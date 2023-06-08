Bí kíp giúp cuộc yêu kéo dài LÂU hơn, vợ đã CHIỀU những điều này thì đàn ông chỉ có 'SƯỚNG PHÁT ĐIÊN'

Để giúp cả hai cùng thỏa mãn chuyện gối chăn thì việc làm sao để kéo dài cuộc yêu là điều rất cần thiết. Nếu bạn muốn được chồng yêu, muốn có cuộc sống ái ân mỹ mãn thì khi ở trên giường hãy nhớ những điều này.
- Cầm kết quả ADN cháu trai trên tay, mẹ chồng gào khóc khi phát hiện tội tày trời của bố chồng và bí mật cay đắng của vợ bị chôn giấu bao lâu nay
- Vợ bệnh liệt giường, chồng 'nhịn chuyện ấy' chăm sóc chu đáo tận 3 năm, đến một hôm say khướt chồng lao vào vợ 'làm' 2 hiệp thì bất ngờ mọi sự bỗng thay đổi vì một điều này
Biến cuộc yêu thành món quà
Đôi khi sex được sử dụng như một món hời hoặc để dụ dỗ bên kia. Hãy cố gắng biến chuyện ấy thành một món quà, một cơ hội gắn kết tuyệt vời giữa hai vợ chồng. Mặc dù tình dục không phải là điều quan trọng nhất trong hôn nhân nhưng nó là một phần không thể thiếu. Vì vậy, bất cứ ai cũng luôn muốn tìm tòi những điều mới lạ và đổi mới chuyện gối chăn để thăng hoa hơn cùng nửa kia. Vì vậy, hãy thành thạo một số bí quyết để khiến chàng bị mê hoặc, không thể rời bạn nửa bước.
Giúp chàng tự sướng
“Tự sướng” sẽ giúp tăng khả năng chịu đựng khi “lâm trận” của chàng, ngăn ngừa xuất tinh sớm. Vài giờ trước khi “yêu”, bạn có thể dùng tay hoặc miệng để chàng “lên đỉnh” trước. Khi sự phấn khích ban đầu đã được thỏa mãn, chàng chắc chắn sẽ trụ được lâu hơn khi “yêu”. Bí quyết này cũng giúp bạn phát hiện ra những điểm G chàng chỉ mong bạn “chăm sóc”.
Khen chàng trong lúc ái ân
Giống như phụ nữ, đàn ông cũng cần được khen ngợi để tự tin hơn trong chuyện giường chiếu. Những lời khen ngợi này là chất xúc tác để khiến đàn ông hưng phấn và tình cảm hơn. Hãy khen ngợi anh ấy từ trước khi nhập cuộc cho đến khi hai người ân ái. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về tác dụng kì diệu của những lời thì thầm ngọt ngào đó.