Đêm tối nằm ôm vợ ngủ nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về em người tình vừa sảy thai của mình

Tâm sự 21/02/2023 07:18

Thật sự nếu không vì 2 con thì tôi sẵn sàng bỏ vợ để cưới Hằng. Nhưng tôi cũng muốn các con có 1 mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác nên luôn dỗ dành Hằng phải chịu thiệt thòi. Bù lại, mỗi tháng tôi cũng cắt xén các khoản thưởng khác để đưa Hằng nhằm bù đắp cho em.

Hầu như sau sinh mọi phụ nữ đều thay đổi chóng mặt. Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Trước cô ấy có nói nhiều đâu mà giờ đây khi có 2 con, không ngày nào là vợ không càm ràm. Ngày nào đi làm về là vợ cũng bắt chồng chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái.

“Nhà chứ không phải là cái quán trọ đâu nên khi đi làm về vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ mọi việc. Đừng có học thói vô tâm đùn hết việc cho vợ”, vợ tôi cằn nhằn. 

Trong khi đó, công việc của tôi là trưởng phòng hành chính ở công ty khá bận rộn. Cuối tuần bạn bè hay rủ rê tụ tập. Vì điều này mà 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn.

Gần 2 năm trước, trong một lần đi sinh hoạt câu lạc bộ bóng bàn thì tôi gặp được Hằng. Cô ấy sinh hoạt chung trong câu lạc bộ. Do 24 tuổi mới ra trường đi làm nên Hằng trẻ trung, sôi nổi và nhiều sức sống. Em cũng thoáng tính, phóng khoáng nên chẳng bao giờ cằn nhằn.

Ban đầu 2 chúng tôi chỉ hợp cạ trò chuyện, lâu dần tâm sự nhiều hơn và nảy sinh tình cảm. Cô ấy từng bị tình đầu phản bội nên mất niềm tin vào đàn ông và không muốn yêu ai. Còn tôi thì chán vợ. Hai đứa hợp nhau trong khoản này nên cặp kè qua lại gần 2 năm nay.

Thật sự nếu không vì 2 con thì tôi sẵn sàng bỏ vợ để cưới Hằng. Nhưng tôi cũng muốn các con có 1 mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác nên luôn dỗ dành Hằng phải chịu thiệt thòi. Bù lại, mỗi tháng tôi cũng cắt xén các khoản thưởng khác để đưa Hằng nhằm bù đắp cho em.

 

Đêm tối nằm ôm vợ ngủ nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về em người tình vừa sảy thai của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi có bồ, tôi như trẻ lại, ít xung đột với vợ hơn. Ngày nọ ngày kia vợ có thứ gì Hằng có thứ đó, không ai phải chịu thiệt thòi. Lúc tôi nhớ bồ quá thì sẽ tranh thủ gặp nhau buổi trưa hay ngày cuối tuần. Còn khi đã đi làm về nhà, cả 2 không bao giờ liên lạc cũng như tìm nhau. Tôi phải làm vậy để che đậy mối quan hệ ngoài luồng này.

Chính vì thế mà vợ chồng tôi ít xung đột hơn. Vợ cũng dịu dàng với chồng hơn nhiều. Thế nhưng mấy tối nay lòng tôi nóng như lửa đốt bởi tôi thì đang nằm bên vợ trong chăn ấm đệm êm còn bồ đang nằm lẻ loi trong phòng trọ. Đã vậy, 2 đứa lại để nhỡ nên Hằng dính bầu. Khi chưa kịp vui mừng cô ấy lại bị sảy thai. Mấy ngày trước tôi vừa phải đưa em đi thực hiện thủ thuật xong.

Mấy ngày sau bỏ thai, Hằng không thể đi làm vì vẫn còn yếu ớt lắm. Trưa nào tôi cũng tranh thủ sang thăm, chăm sóc cho em. Nhìn Hằng nằm xanh xao li bì trên giường mà tôi xót xa. Đã vậy cô ấy còn kêu vẫn đau bụng dưới nhiều và vẫn thấy vùng kín bị chảy máu. Tôi bảo đi khám thì Hằng cứ nói hiện tượng đau bụng dưới sau khi sảy thai là hoàn toàn bình thường và không gây nguy hiểm nên chưa chịu đến viện.

Chính vì thế tối nay nằm bên vợ không tới được với người tình tôi lại càng xót xa vì biết Hằng vẫn đau bụng cả đêm không ngủ được. Không biết tình trạng đau bụng dưới sau sảy thai nguyên nhân do đâu, có nghiêm trọng không cả nhà?

Tình trạng đau bụng dưới sau sảy thai nguyên nhân do đâu?

Thông thường, đau bụng dưới sau khi sảy thai thường do các cơn co thắt của tử cung. Chuỗi các hiện tượng xảy ra bên trong tử cung sẽ gây ra những cơn đau bụng dữ dội. Những cơn đau này lan sang các bộ phận khác của cơ thể và phần lưng dưới bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng nếu tình trạng đau bụng dưới sau sảy thai kéo dài, cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội đi kèm hiện tượng xuất huyết nhiều thì có thể đây là cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm.

Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến việc đau bụng dưới sau khi sảy thai chị em có thể tham khảo:

Tử cung co bóp sau sảy thai

Bình thường bên trong tử cung luôn có một lớp dịch mỏng. Tử cung sau phá, sảy thai hoặc sinh xong sẽ co bóp để tống thải hết dịch sót lại để trở về kích thước bình thường. Trong thời gian này, chị em sẽ cảm thấy thường xuyên bị đau bụng dưới âm ỉ.

Tình trạng đau bụng dưới sau sảy thai có thể kéo dài lâu nhất 10 ngày tùy thể trạng mỗi người. Đây là hiện tượng bình thường, không đáng ngại. Nếu các triệu chứng kéo dài và gây đau đớn quá nhiều thì chị em cần đi khám ngay.

Nhiễm trùng tử cung sau sảy thai

Sau sảy thai, bệnh nhân ra máu hôi kéo dài trên 1 tuần, đau bụng tăng dần, có dấu hiệu nhiễm trùng như sốt, hơi thở hôi, người mệt mỏi, xanh xao … cần được xử trí sớm nếu không sẽ gây biến chứng nhiễm trùng.

Bị sót rau khiến đau bụng dưới sau sảy thai

Thông thường khi sảy thai sẽ phải khám và điều trị tại các trung tâm sản khoa thì thủ thuật thường làm của nhân viên y tế là nạo sạch nhau thai kết hợp tiêm oxytoxin để giúp co hồi tử cung và phòng chống chảy máu, sau đó sẽ chống nhiễm trùng bằng kháng sinh...

Nếu thủ thuật nạo vét nhau không được thực hiện tốt có thể bệnh nhân sẽ bị sót rau nhưng rất hiếm. Triệu chứng có thể gặp là: bệnh nhân ra máu kéo dài, máu hôi, đau bụng dưới sau phá thai ngày càng tăng, có sốt và có thêm cả dấu hiệu nhiễm trùng.

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