Đêm tân hôn với anh chồng gia trưởng, sau màn ân ái nồng nàn, mẹ chồng bỗng dưng đập cửa xông vào đòi giặt chăn mền ngay lúc khuya

Nói thêm về Lan, cô là một cô nàng xinh xắn thuộc diện hoa khôi của lớp. Suốt những năm đi học và cả sau này ra trường đi làm, xung quanh Lan hiếm khi nào thiếu bóng đàn ông. Họ say mê cái vẻ ngoài mĩ miều của cô, đứ đừ cách nói chuyện "thả thính" rất điêu luyện.

Gặp được Đức, Lan tin rằng cuộc đời mình đã tìm thấy bến đỗ. Đức là con nhà gia giáo có điều kiện, hơn nữa lại yêu cô say đắm. Cả một thời tuổi trẻ nông nổi với cô thế là đủ, đã đến lúc tìm cho mình một bến đỗ đẹp để nghỉ ngơi.

Ngày đầu mới gặp Đức, cô cũng không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gắn bó với người đàn ông này. Đức khá cứng nhắc và gia trưởng. Trong khi cô có cả tá người yêu cũ chẳng thể nhớ nổi tên thì người đàn ông này thậm chí vẫn còn trong trắng.

Lan cũng chẳng thể nhớ nổi cô đã có bao nhiêu mối tình. Duy chỉ có Nam, mối tình đầu suốt 3 năm cấp 3 là khiến cô day dứt, còn sau đó đàn ông với cô chỉ như một trò tiêu khiển, thích thì qua lại vài tháng, thậm chí vài tuần rồi bỏ.

Thế nhưng càng tiếp xúc, cô càng thấy Đức không giống những gã trai trước đây cô từng quen. Cuộc đời cô, thanh xuân của cô xem như vui vậy cũng là đủ rồi. Thấy bến tốt như vậy mà không biết đường đậu vào thì quả nhiên không phải cô.

Ảnh minh họa: Internet

Đức chưa một mảnh tình vắt vai nên khi yêu được Lan thì si mê lắm. Anh bị cái vẻ nóng bỏng, tính cách có chút gì đó ương ương nhưng lại rất nũng nịu khi cần làm cho mê đắm. Hẹn hò được cỡ 4 tháng Đức đã đưa Lan về nhà thưa chuyện với người lớn.

Ngày đưa Lan về nhà ra mắt, mẹ Đức nhìn Lan một hồi rất lâu rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau đó, tới cả khi đám cưới được tổ chức, cô cũng không hề biết chuyện mẹ Đức từng phản đối cuộc hôn nhân này song cậu con trai cưng kiên quyết nên bà đành chịu thua.

Là gia đình có điều kiện nên đám cưới của hai người được tổ chức rất linh đình. Bố mẹ Đức đều là người có địa vị nên cư xử cũng rất biết điều. Họ cũng đồng ý với hai vợ chồng rằng sau một năm sống chung để bố mẹ con cái hiểu nhau hơn, Đức và Lan sẽ được dọn ra ở riêng nếu muốn.

Một cuộc hôn nhân viên mãn, một sự lựa chọn quá sáng suốt, Lan tủm tỉm cười cả ngày cưới ngay cả khi đã tàn tiệc về nhà. Tối hôm đó, cô đã chuẩn bị một chiếc váy ngủ bằng ren đỏ thật quyến rũ. Ngoại trừ mối tình đầu, Đức là người đàn ông đầu tiên không đòi lên giường với cô dù đã là người yêu.

Vừa thấy Lan bước từ phòng tắm ra, Đức đã bị vẻ nóng bỏng của vợ làm cho choáng ngợp.

"Vợ anh nóng bỏng quá. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên đáng nhớ của chúng ta. Sẽ đau đấy, nhưng anh sẽ phục vụ vợ hết mình".

Nghe Đức nói Lan có chút giật mình. Hình như chồng cô vẫn nghĩ rằng cô còn trinh và cho rằng đây sẽ là đêm đầu tiên trong đời con gái của cô. Thế nhưng, mọi suy nghĩ vừa loé lên của cô đã bị chen ngang khi Đức vội vàng lao vào cô như một người đã "đói" lâu lắm rồi.

Vừa "chiến đấu" xong, cả hai còn đang nằm vật ra giường vì mệt thì mẹ Đức đã gõ cửa phòng rất vội. Lan chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng bảo đưa chăn ga để mẹ đi giặt.

Ảnh minh họa: Internet

"Bây giờ đang là đêm mà mẹ. Mẹ cứ ngủ đi ạ. Sáng mai dậy con sẽ đem đi giặt".

"Thôi cứ đưa đây mẹ mang đi luôn. Mẹ không ngủ được nên làm việc tí cho đỡ buồn tay chân".

Lý do bà đưa ra khiến Lan không khỏi nghi ngại. Vì sao mẹ chồng lại xộc vào phòng cô khi hai người vừa tân hôn xong và nằng nặc đòi mang chăn ga đi giặt. Có lẽ nào ...

Nghĩ vậy Lan vội cắt đầu ngón tay cho chảy máu rồi tranh thủ bôi vào chăn ga lúc dọn mang ra đưa mẹ. Cô ngờ rằng hành động này của bà chính là để kiểm tra cô còn trinh tiết hay không. Lan thầm mừng trong bụng khi nghĩ rằng mẹ chồng sẽ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được khi cô đã quá nhanh tay.

Nhưng sự thật phía sau đó khiến Lan chẳng thể nào ngờ được. Ngay sáng hôm sau, mẹ chồng đã gọi cô sang phòng riêng rồi ném cho cô một cái nhìn hình viên đạn.

"Tôi thấy thằng Đức nó yêu cô thật lòng nên muốn giúp cô, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại quá xảo trá".

"Mẹ. Mẹ nói chuyện gì vậy? Con thực sự không hiểu".

"Có thể cô không nhớ, nhưng chính tôi là người đã khám và khuyên cô nên giữ lại khi cô tới viện để phá thai. Tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cô nên đã nhớ rất lâu, không ngờ có ngày lại gặp lại trong hoàn cảnh con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt.

Tôi đã từng phản đối nhưng nó quá yêu cô. Thằng Bình chưa hề yêu ai trước đó và có suy nghĩ khá gia trưởng. Tôi đã dặn lòng giúp cô che giấu chuyện không còn trong trắng để vợ chồng êm đẹp nhưng không ngờ cô lại quá xảo trá. Cô không xứng đáng với nó, ra khỏi nhà tôi ngay".

Nghe những lời mẹ chồng nói, Lan không biết làm gì ngoài cúi gằm mặt. Cô không thể ngờ mẹ chồng lại chính là bác sĩ cô từng đến gặp để phá bỏ cái thai chẳng may dính. Cô càng không thể ngờ bà lại có ý muốn giúp cô che giấu sự thật đó. Có phải ông trời đang bắt Lan phải trả giá cho những sai lầm trong năm tháng thanh xuân không