Hồi hợp dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, vừa nghe câu chuyện xong, người yêu tôi liền quỳ gối đưa ra điều kiện cưới khiến ai nấy cũng kinh ngạc

Tâm sự 13/02/2023 15:10

Hôm ấy, bạn gái tôi dù ăn mặc đơn giản nhưng rất xinh xắn, ưa nhìn. Cô ấy lại rất khéo léo trong cư xử nên được lòng mọi người. Cả nhà ai cũng bị em chinh phục và khen ngợi hết lời.

Tôi và bạn gái yêu nhau đã 3 năm nay. Cả 2 đều có công việc ổn định trên thành phố. Thế nhưng em chưa một lần về ra mắt nhà trai dù tôi nhiều lần ngỏ ý muốn em về. Em thì cứ bảo chưa sẵn sàng, lúc lại nói còn phải lo cho chị gái ở quê của mình.

Lần vừa rồi sau khi 2 đứa cùng nghiêm túc bàn bạc chuyện tiến tới hôn nhân và để dành được 1 khoản cưới xin thì em mới chịu về quê ra mắt gia đình nhà trai.

Do đây là lần đầu tiên nhà tôi được gặp con dâu tương lai nên ở quê bố mẹ cũng làm 5 mâm cơm mời người thân trong họ hàng tới ăn uống, tạo bầu không khí vui vẻ, phần để xem mặt bạn gái tôi ra sao.

Hôm ấy, bạn gái tôi dù ăn mặc đơn giản nhưng rất xinh xắn, ưa nhìn. Cô ấy lại rất khéo léo trong cư xử nên được lòng mọi người. Cả nhà ai cũng bị em chinh phục và khen ngợi hết lời.

Tuy nhiên khi mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ, bố mẹ tôi buột miệng hỏi về gia cảnh của em thì cô ấy tái mặt bất ngờ quỳ sụp xuống cầu xin họ 1 điều. Đầu tiên, cô ấy chủ động kể với mọi người rằng, bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi 2 chị em còn nhỏ. Bởi thế cô ấy sống cùng với mẹ và chị gái. Thế nhưng mẹ của cô ấy cũng qua đời vì bệnh tật khi cô ấy đang học cấp 2. Kể từ đó 2 chị em cô ấy nương tựa nhau mà sống.

Hồi hợp dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, vừa nghe câu chuyện xong, người yêu tôi liền quỳ gối đưa ra điều kiện cưới khiến ai nấy cũng kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị gái của cô ấy dù học giỏi nhưng chấp nhận bỏ bọc đi làm phụ hồ để nuôi em ăn học. Nhưng mấy năm trước khi đang làm tại công trường thì chị ấy gặp tai nạn lao động gãy chân. Chị gái bị thọt 1 bên chân, không mưu sinh được nữa nên mấy năm nay gánh nặng dồn hết lên vai bạn gái tôi.

3 năm trước, chị đi bước nữa với một người đàn ông làng bên. Nhưng sau khi cưới nhau, do mãi không có bầu được nên đi khám thì chị được biết tắc 2 vòi trứng do bẩm sinh. Giờ hôn nhân của chị đang trên bờ vực ly hôn. Dù chị đã về nhà sống với em gái nhưng lúc nào cũng khao khát được làm mẹ. Bạn gái tôi đã hứa sẽ cùng chị chữa chạy để chị có một mụn con bế bồng trông cậy lúc tuổi già.

Sau khi kể rõ sự tình, bạn gái tôi quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng tương lai. Cô ấy nói rằng, nếu làm đám cưới, cô ấy không cần 1 lễ cưới hoành tránh hay sính lễ này kia, cô ấy chỉ muốn sau lấy chồng vẫn có thể đón chị gái về sống cùng.

Tất nhiên, hành động này của bạn gái đã khiến cả nhà tôi bất ngờ ngoại trừ tôi đã biết hoàn cảnh của cô ấy từ trước và luôn sẵn sàng cùng cô ấy chăm lo cho chị gái. Do cũng là người hiểu chuyện, lại xúc động với tấm lòng yêu thương chị gái thiệt thòi của cô ấy nên bố mẹ tôi đã đồng ý với lời đề nghị này.

Thậm chí mẹ tôi còn bảo nếu sống cùng trên thành phố với 2 đứa không tiện sau khi kết hôn có thể đưa chị gái thọt hiếm muộn về quê chồng để ông bà đỡ đần chăm sóc cho. Cả nhà sẽ cùng cố gắng để chạy chữa tắc vòi trứng bẩm sinh cho chị ấy, trường hợp xấu nhất sẽ thụ tinh ống nghiệm cho chị gái thiệt thòi của em. Em nghe thấy vậy thì cảm động và mở lòng mình lắm.

Thật sự tôi chỉ mong em sống hạnh phúc và sẽ luôn ở bên để cùng em chăm sóc chị gái vì từ lâu tôi luôn coi chị ấy như chị ruột của mình rồi.

Tưởng mình là 'gà' sau 3 tháng cuối cùng cũng dụ được nàng qua đêm cùng nhau, lục túi đọc tin nhắn của cô ta, tôi choáng váng phát hiện bản thân chỉ là 'hạt thóc' của người đàn bà này

Tưởng mình là 'gà' sau 3 tháng cuối cùng cũng dụ được nàng qua đêm cùng nhau, lục túi đọc tin nhắn của cô ta, tôi choáng váng phát hiện bản thân chỉ là 'hạt thóc' của người đàn bà này

Diễn biến hôm đó đúng như kịch bản tôi vạch ra. Chỉ sau 2 ly rượu có cho thuốc, nàng đã ngủ li bì không biết gì. Tôi hạnh phúc ngắm nhìn nàng, bế nàng lên giường. Đúng lúc đó, tôi thấy điện thoại của cô ấy liên tục những tin nhắn gửi đến dồn dập.

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