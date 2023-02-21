Đêm tân hôn, tôi ê chề nhục nhã phát hiện ra bí mật động trời của người chồng mà mình giành giật từ 'chính thất' mới có được

Tâm sự 21/02/2023 12:53

Ai cũng khen anh may mắn lấy được tôi, không chỉ tôi chưa có chồng, anh đã một đời vợ mà bởi, tôi là cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ có tôi không hay kết cục đang đến với mình.

Tôi, một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh, chưa từng chịu khuất phục trước ai, luôn tự tin rằng thứ mình muốn có được thì sẽ làm mọi cách để có được. Tôi tin vào năng lực bản thân và càng tin vào ngoại hình của mình. Có lẽ đó là lợi thế khiến tôi trở nên tự tin và bản lĩnh hơn trong mắt người khác. Ai gặp tôi cũng cảm nhận được sự tự tin ấy tỏa ra từ người con gái đang độ 30.

Nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chưa từng gật đầu ai. Có yêu, có chia tay nhưng chưa từng nghĩ chuyện xác định mối quan hệ lâu dài nào. Bởi với tôi, khi có trong tay sự nghiệp thì hôn nhân mới hạnh phúc và người đàn ông tôi yêu cũng phải là người như vậy. Một người phải có sự nghiệp, có tiền bạc, giàu có thì càng tốt.

Người tính không bằng trời tính, cái ngày tôi gặp anh lại ngoại dự định của tôi. Dù chưa chuẩn bị tinh thần để yêu lại một ai đó sau khi chia tay mối tình thứ 3 nhưng anh đã khiến tôi cảm nhận được sự tươi mới trong cách nói chuyện.

 

Anh vui vẻ, hài hước và dí dỏm vô cùng. Cách nói chuyện của anh cuốn tôi ngay từ đầu câu chuyện. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người đàn ông đáng để cho tôi ngồi tiếp chuyện lâu đến thế.

Cũng từ đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Ngoài công việc liên quan, thi thoảng tôi có nói chuyện cá nhân của mình. Chỉ muốn tâm sự một chút về chuyện đời nhưng không ngờ những lời khuyên anh dành cho tôi lại sâu sắc đến thế. Anh khiến tôi cảm nhận được anh không chỉ là bạn thông thường mà giống như tri kỉ tôi đã bỏ quên từ lâu.

Và rồi, những câu chuyện tâm sự đi xa hơn, tôi mở cõi lòng mình, thổ lộ hết với anh về tình yêu, gia đình. Anh cũng nói về anh và bắt đầu nói thích tôi.

Tình cảm nảy sinh, chúng tôi hẹn hò liên tục và đem lòng yêu nhau từ đó. Tôi say đắm trong tình yêu mới, nhận ra sau bao lâu đây chính là người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho mình và tôi quyết tâm phải có được anh, phải làm vợ anh.

 

Nhưng… số phận an bài, chính khi tôi đang nghĩ chuyện tương lai thì xuất hiện một người gọi là vợ anh nhắn tin cho tôi. Cô ta nói tôi là kẻ thứ ba trơ trẽn và yêu cầu gặp mặt. Ban đầu tôi cũng có chút sợ hãi nhưng bản tính hiếu thắng khiến tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Vì quá yêu anh, tôi cam tâm làm người thứ ba, quyết định gặp chính thất ba mặt một lời. Tôi không ngại nói rằng mình quá yêu anh và anh cũng yêu tôi, tôi nhất định sẽ cướp người đàn ông này khỏi tay chị ta.

Tôi không xen vào chuyện gia đình chị, chỉ khi tình yêu đã quá lớn, tôi mới biết anh có vợ, đó là sự thật và bản thân không cảm thấy có lỗi gì trong mối quan hệ này.

Còn anh, anh van xin tôi tha thứ cho anh nhưng cũng khẳng định mình rất yêu tôi và đã không còn tình cảm với vợ, có chăng đó chỉ là trách nhiệm. Anh xin tôi cho anh thời gian để làm thủ tục ly hôn, không thể quá gấp gáp khiến cả hai cùng đau lòng, vợ anh cũng bị tổn thương. Tôi đồng ý chờ đợi…

Ngày anh ly hôn, anh gọi cho tôi báo mọi việc đã xong. Vợ anh cũng không quên nhắn tin chúc tôi hạnh phúc, không hiểu đó là sự tử tế hay chỉ là hành động mỉa mai.

Cô ta yêu cầu anh chuyển cho cô ta 200 triệu thì mới ly hôn và khi anh đang do dự, chính tôi đã ra tay làm việc đó. Bởi tôi muốn nhanh chóng giải quyết mối quan hệ này và muốn chứng minh, mình đã chiến thắng.

Đêm tân hôn, tôi ê chề nhục nhã phát hiện ra bí mật động trời của người chồng mà mình giành giật từ 'chính thất' mới có được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới, họ hàng hai bên đến đông đủ, tôi thấy vẻ mặt của bố mẹ anh vô cùng hạnh phúc lại càng tự hào về mình. Ai cũng khen anh may mắn lấy được tôi, không chỉ tôi chưa có chồng, anh đã một đời vợ mà bởi, tôi là cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ có tôi không hay kết cục đang đến với mình.

Chính đêm tân hôn ấy, anh liên tục nhận điện thoại. Anh ấp úng sau khi bị tôi tra khảo và cuối cũng phải thú nhận, anh đang mang một khoản nợ lớn gần 2 tỉ. Nếu không trả thì anh sẽ bị đe dọa. Đây là khoản nợ đã đến kì hạn, chỉ còn ít ngày nữa thôi.

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh và tra hỏi số tiền đó. Người phụ nữ bản lĩnh như tôi không phép cho ai lừa dối mình nhưng cuối cùng tôi lại rơi vào cái bẫy của anh. Khủng khiếp hơn, tôi phát hiện, người phụ nữ kia và anh không hề có mối quan hệ vợ chồng như anh nói, họ chỉ là tình nhân của nhau mà thôi.

Hóa ra, anh đã ly hôn vợ từ lâu, vì nợ nần mà cấp trên mới sa thải anh và giờ trong tay anh không có gì ngoài cô vợ mới cưới.

Số tiền 200 triệu thực chất là tiền bịt miệng cô bồ không tiết lộ mọi chuyện và phối hợp với anh để tôi sốt ruột, nhanh chóng tiến hành cuộc hôn nhân này. Giờ đây, tôi bẽ bàng ngồi khóc trong nước mắt. Mấy chục năm tỉnh táo, kén chọn bao người cuối cùng lại bị một kẻ không ra gì lừa gạt.

Tôi có thể kiện anh nhưng nếu làm vậy, danh dự của người con gái này cũng sẽ mất hết. Một người vốn tự hào về mình biết bao không lẽ lại để cho thiên hạ chê cười. Nhưng giờ tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Dù sao cũng đã lấy chồng, mang tiếng một đời chồng, gánh nợ cho anh thì không thể còn ly hôn thì đúng là quá bẽ bàng và nhục nhã.

Nồng nàn trong đêm tân hôn, sáng ra tôi hốt hoảng thấy chồng biến mất, trên gối là vài tờ tiền lẻ 'trả công'

Nồng nàn trong đêm tân hôn, sáng ra tôi hốt hoảng thấy chồng biến mất, trên gối là vài tờ tiền lẻ 'trả công'

Lúc đó tôi mới biết thì ra Thiện đã rời khỏi nhà ngay trong đêm, chẳng mang theo gì chỉ cầm giấy tờ tùy thân và tiền vàng mà thôi.

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