Đang hạnh phúc trong ngày rước dâu về dinh, tôi chết lặng đi vài phút khi nhận được hàng loạt tấm ảnh nóng bỏng của vợ từ gã đàn ông lạ mặt

Tâm sự 14/02/2023 02:10

Tôi đâu có ngờ, chỉ mới giận nhau có 1 tuần, bạn gái tôi đã… lên giường cùng người đàn ông khác.

So với bạn bè, chuyện tình của chúng tôi có thể nói là dài lâu, đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu được hơn 5 năm. Cả tôi và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. Tôi sinh ra trong 1 gia đình nề nếp, bố mẹ là giáo viên về hưu. Còn bạn gái thì xuất thân trong một gia đình buôn bán. Nhìn chung, về kinh tế hai nhà không lệch nhiều nhưng thói quen, cách nghĩ và nếp sống có đôi chút khác biệt.

Kể từ khi yêu tới giờ, tôi khá hài lòng về bạn gái của mình. Cô ấy tuy không quá xuất sắc nhưng nền nã, hiểu và yêu thương tôi. Bạn gái tôi cũng là người độc lập, tự chủ, không nhõng nhẽo, ỷ lại… Chính vì những ưu điểm này mà hai đứa có thể gắn bó với nhau lâu đến như vậy.

Tôi cũng từng đến nhà bạn gái chơi, thấy bố mẹ cô ấy cũng quý mến mình. Duy chỉ có việc nhà cô ấy hơi bỗ bã, ăn nói không suy nghĩ đắn đo nhiều. Tôi thì thấy chuyện đó cũng bình thường nhưng có lẽ khi hai nhà gặp nhau, bố mẹ tôi sẽ thấy hơi khó chịu. Tôi có thể lường trước vấn đề này.

Sau ngần ấy năm yêu, khi cả hai đứa đã có công việc ổn định, tôi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ. Trước đó, cô ấy cũng từng về chơi vài lần nhưng đi với nhóm bạn và tôi cũng chưa giới thiệu một cách chính thức. Ngày ra mắt diễn ra khá suôn sẻ, bạn gái tôi hoạt bát, nhanh nhẹn nên mấy chuyện bếp núc không làm khó được cô ấy. Khổ một nỗi, buổi tối sau khi ăn cơm xong, ngồi trò chuyện mới bắt đầu nảy sinh những vấn đề.

Mẹ tôi có vẻ như hơi băn khoăn về nghề nghiệp, gia đình cô ấy không cơ bản. Cách mà mẹ tôi nói khiến bạn gái phật ý và tự ái. Cô ấy xin phép về ngay sau đó. Tôi hoàn toàn không trách bạn gái mình. Tôi là người công tâm, trong chuyện này, tôi thấy mẹ mình chưa đúng. Tôi đã định bụng sẽ phân tích để mẹ mình hiểu hơn và chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp làm thì bạn gái đã tỏ ra rất cay cú.

Đang hạnh phúc trong ngày rước dâu về dinh, tôi chết lặng đi vài phút khi nhận được hàng loạt tấm ảnh nóng bỏng của vợ từ gã đàn ông lạ mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phía bạn gái, mấy ngày sau cô ấy giận ra mặt. Tôi cũng đã nhắn tin nói để cô ấy hiểu tôi sẽ thuyết phục và làm tâm lí với mẹ. Tuy nhiên cô ấy vẫn không nguôi giận. Hai đứa lời qua tiếng lại, cô ấy cũng có những câu xúc phạm mẹ tôi khiến tôi bực bội. Tôi quyết định hai đứa tạm tránh mặt nhau 1 vài tuần để bình tâm lại. 

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ bạn gái, hai đứa đã gắn bó tới mức này, cả thanh xuân của cô ấy đều dành cho tôi, làm sao tôi có thể bỏ cô ấy được. Chỉ là hai đứa đang nóng giận, đối diện với nhau sẽ dễ gây những điều tổn thương. Hơn nữa, tôi cũng cần thời gian để mẹ tôi hiểu hơn về bạn gái và ủng hộ tình yêu của hai đứa.

Tôi đâu có ngờ, chỉ mới giận nhau có 1 tuần, bạn gái tôi đã… lên giường cùng người đàn ông khác. Câu chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Ngay cả khi hai đứa đã làm lành lại, gặp nhau vui vẻ, bố mẹ tôi cũng thay đổi cách đối xử với cô ấy, tôi cũng không mảy may nghi ngờ. Hạnh phúc tưởng chừng như đến rất gần thì bí mật đó lộ ra.

Khi ngày dạm ngõ của chúng tôi tới gần, người đàn ông lạ đó nhắn tin cho tôi kèm theo một loạt hình ảnh chăn gối của anh ta với bạn gái tôi. Tôi sững sờ, không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Tôi mang chúng tra khảo thì bạn gái tôi quỳ xuống bật khóc. Cô ấy nói chỉ quen vu vơ người đó trong một đám cưới bạn.

Hôm đó cả hai uống ngà ngà say, lại sẵn đang giận tôi, cảm thấy bị gia đình tôi coi thường, thế là cô ấy gật đầu đi nhà nghỉ với hắn ta. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy đã rất hối hận và cầu xin hắn ta giữ kín bí mật này. Tất nhiên, gã ta đã không làm thế mà phanh phui mọi chuyện trước ngày chúng tôi dạm ngõ.

Phải khó khăn lắm hai đứa tôi mới đi tới được ngày hôm nay, vượt qua được rào cản gia đình, một tương lai toàn vẹn đang mở ra… vậy mà không ngờ bạn gái lại làm cái điều dại dột đấy. Bao năm tình nghĩa, tình yêu dài lâu chỉ vì phút giây nông nổi mà nhơ nhớp.

Nhiều đêm liền suy nghĩ, tôi quyết định nuốt nước mắt vào trong, tha thứ cho bạn gái vì không muốn mọi thứ dở dang. Chỉ mong rằng sau biến cố này, cô ấy sẽ biết trân trọng hơn những gì mình đang có và chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau.

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