'Gái hư' bật mí những sở thích 'TÁO BẠO' của đàn ông trên giường, bạn nên biết để khiến chàng lên tuốt 'ĐỈNH VU SƠN' và PHÁT CUỒNG bạn không rời khi 'lâm trận'

Tâm sự 09/06/2023 00:19

Điều đáng tiếc khiến cho cuộc hôn nhân đi vào ‘ngõ cụt’ chính là vợ chồng không hiểu nhau, nhất là trong chuyện tình ái. Đây là mấu chốt khiến cho 90% cặp vợ chồng lạnh nhạt dẫn tới ly hôn.

Nếu phụ nữ muốn được chồng yêu thương, ngoài việc tìm hiểu những sở thích cá nhân bạn nên tinh tế tìm hiểu những sở thích về ‘chuyện ấy’ của chồng. Hãy khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc bởi khả năng điêu luyện của mình.

Thích bạo lực

Đôi khi đàn ông cũng mong muốn thể hiện một vài động tác thô bạo trong lúc thân mật. Họ thường mong muốn vợ hưởng ứng những hành vi sex có phần hoang dã, tự nhiên. Họ không thích những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại tỏ ra chịu đựng khi ở trên giường hoặc kiềm chế bản năng tự nhiên. Chính sự chủ động và nổi loạn khi “yêu” khiến đàn ông sẽ phải phát cuồng.

Thỉnh thoảng, cố gắng để anh ta cưỡng đoạt bạn. Sự thay đổi trong cách thức “yêu” có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp.

'Gái hư' bật mí những sở thích 'TÁO BẠO' của đàn ông trên giường, bạn nên biết để khiến chàng lên tuốt 'ĐỈNH VU SƠN' và PHÁT CUỒNG bạn không rời khi 'lâm trận' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thích được nghe lời khen

Đàn ông không khác phụ nữ bao nhiêu, họ cũng mong muốn nhận được những lời khen ngợi của bạn tình, những lời khen ngợi chính là chất xúc tác khiến phái mạnh cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Lời khen ngợi có thể được gửi đi trước khi bắt đầu nhập cuộc và sau khi hoàn tất màn “yêu” có tác dụng rất lớn đối với đàn ông.

Phái mạnh thường lo lắng về kích thước của “cái đó”, tóc tai cùng nhiều thuộc tính khác, tuy nhiên họ sẽ cảm thấy “mát ruột” và tự tin khi nhận được những lời động viên kèm những lời khen tặng ngọt ngào từ đối tác.

Đừng nghĩ với họ sex là tất cả

Đàn ông luôn bị cáo buộc vô độ trong tình dục, nhưng phụ nữ nên suy nghĩ lại điều này. Nhiều chuyên gia tình dục tin rằng, đàn ông cũng cần sự hòa hợp, nhưng đó không phải là tất cả, dù yếu tố hòa hợp vô cùng quan trọng, tạo nên sự bền chặt của hôn nhân.

'Gái hư' bật mí những sở thích 'TÁO BẠO' của đàn ông trên giường, bạn nên biết để khiến chàng lên tuốt 'ĐỈNH VU SƠN' và PHÁT CUỒNG bạn không rời khi 'lâm trận' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con người không chỉ yêu nhau vì “chuyện ấy” mà bằng cả thân thể, tâm hồn, tình cảm và vốn sống; nếu chỉ là hành động cơ giới, tình dục sẽ trở nên thô thiển, nhàm chán. Khi đã có khoảng cách tâm hồn thì đó sẽ là cảnh "đồng sàng dị mộng".

Liều mình lấy chồng ngồi xe lăn, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi trẹo cả lưng và hoảng hốt với bí mật chồng cất giấu bấy lâu nay

Liều mình lấy chồng ngồi xe lăn, nào ngờ sau đêm tân hôn tôi trẹo cả lưng và hoảng hốt với bí mật chồng cất giấu bấy lâu nay

Cuối cùng, chúng tôi có thể tổ chức đám cưới cùng nhau. Vì anh bị liệt nửa người nên chuyện thân mật sẽ gặp khó khăn, khi chúng tôi yêu nhau cũng chưa từng gần gũi.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp yêu bí kíp lên đỉnh tư thế yêu chuyện vợ chồng chuyên ấy tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 31 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ