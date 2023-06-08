Mách cặp đôi những tư thế giúp chàng đưa nàng đạt CỰC KHOÁI khiến cuộc yêu MÃNH LIỆT hơn bao giờ hết

Để có thể giúp nàng thỏa mãn trong những lần ‘lâm trận’, các anh đừng bao giờ quên bỏ qua những tư thế này. Đây đều là những tư thế mà các nàng ao ước được thể hiện chẳng qua là ngại nói mà thôi.

Tư thế cưỡi ngựa

Ở tư thế này, người phụ nữ ngồi ở phía trên, người đàn ông ở phía dưới. Khi đã “vào cuộc”, sự phối hợp cả trên, dưới sẽ giúp cơ bụng và cơ lưng của cả hai có thêm nhiều cơ hội luyện tập. Điều này có thể còn giúp giảm đau lưng khá hiệu quả. Lại giúp nàng hưởng trọn cảm giác ‘thần tiên’.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế úp thìa

Ở nam giới, cơ vùng chậu giữ vai trò rất quan trọng trong việc xuất tinh. Còn với nữ giới, nó góp phần lớn trong việc tăng khoái cảm. Để cơ vùng chậu được khỏe mạnh, hãy thực hành tư thế úp thìa. Người phụ nữ nằm nghiêng, người đàn ông “tấn công” từ phía sau, đồng thời co bóp và thả lỏng cơ đáy chậu giúp nàng “lên đỉnh”. Cơ đáy chậu của bạn càng chắc khỏe thì sự khoái cảm sẽ càng mãnh liệt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngẫu hứng

Không cố định thời gian, không lên kế hoạch trước, cuộc Tư thế quan hệ diễn ra hoàn toàn bất ngờ và chóng vánh và áp dụng tư thế từ phía sau. Chẳng hạn như khi cô ấy đang dọn dẹp, rửa bát hoặc nấu nướng… thì tranh thủ “giao ban”. “Lâm trận” đầy ngẫu hứng như vậy sẽ khiến cả hai càng “hăng” hơn. Và kết quả là nhiệt lượng tiêu hao trong khoảng 30 phút có thể lên đến 120 calo, nếu “đạt đỉnh” cao trào thì nhiệt lượng tiêu hao có thể lên đến 160 calo, gần bằng mức của chạy marathon. Vì thế, hiệu quả giảm cân chỉ là trong tầm tay.

Không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng dễ dàng đổ gục nếu như bất ngờ được chồng ‘tấn công’ khi cô đang bận bịu. Điều này sẽ khơi gợi niềm hứng phấn nhiều hơn so với những lúc đã chuẩn bị trước tinh thần.

Vợ bầu bị nhân tình đánh tới tấp mà chồng đang nhiên làm điều này khiến cả hai đều trố mắt bàng hoàng Giây phút đó, anh chứng kiến cô bồ mình yêu chiều mất hết nhân tính đạp không thương tiếc người vợ đang mang thai. Yến chẳng màng đỡ những cái đánh, chỉ biết co người ôm lấy bụng, như lấy hết sức lực còn lại mà bảo vệ con.

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