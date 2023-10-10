Gần 1 năm yêu nhau, tôi mới đồng ý qua đêm cùng bạn trai, sau đêm ấy ngỡ chuẩn bị làm cô dâu hạnh phúc thì đến sáng anh lại trở mặt, 'quất ngựa truy phong' không thương tiếc

Tâm sự 10/10/2023 19:07

Sau lần đầu tiên ấy, người yêu tôi vẫn quan tâm đến tôi, vẫn yêu tôi và hứa hẹn với tôi rất nhiều, nhưng anh cũng vẫn thường xuyên đòi hỏi.

Chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì người yêu đòi hỏi gần gũi, rất nhiều lần tôi đã từ chối, và nhiều lần chúng tôi cãi nhau, giận dỗi nhau về chuyện này sau đó lại làm lành.

Không muốn người yêu nghi ngờ mình và muốn chứng minh cho anh thấy tôi vẫn là một cô gái vẫn còn sự trong trắng, nên tôi đã chấp nhận trao cho anh đêm đầu tiên. Sau lần đầu tiên ấy, người yêu tôi vẫn quan tâm đến tôi, vẫn yêu tôi và hứa hẹn với tôi rất nhiều, nhưng anh cũng vẫn thường xuyên đòi hỏi.

Gần 1 năm yêu nhau, tôi mới đồng ý qua đêm cùng bạn trai, sau đêm ấy ngỡ chuẩn bị làm cô dâu hạnh phúc thì đến sáng anh lại trở mặt, 'quất ngựa truy phong' không thương tiếc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh nói, đã mất rồi thì cần gì phải giữ, lần thứ 2 hay lần thứ n thì cũng đều như nhau cả thôi. Nhưng tôi đã sai lầm trong lần đầu và không cho phép mình mắc sai lầm những lần sau đó, tôi cương quyết không chấp nhận có lần thứ 2.

 

Không biết đó có phải là lý do người yêu bỏ rơi tôi hay không, nhưng tôi cảm giác vì chuyện này mà chúng tôi lại thường xuyên cãi vã và xung đột với nhau hơn. Rồi đến một ngày đẹp trời, điều tôi lo sợ đã đến, anh nói lời chia tay với tôi với lý do không còn yêu tôi nữa, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, tôi đã khóc rất nhiều, đã van xin anh hãy yêu thương tôi vì anh chính là người đầu tiên của tôi, tôi không còn trong trắng và tôi không dám đến với người đàn ông nào khác ngoài anh.

Nhưng anh cương quyết từ chối, anh bảo chúng tôi không hợp nhau trong mọi chuyện và quan điểm sống. Anh ra đi để giải thoát cho tôi và giải thoát cho chính bản thân mình, chứ ràng buộc vào hôn nhân thì còn khổ hơn.

Gần 1 năm yêu nhau, tôi mới đồng ý qua đêm cùng bạn trai, sau đêm ấy ngỡ chuẩn bị làm cô dâu hạnh phúc thì đến sáng anh lại trở mặt, 'quất ngựa truy phong' không thương tiếc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể làm gì khác được, không giữ được tình yêu và sự trong trắng của mình. Những ngày sau đó tôi sống trong sự buồn chán và tuyệt vọng vô cùng. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chia tay anh, tôi không dám gặp gỡ và giao lưu với ai, tôi cảm thấy ân hận vì đã dại dột trao cho anh cái ngàn vàng.

Tôi muốn nhắn nhủ đến những bạn nữ khác, hãy giữ mình chứ đừng dại dột giống như tôi và bạn.

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