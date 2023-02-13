Say xỉn trong một bữa tiệc, tôi tặc lưỡi lên giường cùng với một người lạ, sáng tỉnh dậy nhìn gương mặt của anh ta tôi liền hoảng hốt

Tâm sự 13/02/2023 16:40

Sau khi bạn gái rời đi, tôi và bạn thân của cô ấy say sưa nói chuyện với nhau. Dưới tác động của cồn và sự xúc tác thân mật, cả hai không kiềm chế được bản thân, cuối cùng xảy ra chuyện quan hệ.

Chung thủy là biểu hiện cao nhất của một người có trách nhiệm với tình yêu. Nếu như làm ra chuyện không thể tha thứ, dù sau đó có hối hận thế nào cũng khó có thể cứu vãn tình cảm của hai người.

Mới đây, tâm sự của một chàng trai người Mỹ trên mạng xã hội trở thành tâm điểm chú ý khi anh chàng thừa nhận, đã ngủ với bạn thân của người yêu ngay trong ngày sinh nhật của cô.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của chàng trai:

"Tôi và bạn gái đều 29 tuổi, đã hẹn hò được 5 năm. Khi mới yêu nhau, tôi vẫn còn rất trẻ con, thường lừa dối bạn gái. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi cảm thấy bản thân từ từ thay đổi, trở nên trầm ổn, chín chắn hơn. Tình cảm của tôi với bạn gái cũng lớn dần theo năm năm tháng.

Tháng trước, tôi và bạn gái vừa quyết định tính chuyện trăm năm. Không ngờ, ngay trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi lại làm ra chuyện không thể tha thứ.

Say xỉn trong một bữa tiệc, tôi tặc lưỡi lên giường cùng với một người lạ, sáng tỉnh dậy nhìn gương mặt của anh ta tôi liền hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó, tôi và cô ấy cùng nhóm bạn của chúng tôi kéo tới quan bar để ăn mừng sinh nhật 30 tuổi của bạn gái. Sau khi tàn tiệc, cả nhóm kéo về nhà một người để nghỉ ngơi. Lúc này, tất cả mọi người đã uống say. Vì ngày hôm sau bạn gái tôi còn phải đi phỏng vấn nên cô ấy về nhà sớm để tiện chuẩn bị.

Sau khi bạn gái rời đi, tôi và bạn thân của cô ấy say sưa nói chuyện với nhau. Dưới tác động của cồn và sự xúc tác thân mật, cả hai không kiềm chế được bản thân, cuối cùng xảy ra chuyện quan hệ.

Giấy không gói được lửa, sáng sớm ngày hôm sau, chuyện tình một đêm của tôi và bạn thân cô ấy bị nhóm bạn phát hiện. Ngay sau đó, họ thông báo với bạn gái tôi.

Biết chuyện, bạn gái tôi đau đớn, thất vọng vô cùng. Vì không muốn mất cô ấy, tôi nói dối rằng chúng tôi chỉ cùng ngủ trên giường. Nhưng sự thực chứng minh, nói dối không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận chuyện mình ngủ với bạn thân của bạn gái.

Hiện tại, đã qua một thời gian nhưng bạn gái tôi và cả nhóm bạn đều không muốn nói chuyện với tôi. Riêng về phần bạn gái tôi, cô ấy cho rằng tôi là một tên cặn bã, dù tôi xin lỗi, hứa hẹn thế nào cũng không nghe, không chấp nhận. Tôi cũng không thể tha thứ cho hành vi của mình, thực sự quá mệt mỏi".

Tâm sự của chàng trai được đăng tải, rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều mắng chửi chàng trai là kẻ trăng hoa, xứng đáng với kết cục đau khổ. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra thông cảm với anh chàng, cho rằng vì say rượu nên lý trí cũng không rõ ràng, không phải có kế hoạch từ trước.

"Mượn rượu làm càn là cái cớ mọi người đàn ông cặn bã đều sử dụng", "Say rượu thật rồi chẳng động chân động chân động tay được nữa đâu, tất cả chỉ là ngụy biện", "Cứ say rượu là có quyền phạm lỗi, có quyền làm tổn thương người khác à?", "Anh xứng đáng phải nhận sự trừng phạt"... cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Hồi hợp dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, vừa nghe câu chuyện xong, người yêu tôi liền quỳ gối đưa ra điều kiện cưới khiến ai nấy cũng kinh ngạc

Hồi hợp dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, vừa nghe câu chuyện xong, người yêu tôi liền quỳ gối đưa ra điều kiện cưới khiến ai nấy cũng kinh ngạc

Hôm ấy, bạn gái tôi dù ăn mặc đơn giản nhưng rất xinh xắn, ưa nhìn. Cô ấy lại rất khéo léo trong cư xử nên được lòng mọi người. Cả nhà ai cũng bị em chinh phục và khen ngợi hết lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 6 giờ 59 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 6 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 7 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường