Bố gọi điện về với giọng điều tức tối, vừa về đến nhà tôi liền nhận cú tát mạnh như trời giáng khiến bản thân say sẩm mặt mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Tâm sự 21/02/2023 06:55

Anh đứng đấy cho tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cho tôi biết anh sai ở đâu?

Sáng nay khi đang làm việc ở công ty, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của bố bảo về nhà gấp. Gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng bố nói chuyện này không thể nói qua điện thoại được nên tôi đành xin nghỉ về nhà.

Khi về đến nhà, tôi đang định vào ghế ngồi thì bố liền chặn ngay trước cửa rồi gằn giọng hỏi:

- Anh đứng đấy cho tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cho tôi biết anh sai ở đâu?

Câu hỏi của bố khiến tôi ngơ ngác, không biết bố muốn nói chuyện gì nữa. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết đã làm sai chuyện gì để bố tức giận như vậy nên tôi đành hỏi thẳng:

- Con đã làm chuyện gì sai ạ?

- Tôi đã cho anh cơ hội để nói ra cái sai rồi nhưng anh không nói đấy nhé?

Thế rồi bố vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái đau điếng.

- Tôi không có thằng con trai tính trăng hoa như anh. Anh “cắm sừng” con gái nhà người ta, để rồi mẹ cái Trang gọi sang tận đây nói chuyện. Tôi và mẹ anh ngại không có chỗ nào mà chui, không nói được câu nào. Anh bôi tro trát trấu vào mặt tôi rồi.

Trang là người yêu cũ của tôi, mới chia tay cách đây không lâu. Còn nhớ hồi năm ba đại học, tôi vô tình gặp Trang trong một buổi sinh hoạt đội tình nguyện của trường. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng lại có chiếc răng khểnh trông rất duyên khiến tôi bị câu mất hồn ngay từ lần đầu gặp mặt. Kể từ đó, tôi điên cuồng theo đuổi Trang và phải mất 4 tháng mới nhận được cái gật đầu của nàng.

 

Bố gọi điện về với giọng điều tức tối, vừa về đến nhà tôi liền nhận cú tát mạnh như trời giáng khiến bản thân say sẩm mặt mày không hiểu chuyện gì đang diễn ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình của hai đứa từ trước đến nay vẫn ngọt ngào, gần như chẳng có mâu thuẫn lớn gì xảy ra trong suốt hơn 3 năm qua cả, nếu có chỉ giận dỗi dăm ba bữa là làm hòa. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi công ty tôi có thêm một nữ nhân viên mới.

Cô ấy lên Nga, làm cùng phòng với tôi và kém tôi 1 tuổi. Vì ngồi cạnh nhau, làm việc cùng một vị trí nên cả hai thường xuyên nói chuyện, trao đổi công việc với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã phải lòng Nga lúc nào không hay và cô ấy cũng vậy.

Mỗi sáng Nga đều gọi tôi dậy để đi làm đúng giờ. Buổi trưa hai đứa cùng nhau đi ăn trưa, đến tối lại nhắc tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sự ân cần, chu đáo của Nga khiến tôi cảm thấy mới mẻ, hạnh phúc vì khi ở bên Trang, chỉ có tôi nhắc nhở cô ấy chứ đã bao giờ cô ấy làm điều ngược lại với tôi. Mỗi lần hai đứa giận dỗi, dù ai đúng ai sai thì tôi cũng là người phải xin lỗi trước.

Dẫu vậy thời gian đầu khi hẹn hò với bạn gái mới, tôi vẫn ân cần quan tâm đến Trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì chưa biết phải mở lời với cô ấy như thế nào. Dĩ nhiên, Trang không hề biết chuyện tôi “bắt cá hai tay”. Sau 4 tháng duy trì mối quan hệ tay ba, tôi cảm thấy cứ để mãi như vậy cũng không ổn nên quyết định nói thẳng với Trang để đường ai nấy đi.

- Thực sự là anh không còn tình cảm với em nữa, anh muốn chia tay. Anh đã có bạn gái mới rồi, cô ấy là đồng nghiệp cùng chỗ làm với anh.

- Vậy hóa ra khi đang hẹn hò với người khác thì anh đã “cắm sừng” tôi à?

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được.

- Được, vậy anh hãy nhớ đấy câu anh vừa nói đấy nhé, đừng trách tôi.

Cứ nghĩ tôi và Trang đã chia tay trong êm đềm, từ nay tôi có thể thoải mái công khai yêu đương với Nga, nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể ngờ cô ấy lại nói chuyện này với mẹ để mẹ cô ấy gọi sang mắng chửi bố mẹ tôi như vậy. Tức tối, tôi nhắn tin cho Trang:

- Sao cái việc này em cứ lại kéo cả phụ huynh hai bên vào là sao? Chúng ta chia tay trong êm đẹp không được à?

- Tôi thích thế đấy.

Câu trả lời bất cần của Trang càng khiến tôi tức tới tím tái mặt mày. 22 tuổi rồi chứ phải trẻ con nữa đâu mà đi mách lẻo như thế chứ. Tôi cũng không thể ngờ bố lại tát mình chỉ vì một “người dưng” vậy. Bây giờ hết tình cảm, chia tay là chuyện bình thường, bố có cần bắt tôi về nhà gấp rồi đánh tôi như thế không chứ. Nghĩ lại mọi việc tôi vẫn thấy “cay” lắm.

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Đến quán cà phê vợ hẹn gặp người yêu cũ, tôi và bố ngồi trong một góc khuất theo dõi đôi tình nhân kia. Hai người cười nói vui vẻ, nhìn anh ta kéo ghế, rót nước, cho đường vào cốc cà phê giúp vợ mình còn cô ấy mỉm cười cảm ơn mà tôi tức đến nổ phổi.

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