưng anh ta lại nghĩ đó là điều dĩ nhiên và bạn luôn lúc nào cũng sẽ ở đó. Cho dù anh ta có lựa chọn đi chơi cùng bạn bè mà quên đi cái hẹn với bạn gái, thì cùng lắm bạn cũng chỉ giận dỗi vài câu. Đừng ngu ngốc trở thành món đồ chơi cho người khác nứa. Đừng để họ thích gọi bạn tới lúc nào thì tới, muốn bỏ bạn đi lúc nào thì đi. Người thật lòng yêu bạn, sẽ luôn đặt bạn ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Dấu hiệu nhận biết bạn trai vô tâm, dù con gái có yêu đến mức nào cũng nên dừng lại! - Ảnh 6

Trong lúc bạn đang chờ đơi, buồn bã ở nhà thì anh ta lại đang vui vẻ bên bạn bè

“Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, nhỏ bé giữa cuộc đời. Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay”. Nhớ nhé cô gái! Cũng đã đến lúc can đảm để rời xa người con trai vô tâm ấy rồi. Đừng buồn, đừng hối tiếc, vì bạn hoàn toàn xứng đáng với một chàng trai khác tốt hơn!

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