Bí kíp giúp cuộc yêu kéo dài LÂU hơn, vợ đã CHIỀU những điều này thì đàn ông chỉ có 'SƯỚNG PHÁT ĐIÊN'

Tâm sự 08/06/2023 01:10

Để giúp cả hai cùng thỏa mãn chuyện gối chăn thì việc làm sao để kéo dài cuộc yêu là điều rất cần thiết. Nếu bạn muốn được chồng yêu, muốn có cuộc sống ái ân mỹ mãn thì khi ở trên giường hãy nhớ những điều này.

Biến cuộc yêu thành món quà

Đôi khi sex được sử dụng như một món hời hoặc để dụ dỗ bên kia. Hãy cố gắng biến chuyện ấy thành một món quà, một cơ hội gắn kết tuyệt vời giữa hai vợ chồng. Mặc dù tình dục không phải là điều quan trọng nhất trong hôn nhân nhưng nó là một phần không thể thiếu. Vì vậy, bất cứ ai cũng luôn muốn tìm tòi những điều mới lạ và đổi mới chuyện gối chăn để thăng hoa hơn cùng nửa kia. Vì vậy, hãy thành thạo một số bí quyết để khiến chàng bị mê hoặc, không thể rời bạn nửa bước.

Bí kíp giúp cuộc yêu kéo dài LÂU hơn, vợ đã CHIỀU những điều này thì đàn ông chỉ có 'SƯỚNG PHÁT ĐIÊN' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp chàng tự sướng

“Tự sướng” sẽ giúp tăng khả năng chịu đựng khi “lâm trận” của chàng, ngăn ngừa xuất tinh sớm. Vài giờ trước khi “yêu”, bạn có thể dùng tay hoặc miệng để chàng “lên đỉnh” trước. Khi sự phấn khích ban đầu đã được thỏa mãn, chàng chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn khi “yêu”. Bí quyết này cũng giúp bạn phát hiện ra những điểm G chàng chỉ mong bạn “chăm sóc”.

Bí kíp giúp cuộc yêu kéo dài LÂU hơn, vợ đã CHIỀU những điều này thì đàn ông chỉ có 'SƯỚNG PHÁT ĐIÊN' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khen chàng trong lúc ái ân

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng cần được khen ngợi để tự tin hơn trong chuyện giường chiếu. Những lời khen ngợi này là chất xúc tác để khiến đàn ông hưng phấn và tình cảm hơn. Hãy khen ngợi anh ấy từ trước khi nhập cuộc cho đến khi hai người ân ái. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về tác dụng kì diệu của những lời thì thầm ngọt ngào đó.

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Giây phút đó, anh chứng kiến cô bồ mình yêu chiều mất hết nhân tính đạp không thương tiếc người vợ đang mang thai. Yến chẳng màng đỡ những cái đánh, chỉ biết co người ôm lấy bụng, như lấy hết sức lực còn lại mà bảo vệ con.

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