Mấy năm qua, tôi có gia đình riêng nên không liên lạc gì với vợ cũ . Bây giờ cô ấy ốm nặng, không về thăm thì hóa ra tôi bạc bẽo quá. Trường hợp Châu cần giúp đỡ, tôi cũng có thể giúp cô ấy trong khả năng của mình, chắc vợ tôi cũng đồng ý thôi.

Tôi và Châu ly hôn cách đây 4 năm, sau đó tôi nhanh chóng tái hôn còn Châu vẫn độc thân cho tới bây giờ. Đợt vừa rồi tôi nghe tin Châu bị bệnh nặng không biết có qua khỏi hay không. Khi xưa dẫu gì cũng là vợ chồng mấy năm, hiện tại đã ly hôn rồi nhưng nghĩa tình thì vẫn còn đó.

“Anh cũng không cần tới thăm em nữa đâu, chẳng có ý nghĩa gì. Anh đến hay không với em cũng không khác gì nhau. Trước khi ra về, em muốn nói cho anh một bí mật mà em vẫn cất giữ gần chục năm nay…”.

Ngày tôi đến nhà vợ cũ, lâu không gặp Châu, nhìn cô ấy gầy đi, xanh xao và phờ phạc. Châu bảo cô ấy bị ung thư vú nhưng là giai đoạn sớm, vẫn có khả năng chữa khỏi. Tôi hỏi cô ấy có cần tôi giúp gì hay không thì Châu lắc đầu.

Châu cười nói với tôi như vậy. Nhìn tinh thần cô ấy vẫn tốt, có vẻ khá lạc quan về tình trạng bệnh của mình. Thì đúng là ung thư vú giai đoạn sớm có thể chữa khỏi được, tôi cũng mong cô ấy sẽ vượt qua khó khăn này. Nhưng nghe vợ cũ nói đến bí mật cô ấy vẫn cất giữ gần chục năm nay, tôi không khỏi giật mình.

“Thật ra đứa bé mà anh nâng niu chăm bẵm suốt 4 năm qua không phải là con ruột của anh đâu…”, Châu ghé sát nhỏ giọng thốt ra những lời lẽ mà rơi vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Khi trước tôi và Châu ly hôn vì cô ấy không thể có con. Tôi cũng không muốn ruồng rẫy cô ấy nhưng khổ nỗi người phụ nữ bên ngoài của tôi đã mang thai. Tôi cần cho cô ấy và đứa con của mình một danh phận đàng hoàng.

Tới lúc này, khi bệnh nặng nguy kịch, Châu mới tiết lộ cho tôi một bí mật không thể ngờ nổi. Cái ngày đến bệnh viện nhận kết quả khám sức khỏe sinh sản, chỉ có mình Châu đến vì tôi bận việc. Cô ấy đã giấu nhẹm kết quả thật đi, nói dối rằng người có vấn đề là cô ấy. Song thực chất người bị vô sinh là tôi chứ không phải Châu! Cô ấy chấp nhận ôm lỗi sai về mình vì biết tôi đàn ông rất sĩ diện, vấn đề này lại khá nhạy cảm.

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Chẳng ngờ tình cảm của Châu lại bị phụ bạc một cách phũ phàng. Chúng tôi chạy chữa chưa được bao lâu thì tôi đã nản lòng, vội có người khác bên ngoài, về nhà đòi ly hôn vợ.

“Ngày anh về đưa đơn ly hôn, tôi biết thừa anh đang anh phải đổ vỏ nhưng tôi quyết định không nói ra. Nếu lật mặt cô ta ngay lúc ấy thì còn gì thú vị nữa. Đến bây giờ mới hé lộ cho anh biết, có phải hay hơn nhiều không?”, Châu bật cười rồi lên tiếng tiễn khách, không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Mấy năm qua vợ chồng tôi muốn sinh thêm đứa thứ hai nhưng vẫn chưa thành công, nghĩ đến điều đó mà tôi chết điếng. Về nhà, tôi lập tức đi xét nghiệm ADN quan hệ giữa mình và đứa bé vợ sinh ra, kết quả đúng như Châu nói. Đứa con trai tôi chăm bẵm và dành mọi thứ cho nó lại không phải là con ruột của mình!

Vợ sụp xuống xin tôi tha thứ, nói rằng cô ta cũng không hề biết điều đó. Thời điểm đó tôi vẫn chưa li dị Châu, cô ấy tủi thân, cô đơn nên mới qua lại với người yêu cũ.

Tôi lập tức viết đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Còn Châu, cô ấy đã hoàn thành phác đồ điều trị, kết quả rất khả quan, sẽ sớm hồi phục sức khỏe.

Thú thật giờ nghĩ lại mọi chuyện, tôi vừa căm hận vợ đã lừa dối mình nhưng cũng thấy sợ hãi trước sự sâu cay của Châu. Cô ấy biết thừa mọi chuyện song một mực im lặng không vạch trần vợ tôi ngay lúc ấy. Càng tin thì càng khổ sở, càng hi vọng thì càng thất vọng, càng cho đi nhiều thì càng cay cú và uất hận khi nhận ra tất cả chỉ là dối trá. Màn trả đũa này của vợ cũ thật sự khiến tôi phải rùng mình...