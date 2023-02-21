Gã sếp đỉnh dở trò đồi bại với nhân viên, tôi liền nói một câu khiến ông ta tím tái mặt mày ngay lập tức

Tâm sự 21/02/2023 09:24

Còn nhớ lần đầu bị sếp soi mói, Lam rung tay khiến trà dây ra cả váy mình, sếp được thể cười mỉm rồi với giấy lau váy cho cô, Lam giật nảy mình lùi lại. Sếp bảo...

Dạo gần đây, mỗi lần đi làm về, Lam lại tự mình chui vào phòng và đóng kín cửa lại chẳng buồn ăn uống gì, khiến chồng cô cực kỳ lo lắng. Hai vợ chồng cô lấy nhau mới 1 năm nay, tính chuyện có con rồi mà không hiểu công việc có vướng mắc gì làm cô dạo này sầu não đến vậy. Cứ gõ cửa phòng, cô lại gắt lên, khiến một người hiền lành như anh Quân cũng thấy bực tức trong lòng.

Qua nhiều lần gặng hỏi, dùng đủ mọi biện pháp, Lam mới tâm sự cùng chồng rằng sếp mới được cử về công ty cô thường xuyên có những hành vy rất khó hiểu và đi quá giới hạn. Cô sợ mất việc, không dám phản kháng, cũng không dám làm to chuyện kẻo mang tiếng vào thân. Anh Quân sau khi nghe vợ mình kể lại, vô cùng giận dữ nhưng không biết phải làm sao. Cả hai người bàn tính với nhau, lập mưu chơi ông sếp của Lam một cú nhớ đời, đồng thời không thể đuổi cô đi được.

Lam làm ở bộ phận lễ tân, thường xuyên trang điểm đẹp đẽ và đón tiếp khách tới công ty mình. Sếp của cô là trưởng phòng kinh doanh, thường ra ngoài gặp khách hàng cũng như chịu trách nhiệm đón tiếp khách tại công ty mỗi khi có hợp đồng giao dịch. Mỗi lần như vậy, sếp đều chỉ đích danh Lam là người trực tiếp rót ngước pha trà. Công đoạn bàn bạc công việc tất nhiên chẳng có gì xảy ra, vậy nhưng khi khách đã chào về và đi khỏi, Lam phải ở lại dọn dẹp bàn trong phòng sếp thì chuyện mới xảy ra.

Gã sếp đỉnh dở trò đồi bại với nhân viên, tôi liền nói một câu khiến ông ta tím tái mặt mày ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn nhớ lần đầu bị sếp soi mói, Lam rung tay khiến trà dây ra cả váy mình, sếp được thể cười mỉm rồi với giấy lau váy cho cô, Lam giật nảy mình lùi lại. Sếp bảo:

- Lần sau mặc váy ngắn vừa thôi, cúi xuống hở hết rồi còn đâu nữa!

Lam lúng túng vâng dạ, loạng choạng chạy đi trong ánh mắt bí hiểm của sếp. Những lần sau đó, Lam dần nhận ra bộ mặt thật của gã đê tiện này, nhưng cô không biết phải làm thế nào mới đành về tâm sự cùng chồng. Lần này lại có khách đến, như thường lệ, sếp gọi đích danh cô vào. Sau khi khách về, sếp áp sát người cô, đẩy ngã xuống ghế, sờ soạng vòng eo rồi bảo:

- Hôm nay sao mặc áo sát thế? Không nóng à? Cởi ra anh xem có phải eo 56 không nào?

Lam ngoảnh lại, cười tươi bảo:

Gã sếp đỉnh dở trò đồi bại với nhân viên, tôi liền nói một câu khiến ông ta tím tái mặt mày ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Chị Giang n hà anh cũng thường may đồ chỗ tiệm em hay tới, để hôm nào em bảo chị may đồ rộng ra kẻo anh lại chê. Chắc anh không thích phụ nữ mặc đồ sát lắm nhỉ?

Sếp nghe xong tái mặt, lườm cô một phát rồi quát:

- Dọn nhanh mà đi ra ngoài đi, có từng ấy mà cô dọn chậm thế hả?

Lam vâng dạ, xin phép lui. Về chỗ ngồi, cô nhắn cho chồng biết tình hình chiến sự đại thắng. Mong là từ giờ, ông sếp bệnh hoạn của cô cũng đã ngại tiếp xúc cô đôi phần, để không bõ công chồng cô tìm đến tận khu ông ta sống và mò ra được tên vợ sếp. Nếu có chị em nào cũng nằm trong hoàn cảnh khó xử như Lam, nhớ đừng chịu đựng một mình, thử tâm sự cùng chồng để tìm cách giải quyết xem sao nhé!

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