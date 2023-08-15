Đến thăm chồng, định bùng làm bất ngờ cho anh, vợ lặng người thấy cảnh chồng ôm chặt thư ký riêng trong phòng làm việc, không ghen lồng ghen lộn, tôi làm đúng 1 chuyện khiến cả hai quỳ lạy xin tha

Tâm sự 15/08/2023 13:36

Đứng chết lặng trong giây lát, cố lấy lại bình tĩnh, Thúy đẩy hẳn cửa đi thẳng vào....

Ngày Kiên ngỏ lời yêu, Mai đã do dự rất nhiều bởi hoàn cảnh của hai người quá khác biệt. Kiên là trai thành phố, gia đình lại có điều kiện. Còn Mai ngược lại, cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng, lương tháng không quá 7 triệu. Hoàn cảnh của nhà cô cũng không khá giả gì, bố mẹ làm nông, dưới còn mấy đứa em ăn học.

Ngày ấy, Kiên phải theo đuổi, thuyết phục mãi Mai mới chịu nhận lời làm vợ anh. Song dù đã làm dâu nhà giàu, sống nơi đô thị nhưng Mai vẫn giữ nguyên vẻ giản dị của mình, lúc nào cũng quần trùng áo dài, chẳng bao giờ tô son điểm phấn. Nhiều khi nhìn vợ quê mùa quá, Kiên nhăn nhó bảo:

“Em buồn cười thật, váy áo chồng sắm cho không biết bao nhiêu bộ thì không mặc, cứ diện đi diện lại mấy bộ đồ cũ nát này là sao?”.

Mai gãi đầu nhìn chồng cười:

“Tại em quen mặc thế này rồi anh ạ”.

Đến thăm chồng, định bùng làm bất ngờ cho anh, vợ lặng người thấy cảnh chồng ôm chặt thư ký riêng trong phòng làm việc, không ghen lồng ghen lộn, tôi làm đúng 1 chuyện khiến cả hai quỳ lạy xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói mãi Mai không chịu thay đổi, Kiên chán đành tặc lưỡi quay đi. Tuy yêu vợ thật, nhưng Kiên là người có địa vị xã hội. Anh thường xuyên giao lưu tiếp xúc với nhiều phụ nữ sang trọng quyến rũ bên ngoài nên thi thoảng anh cũng cho phép mình ra ngoài ‘thưởng thức cái đẹp’. Có điều Kiên luôn biết điểm dừng bởi với anh, gia đình vợ con vẫn là quan trọng nhất.

 Nhưng kể từ khi Hương - cô thư ký mới chuyển tới công ty Kiên làm thì mọi chuyện dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của anh nữa. Đứng trước thân hình nóng bỏng, quyến rũ của cô ta, Kiên gần như không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân. Chỉ vài ngày làm việc cùng nhau, anh đã lao vào Hương như hổ đói khát mồi.

Đôi lần nằm bên Hương, nghĩ tới vợ Kiên cũng thấy lòng áy náy nhưng rồi cảm xúc lấn át lý trí, mỗi ngày Kiên càng lún sâu hơn vào mối quan hệ ngoài luồng với Hương. Và có lẽ chuyện sẽ chẳng bao giờ bại lộ nếu như hôm ấy Mai không đến công ty chồng.

Chẳng là sáng hôm đó, thấy Kiên bảo tối anh có việc phải ở lại cơ quan làm việc muộn, vì không muốn để chồng ăn cơm quán, vậy là cho con ăn uống xong, Mai vội vàng cho cơm vào hộp mang cho chồng.

Tới nơi, công ty Kiên đã vắng hoe người. Nói chuyện với bác bảo vệ vài câu rồi Mai mang cơm lên phòng cho Kiên. Ngờ đâu vừa tới cửa phòng, Mai điếng người thấy Kiên đang ôm quấn cô thư ký trên ghế làm việc của anh. Đứng chết lặng trong giây lát, cố lấy lại bình tĩnh, Mai đẩy hẳn cửa đi thẳng vào phía trong rồi đưa tay kéo chiếc rèm cửa gần chỗ Kiên ngồi và bảo:

“Chết thật, cô Hương làm việc cho chồng chị ngần ấy thời gian rồi mà vẫn không hiểu tính nết anh ấy nhỉ. Muốn làm gì thì làm nhưng phải kín đáo một chút. Nếu người vào phòng không phải là tôi mà là 1 ai đó trong công ty, có phải chồng tôi mất hết hình ảnh rồi không?”.

Đến thăm chồng, định bùng làm bất ngờ cho anh, vợ lặng người thấy cảnh chồng ôm chặt thư ký riêng trong phòng làm việc, không ghen lồng ghen lộn, tôi làm đúng 1 chuyện khiến cả hai quỳ lạy xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy sự hiện diện bất ngờ của vợ, Kiên giật bắn người thả vội cô thư ký ra. Mai thì vẫn thản nhiên như không, cô đi lại ngó nghiêng mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Kiên rồi chép miệng nhìn chồng:

“Anh phải cẩn thận một chút. Trên mạng có vô khối vụ nhân viên cố tình gài bẫy sếp rồi lén quay lại cảnh nóng để kiện cáo, gây sức ép cho sếp đó. Em không muốn chồng bị rơi vào cảnh ấy đâu. Thôi em về đây”.

Dứt lời, Mai quay gót đi thẳng ra. Kiên thấy thế vội với chiếc cặp trên bàn rồi mau mải đuổi theo vợ gọi với:

“Em ơi, đợi anh về cùng với”.

Tiếng chồng vọng lên từ phía sau khiến tim Mai đau quặn. Khẽ gạt nước mắt, cô ngoái lại nhìn chồng rồi mỉm cười thật tươi dù rằng cô vẫn cảm nhận rất rõ vị chát đắng xen cảm giác tủi thân tột độ đang âm ỉ len lỏi trong cô.

Còn Kiên chạy tới bên vợ rồi, anh nắm tay thật chặt kéo Mai ra xe để mặc cô nhân tình đứng đó giữa hành lang tối đen không bóng người.

Đêm nào chồng cũng đòi gần gũi đến sáng, ngày phát hiện vỉ thuốc rơi ra từ ngăn tủ, vợ sốc đến phát ngất vì sự thật kinh hoàng

Đêm nào chồng cũng đòi gần gũi đến sáng, ngày phát hiện vỉ thuốc rơi ra từ ngăn tủ, vợ sốc đến phát ngất vì sự thật kinh hoàng

Tôi tình cờ quen biết chồng ở phòng tập, anh là huấn luyện viên thể hình. Gặp được chồng là huấn luyện viên thân hình khỏe khoắn lực lưỡng, mặt mày điển trai, lại nhiệt tình giúp đỡ nên tôi liền bị thu hút.

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