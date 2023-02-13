Tết năm nay nhà tôi tưng bừng rộn rã khi có thêm thành viên mới. Bố mẹ tôi vui mừng lắm vì có hai đứa cháu đủ nếp tẻ. Tôi cũng hạnh phúc khi được vợ sinh thêm cho mình một đứa con.

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm nay. Chúng tôi đã có một bé gái đầu lòng rất xinh giống vợ. Cô ấy vừa sinh bé thứ hai chưa đầy tháng, lần này là một bé trai. Vợ tôi đi đẻ vào đúng 26 Tết. Cô ấy sinh thường mẹ tròn con vuông, được về nhà trước 30 tháng Chạp, không phải ăn Tết trong bệnh viện.

“Anh mừng tuổi em, thưởng cho em vì bao công sức vất vả và hy sinh, đẻ được hai đứa con đáng yêu cho anh. Em cất đi làm của để dành hay chi tiêu gì tùy thích nhé”.

Ngày đầu năm mới cả nhà quây quần, vợ tôi cũng đã khỏe hơn nên cô ấy bế em bé ra ngoài phòng khách để cả gia đình sum vầy bên nhau. Sau khi mừng tuổi cho bố mẹ, tôi liền lấy ra chiếc hộp mua từ hôm trước, bên trong đựng 2 cây vàng để mừng tuổi vợ:

Vợ tôi cầm lấy quà mừng tuổi của chồng cười tít mắt cảm ơn. Nhưng lời cảm ơn của cô ấy lạ lắm khiến tôi phải sợ đến trắng bệch mặt mũi:

“Em rất cảm động trước tình cảm của anh, thật may mắn khi những hi sinh, vất vả của mình được mọi người ghi nhận. Nhưng anh hãy thể hiện tình yêu bằng cách khác được không? Mình đã có 2 con đủ nếp tẻ, nếu không có gì đặc biệt phát sinh thì sẽ không sinh con nữa. Vậy nên anh hãy đi thắt ống dẫn tinh, để đảm bảo dù có trót nhỡ nhàng bên ngoài cũng không lo có con rơi, khỏi ai tranh giành với con mình. Nếu sau này chúng ta đổi ý muốn có thêm con, anh có thể nối lại hoặc em sẵn sàng chịu đau làm thụ tinh ống nghiệm được…”.

Ảnh minh họa: Internet

“Chúng con làm vậy có được không bố mẹ? Anh ấy ra ngoài cũng có thể được coi là người đàn ông có tiền, con sợ mất chồng, lại sợ anh ấy vui chơi để lại hậu quả thì lúc ấy không biết làm sao…”, vợ tôi còn tỏ ra tủi thân, ấm ức nói với bố mẹ chồng như vậy.

Bố tôi không nói gì, bảo hai vợ chồng tự bàn bạc quyết định, còn mẹ cùng là phận phụ nữ nên rất hiểu cho tâm tư của con dâu. Bà bảo tôi nếu phương án đó không ảnh hưởng gì thì cứ thực hiện đi vì bà cũng không thích có cháu rơi vãi, rồi vợ nọ con kia mệt mỏi lắm.

Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Thiếu gì cách tránh thai, sao vợ tôi lại nghĩ đến cách ấy? Nhưng cô ấy cứ nằng nặc bảo đó là phương án chắc ăn nhất, đảm bảo không có gì sai sót. Vợ vừa sinh xong còn chưa hết một tháng ở cữ, tôi không muốn tranh cãi gay gắt. Thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng gì không? Nghe thôi mà tôi đã thấy sợ rồi.

Ưu nhược điểm của thắt ống dẫn tinh

Ưu điểm của thắt ống dẫn tinh:

- Là biện pháp tránh thai hiệu quả gần như tuyệt đối với tỷ lệ thành công trên 99.5%.

- Thắt ống dẫn tinh rất an toàn, không ảnh hưởng đến mức độ testosterone, khoái cảm hay bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến đời sống tình dục.

- Thủ thuật này không gây ảnh hưởng đến chức năng tình dục và xuất tinh.

- Ít xâm hại, ít tốn thời gian và có chi phí rẻ hơn so với thắt ống dẫn trứng.

- Không làm thay đổi lượng hormone trong cơ thể.

- Thời gian hồi phục nhanh

Nhược điểm khi thắt ống dẫn tinh:

- Thực hiện thắt ống dẫn tinh không giúp bạn chống lại được nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục.

- Bạn cần chắc chắn không muốn có thêm con trước khi lựa chọn thực hiện thủ thuật này.

- Sau khi thực hiện thắt ống dẫn tinh, bạn cần áp dụng các biện pháp tránh thai khác trong 3 tháng trước khi loại bỏ hết tinh trùng còn sót lại, như sử dụng bao cao su bởi phương pháp này không có hiệu quả ngay lập tức.

Thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng gì không?

Một số người cho rằng, việc thắt ống dẫn tinh sẽ làm giảm khả năng tình dục, khiến đời sống tình dục bị ảnh hưởng... Tuy nhiên, trên thực tế, nếu bạn thực hiện thắt ống dẫn tinh, bạn vẫn hoàn toàn có thể cương cứng và đạt cực khoái khi quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, sự thật là bạn vẫn xuất tinh nhưng không có tinh trùng. Chính vì thế, bạn sẽ không có con ngoài ý muốn nếu thực hiện thủ thuật này.

Tóm lại, thắt ống dẫn tinh không gây bất cứ ảnh hưởng gì nghiêm trọng nào đến sức khỏe tình dục cũng như sinh lý ở nam giới.