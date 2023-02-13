Mới đây, tâm sự của một chàng trai người Mỹ trên mạng xã hội trở thành tâm điểm chú ý khi anh chàng thừa nhận, đã ngủ với bạn thân của người yêu ngay trong ngày sinh nhật của cô.

Chung thủy là biểu hiện cao nhất của một người có trách nhiệm với tình yêu. Nếu như làm ra chuyện không thể tha thứ, dù sau đó có hối hận thế nào cũng khó có thể cứu vãn tình cảm của hai người.

"Tôi và bạn gái đều 29 tuổi, đã hẹn hò được 5 năm. Khi mới yêu nhau, tôi vẫn còn rất trẻ con, thường lừa dối bạn gái. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi cảm thấy bản thân từ từ thay đổi, trở nên trầm ổn, chín chắn hơn. Tình cảm của tôi với bạn gái cũng lớn dần theo năm năm tháng.

Tháng trước, tôi và bạn gái vừa quyết định tính chuyện trăm năm. Không ngờ, ngay trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi lại làm ra chuyện không thể tha thứ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, tôi và cô ấy cùng nhóm bạn của chúng tôi kéo tới quan bar để ăn mừng sinh nhật 30 tuổi của bạn gái. Sau khi tàn tiệc, cả nhóm kéo về nhà một người để nghỉ ngơi. Lúc này, tất cả mọi người đã uống say. Vì ngày hôm sau bạn gái tôi còn phải đi phỏng vấn nên cô ấy về nhà sớm để tiện chuẩn bị.

Sau khi bạn gái rời đi, tôi và bạn thân của cô ấy say sưa nói chuyện với nhau. Dưới tác động của cồn và sự xúc tác thân mật, cả hai không kiềm chế được bản thân, cuối cùng xảy ra chuyện quan hệ.

Giấy không gói được lửa, sáng sớm ngày hôm sau, chuyện tình một đêm của tôi và bạn thân cô ấy bị nhóm bạn phát hiện. Ngay sau đó, họ thông báo với bạn gái tôi.

Biết chuyện, bạn gái tôi đau đớn, thất vọng vô cùng. Vì không muốn mất cô ấy, tôi nói dối rằng chúng tôi chỉ cùng ngủ trên giường. Nhưng sự thực chứng minh, nói dối không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận chuyện mình ngủ với bạn thân của bạn gái.

Hiện tại, đã qua một thời gian nhưng bạn gái tôi và cả nhóm bạn đều không muốn nói chuyện với tôi. Riêng về phần bạn gái tôi, cô ấy cho rằng tôi là một tên cặn bã, dù tôi xin lỗi, hứa hẹn thế nào cũng không nghe, không chấp nhận. Tôi cũng không thể tha thứ cho hành vi của mình, thực sự quá mệt mỏi".

Tâm sự của chàng trai được đăng tải, rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều mắng chửi chàng trai là kẻ trăng hoa, xứng đáng với kết cục đau khổ. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra thông cảm với anh chàng, cho rằng vì say rượu nên lý trí cũng không rõ ràng, không phải có kế hoạch từ trước.

"Mượn rượu làm càn là cái cớ mọi người đàn ông cặn bã đều sử dụng", "Say rượu thật rồi chẳng động chân động chân động tay được nữa đâu, tất cả chỉ là ngụy biện", "Cứ say rượu là có quyền phạm lỗi, có quyền làm tổn thương người khác à?", "Anh xứng đáng phải nhận sự trừng phạt"... cư dân mạng xôn xao bàn tán.