Về nhà mẹ chồng chơi vài hôm, nửa đêm nghe tiếng lột cột, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi khác bước ra từ phòng mẹ anh

Về quê Đạt, lần đầu hai bác cháu gặp nhau, mẹ anh nắm chặt tay tôi mừng đến không cầm được nước mắt: "Gặp cháu bác vui lắm. Hai đứa cố gắng bảo ban nhau làm việc, rồi nhanh chóng tính chuyện cưới hỏi, yên bề gia thất là bác chẳng mong gì hơn”.

Sau gần một năm bên nhau thì Đạt dẫn tôi về quê ra mắt mẹ anh. Bố Đạt mất rồi, chỉ còn mẹ anh sống một mình ở quê. Trước đó dù tôi chưa về nhà anh lần nào nhưng mẹ Đạt đã biết về chuyện tình của hai đứa và rất ủng hộ.

Tối đi ngủ, mẹ Đạt chuẩn bị trước cho tôi một phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chăn chiếu giặt giũ thơm tho. Đạt ngủ ở phòng khác. Tôi vui và cảm động vì sự chu đáo của bác, thế nhưng vì bị lạ giường nên tôi vẫn khó ngủ.

Tôi rất vui vì được mẹ bạn trai hoan nghênh, đón nhận mình trở thành một thành viên trong gia đình bác. Nói chuyện cả buổi, tính mẹ Đạt hòa nhã dễ gần lại có nhiều quan điểm, suy nghĩ tân tiến hiện đại khiến tôi rất thích.

Đêm muộn ra ngoài đi vệ sinh, tôi ngạc nhiên khi thấy phòng mẹ anh vẫn sáng đèn và có tiếng rì rầm vọng ra. Ban đầu tôi nghĩ là Đạt và mẹ anh nói chuyện bên trong nhưng qua cánh cửa khép một nửa, nhìn cảnh tượng trong phòng mẹ Đạt mà tôi hóa đá.

Trong phòng bác ấy không phải Đạt mà là một người con trai trẻ tuổi khác. Bác ấy đang vuốt tóc cậu ta rồi thủ thỉ dỗ dành: "Khổ thân con trai mẹ hôm nay phải ở trong phòng cả ngày. Nhưng con ngoan lắm, đã làm được đúng như lời mẹ dặn là yên tĩnh không gây ồn ào. Mẹ rất tự hào về con, ngày mai là con có thể ra ngoài như bình thường rồi…".

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Cậu thanh niên trẻ tuổi đó mỉm cười với mẹ Đạt một cách ngô nghê. Kết hợp với lời nói có phần khác thường kia, chẳng ai lại nói vậy với một chàng trai đã trưởng thành cả, tôi nhận ra cậu ta có vấn đề về trí não. Rõ ràng cậu ta là con trai của bác ấy, có thể là anh trai hoặc em trai Đạt. Anh và mẹ muốn giấu tôi bí mật ấy.

Đêm đó dù sốc lên sốc xuống nhưng tôi vẫn lặng im trở về phòng. Hôm sau, khi đã trở lại thành phố, tôi mới nói với Đạt rằng mình đã biết chuyện gia đình anh rồi. Đạt vội vã xin lỗi, anh bảo mẹ anh sợ tôi chê gia cảnh nhà anh. Người thanh niên kia là em trai Đạt, bị bệnh từ khi sinh ra, trí não chậm phát triển, hiện tại chỉ có nhận thức như một cậu bé 4, 5 tuổi.

Tôi giận bạn trai nói dối mình nhưng suy đi tính lại thì Đạt là người đàn ông tốt, có công việc ổn định cũng đối xử với tôi chân thành. Tôi quyết định tha thứ cho anh. Song điều tôi lo sợ là liệu căn bệnh của em trai anh có phải di truyền? Nếu chẳng may sau này con tôi cũng bị bệnh như vậy thì sao? Làm sao để tôi biết là Đạt có mang gen bệnh và khả năng con tôi di truyền bệnh từ nhà nội có thể xảy ra hay không?

Xét nghiệm gen tiền hôn nhân: Giải pháp phòng ngừa sinh con dị tật

Những dị tật bẩm sinh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của trẻ, tăng nguy cơ tử vong sớm mà còn gây ra những gánh nặng về tâm lý và kinh tế cho cả gia đình và xã hội. Để chuẩn bị trước khi kết hôn, hiện nay nhiều cặp đôi rất quan tâm đến thực hiện xét nghiệm gen tiền hôn nhân để phòng ngừa sinh con dị tật, tự tin cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với cơ hội được sinh ra những đứa con khỏe mạnh.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp cha mẹ khỏe mạnh nhưng lại không may sinh ra những đứa trẻ bị mắc các bệnh lý di truyền. Nguyên nhân là do bố mẹ có thể mang gen bệnh nhưng ở thể ẩn, bố mẹ không có biểu hiện bất thường ra bên ngoài nhưng lại có nguy cơ di truyền gen bệnh cho con và gây bất thường ở con.

Bệnh lý gen di truyền thường gây ra những gánh nặng về tâm lý và kinh tế cho gia đình người bệnh và xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh, thậm chí gây ra những biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, một giải pháp có thể hạn chế nguy cơ sinh con dị tật bẩm sinh đó là xét nghiệm gen tiền hôn nhân.

Thông qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ sẽ tư vấn cho các cặp đôi về nguy cơ sinh con mắc bệnh di truyền. Từ đó, họ sẽ cân nhắc về một số biện pháp như mang thai tự nhiên, sàng lọc trước sinh hay chủ động chẩn đoán phôi tiền làm tổ…

Trước khi kết hôn và trước khi có ý định mang thai, các cặp đôi nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc gen bệnh. Hiện nay, xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới có thể cho kết quả chính xác cao, nhanh chóng và có thể cùng một lúc phát hiện ra nhiều bệnh lý di truyền khác nhau.