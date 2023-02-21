Về nhà bạn trai ra mắt, nhìn thấy thứ đang đặt cạnh sân giếng đã làm tôi ngã ngửa, nghe được lời to nhỏ của anh cùng mẹ, tôi nhanh chóng chia tay

Tâm sự 21/02/2023 17:12

Nhận thấy quan điểm sống của mình với bạn trai quá khác nên cô quyết định cứ thẳng thắn hành động theo suy nghĩ của bản thân để đôi bên hiểu nhau thật rõ.

Ngày đầu về ra mắt nhà trai, cô gái nào cũng khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nhưng mới gặp mặt phụ huynh đã bị kêu "cứng đầu" thì đúng là ai cũng sẽ căng thẳng nếu không nói là "hoảng".

Bị rơi vào tình huống khó xử này, một cô gái có tên T.H đã chia sẻ:

"Cuối tuần vừa rồi nhà B. có giỗ, anh ấy mời em về để giới thiệu em với gia đình. Lẽ ra theo kế hoạch thì chúng em về từ sáng sớm nhưng vì có việc đột xuất, em với B. đành lùi lịch về chiều.

Hôm đó về đến nhà B. là 4h chiều. Buổi trưa nhà anh làm 3 mâm cơm cỗ thắp hương, ăn xong mọi người xếp hết bát đũa ra sân giếng. Bất ngờ ở chỗ chị gái B. thấy em liền cười bảo: 'Phần việc của nàng dâu tương lai đó'.

Em nghe tưởng chị ấy đùa. Ai ngờ B. dẫn em ra sân bảo rửa hết 3 mâm bát đũa ấy. Em sững người nhưng anh nói rằng lệ nhà anh thế, dâu mới về ra mắt phải biết thể hiện, 3 mâm bát đũa ấy vốn dành cho em rửa. Về sớm hay về muộn, được ăn hay không thì vẫn phải làm.

 

Thực sự em thấy quá vô lý nên nhất quyết không rửa. Em nói rõ nếu em đã là dâu con trong nhà rồi thì khác, đằng này em mới về với tư cách là khách. Không có lý do gì xuống xe lại ngồi rửa bát đũa mọi người ăn từ trưa để lại. Sau chị gái anh ra rửa, em giữ ý ngồi tráng cùng. B. thấy thế tỏ vẻ khó chịu ra mặt với người yêu mà em mặc kệ".

H. nói, cô không ngại rửa vài mâm bát đũa nhưng cách hành xử của bạn trai đối với cô như thế là thiếu sự tôn trọng cũng như quá bảo thủ. Cô cũng biết rằng ngày đầu ra mắt nên cố gắng "ghi điểm" với nhà chồng thì sau này có về làm dâu cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. 

Tuy nhiên vì nhận thấy quan điểm sống của mình với bạn trai quá khác nên cô quyết định cứ thẳng thắn hành động theo suy nghĩ của bản thân để đôi bên hiểu nhau thật rõ.

Về nhà bạn trai ra mắt, nhìn thấy thứ đang đặt cạnh sân giếng đã làm tôi ngã ngửa, nghe được lời to nhỏ của anh cùng mẹ, tôi nhanh chóng chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

H. kể: "Tối ấy ăn cơm xong em cũng vui vẻ đi rửa bát. Một mình ngồi rửa ngoài sân giếng sau nhà, 2 chị gái V. không ai ra rửa cùng. B. thì không ngó ngàng đỡ đần bạn gái trong khi anh biết rõ em sợ tối. 

Lúc bê bát đi, em bảo anh ra đứng cùng cho đỡ sợ nhưng anh bảo: 'Rửa vài cái bát cũng hành người khác. Em định để mọi người cười vào mặt anh à'.

Rửa xong em lên nhà nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mẹ con B. nói chuyện to nhỏ. Mẹ B. bảo: 'Con bé này rắn mặt đó. Phải uốn ngay từ đầu chứ không sau lấy về không dạy được'. Buồn hơn cả là những lời B. nói: 'Đương nhiên con sẽ phải chỉnh đốn. Không bao giờ con lấy loại ngang ngược làm vợ. Không biết điều con bỏ thẳng không tiếc'.

 

Em nghe vậy đi luôn vào trong nhà, mặt vẫn tỉnh bơ cầm túi xin phép cả nhà B. để gọi taxi về. Theo kế hoạch, lẽ ra tối đó em ở lại ngủ chung với mẹ B. nhưng em nghĩ mình không cần ở lại, về luôn để tỏ rõ thái độ của mình với B. cũng như gia đình anh.

Khi em đi ra ngõ, B. chạy theo gằn giọng bảo: 'Em đừng có quá đáng. Nhà anh không bao giờ chấp nhận kiểu con dâu ương bướng như thế. Nếu em lên xe về sẽ không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa đâu'.

Tới đây, em cười đáp: 'Khi tôi đổi kế hoạch quay về thành phố ngay như thế này có nghĩa là tôi không còn có ý định lấy anh nữa rồi. 1 người đàn ông bảo thủ, không biết nghĩ cho lập trường của bạn gái như anh, tôi có lấy cũng chỉ khổ. Anh tìm cô gái nào biết gọi dạ bảo vâng để về mẹ con anh uốn cho dễ'.

Nói xong em lên xe về, quyết định chia tay ngay lúc đó".

Điều cốt yếu tạo dựng hạnh phúc hôn nhân chính là đôi bên phải chung quan điểm sống. Đặc biệt với phụ nữ, họ luôn mong mỏi người đàn ông mình chọn biết tôn trọng cũng như hiểu cho suy nghĩ của vợ ở mọi lúc mọi nơi. 

Ngược lại, nếu đàn ông chỉ ích kỷ đòi hỏi đối phương phải thay đổi theo mình, buộc họ phải "uốn gãy" bản thân chiều theo ý các anh thì dù yêu tới mấy, phụ nữ cũng khó có thể chấp nhận.

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