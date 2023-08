Đến dự buổi ra mắt chú rể sắp cưới của chị chồng, tay chân tôi bủn rủn khi nhìn thấy gương mặt của anh ta, từ hôm đó mất ăn mất ngủ

Dính buồng tử cung có mang thai được không? Có nhiều nguyên nhân gây dính tử cung, nhưng chủ yếu vẫn là do các thủ thuật can thiệp tác động đến buồng tử cung. Nguyên nhân thường gặp nhất có thể kể đến là do biến chứng của việc nạo - hút thai hoặc nạo hút nhau thai sau sinh. Mặc dù khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai, các bác sĩ luôn cố gắng hút thật sạch phía bên trong tử cung. Tuy nhiên do kỹ thuật hạn chế sẽ khiến lớp đáy niêm mạc tử cung bị tổn thương. Để phòng tránh biến chứng, chị em phụ nữ nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thực hiện thủ thuật nạo hút thai, nhau thai và thực hiện các can thiệp khác. Dính buồng tử cung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên nó sẽ tước đoạt khả năng làm mẹ, gây vô sinh nữ trong trường hợp thành tử cung trước và sau dính lại hoàn toàn, khiến tinh trùng không thể gặp trứng để thụ thai được. Thêm vào đó, nếu mặt trước và mặt sau của thành tử cung chỉ bị dính một phần thì lúc này, cho dù trứng và tinh trùng có gặp được nhau nhưng trứng thụ tinh rất khó để vào được tử cung làm tổ, dẫn tới nguy cơ mang thai ngoài tử cung hoặc sảy thai khá cao. Một số phụ nữ bị dính buồng tử cung nhưng không gây ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh. Hiện tượng thụ thai vẫn diễn ra bình thường nhưng lớp nội mạc tử cung đã bị tổn thương, không tái tạo kịp lớp chức năng giàu dinh dưỡng cho phôi bám vào, dẫn đến thai không thể bám vào lớp niêm mạc tử cung hoặc sau khi bám vào niêm mạc tử cung không thể dày lên thì sẽ dẫn đến sảy thai. Tình trạng sảy thai diễn ra liên tiếp có thể dẫn tới vô sinh. Phụ nữ bị dính tử cung nặng thì khả năng mang thai rất thấp, tỉ lệ sảy thai cao, có thể sảy liên tiếp nhiều lần. Theo thống kê, phụ nữ nạo phá thai từ 2 lần trở lên có khoảng 68% bị hiếm muộn thứ phát.