Giây phút thập tử nhất sinh, chồng cũng cố gửi 1 tin nhắn cho số lạ 'Anh mãi yêu em', đến khi biết được danh tính người nhận tôi rụng rời chân tay

Tâm sự 01/12/2022 09:30

Chồng Tuyết qua cơn nguy kịch, cô vẫn túc trực ngày đêm chăm sóc anh ở viện. Cô không muốn khơi chuyện tin nhắn chồng gửi kia ra để mọi người nhìn nhau gượng gạo.

Tuyết và chồng sinh được một cô con gái nhỏ đầu lòng, năm nay vừa tròn 2 tuổi. Cuộc sống gia đình của cô được bạn bè, đồng nghiệp rất ngưỡng mộ. Một hôm, cô đang nấu cơm thì điện thoại réo vang. Là chồng cô gọi. Song một giọng nói lạ hoắc vang lên:“Cô là vợ của chủ nhân số điện thoại này phải không”.

Hóa ra người ấy là một vị bác sĩ. Họ báo với Tuyết chồng cô bị tai nạn giao thông, hiện ở phòng cấp cứu. Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, bắt taxi vào viện với chồng. Tuyết ngồi như hóa đá trước cửa phòng cấp cứu. Cô chỉ biết cầu mong anh tai qua nạn khỏi, để trở về với mẹ con cô. Bác sĩ thậm chí không dám khẳng định điều gì. Tuyết chỉ đành cắn chặt môi đến bật máu để cố ngăn mình bật khóc nức nở.

Tuyết cho hay, lúc ấy cô ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại của chồng trong tay. Nghĩ thế nào cô lại mở ra xem. Để rồi chết sững khi mở phần tin nhắn chồng gửi đi.

Giây phút thập tử nhất sinh, chồng cũng cố gửi 1 tin nhắn cho số lạ 'Anh mãi yêu em', đến khi biết được danh tính người nhận tôi rụng rời chân tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh mãi yêu em”, chồng cô đã gửi mấy chữ đó cho 1 số điện thoại không lưu trong danh bạ. Tuyết nhìn thời gian gửi đi, chỉ trước lúc cô nhận được điện thoại của bác sĩ đúng 15 phút.

Rõ ràng anh đã gửi nó khi anh trong trạng thái thập tử nhất sinh. Không ngờ anh có thể dồn chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng để gửi 1 tin nhắn như thế. Tuyết đau đớn giãi bày rằng cô ngồi thật lâu mới hoàn hồn lại chút ít. Người nhận tin nhắn đó là ai? Cuối cùng, cô hạ quyết định gọi thẳng cho số máy đó. Tuyết thẳng thắn giới thiệu mình là vợ anh. Ngoài ra cô lịch sự hỏi về mối quan hệ của họ với chồng mình.

Hóa ra cô ấy là người yêu cũ của chồng Tuyết! Thực ra cô đã nghe về cô ấy rồi. Dù chồng cô từng yêu cô ấy 5 năm trời, nhưng họ không đến được với nhau. Tuyết cứ nghĩ ai chả có quá khứ, nên chả mấy bận tâm. Nào ngờ, anh chia tay cô ấy mà còn lưu luyến lắm, chưa khi nào hết yêu cô ấy cả.

Dẫu cô biết suy nghĩ sâu kín trong lòng chồng nhưng cô không thể hiện gì ra ngoài. Cô lẳng lặng xóa tin nhắn chồng gửi kia đi. Anh trải qua hôn mê và cuộc phẫu thuật dài, hẳn chẳng nhớ nổi mình từng nhắn như thế đâu.

Giây phút thập tử nhất sinh, chồng cũng cố gửi 1 tin nhắn cho số lạ 'Anh mãi yêu em', đến khi biết được danh tính người nhận tôi rụng rời chân tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng Tuyết qua cơn nguy kịch, cô vẫn túc trực ngày đêm chăm sóc anh ở viện. Cô không muốn khơi chuyện tin nhắn chồng gửi kia ra để mọi người nhìn nhau gượng gạo. Bởi suy cho cùng chẳng giải quyết được gì. Cô quản được thân xác anh, sao điều khiển nổi trái tim anh đây?

Sau chuyện này, cô cần tập làm quen với việc dù anh vẫn có trách nhiệm với vợ con. Song góc sâu thẳm trong tim anh lại dành cho người phụ nữ khác!

Sau khi nghe những lời tâm sự của Tuyết, hẳn ai cũng thấy nhói lòng. Nhiều hạnh phúc tưởng chừng chân thật, mà lại là hư ảo. Và nó chỉ hiện hình vào giây phút quan trọng nhất, trong hoàn cảnh khó ngờ nhất. Đôi khi là lúc con người ta trong cảnh thập tử nhất sinh.

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