'Gái hư' bật mí những sở thích 'TÁO BẠO' của đàn ông trên giường, bạn nên biết để khiến chàng lên tuốt 'ĐỈNH VU SƠN' và PHÁT CUỒNG bạn không rời khi 'lâm trận'

Nếu phụ nữ muốn được chồng yêu thương, ngoài việc tìm hiểu những sở thích cá nhân bạn nên tinh tế tìm hiểu những sở thích về ‘chuyện ấy’ của chồng. Hãy khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc bởi khả năng điêu luyện của mình.

Thỉnh thoảng, cố gắng để anh ta cưỡng đoạt bạn. Sự thay đổi trong cách thức “yêu” có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp.

Đôi khi đàn ông cũng mong muốn thể hiện một vài động tác thô bạo trong lúc thân mật. Họ thường mong muốn vợ hưởng ứng những hành vi sex có phần hoang dã, tự nhiên. Họ không thích những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại tỏ ra chịu đựng khi ở trên giường hoặc kiềm chế bản năng tự nhiên. Chính sự chủ động và nổi loạn khi “yêu” khiến đàn ông sẽ phải phát cuồng.

Ảnh minh họa: Internet

Thích được nghe lời khen

Đàn ông không khác phụ nữ bao nhiêu, họ cũng mong muốn nhận được những lời khen ngợi của bạn tình, những lời khen ngợi chính là chất xúc tác khiến phái mạnh cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Lời khen ngợi có thể được gửi đi trước khi bắt đầu nhập cuộc và sau khi hoàn tất màn “yêu” có tác dụng rất lớn đối với đàn ông.

Phái mạnh thường lo lắng về kích thước của “cái đó”, tóc tai cùng nhiều thuộc tính khác, tuy nhiên họ sẽ cảm thấy “mát ruột” và tự tin khi nhận được những lời động viên kèm những lời khen tặng ngọt ngào từ đối tác.

Đừng nghĩ với họ sex là tất cả

Đàn ông luôn bị cáo buộc vô độ trong tình dục, nhưng phụ nữ nên suy nghĩ lại điều này. Nhiều chuyên gia tình dục tin rằng, đàn ông cũng cần sự hòa hợp, nhưng đó không phải là tất cả, dù yếu tố hòa hợp vô cùng quan trọng, tạo nên sự bền chặt của hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Con người không chỉ yêu nhau vì “chuyện ấy” mà bằng cả thân thể, tâm hồn, tình cảm và vốn sống; nếu chỉ là hành động cơ giới, tình dục sẽ trở nên thô thiển, nhàm chán. Khi đã có khoảng cách tâm hồn thì đó sẽ là cảnh "đồng sàng dị mộng".