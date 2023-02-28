Đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, tôi kinh hãi khi lật chiếc gối với vật kề bên run cầm cập không nói thành lời

Không ngờ sau màn ân ái, tôi phải rợn người khi chứng kiến thứ vợ để kề bên mình, buộc miệng nói ra lí do lạnh người.

Vào đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, tình cờ tôi lật chiếc gối lên thì lập tức phải đứng hình khi nhìn thấy một vật đặt bên dưới. Đó là một cái kéo rất sắc!

Tôi hốt hoảng hỏi vợ có biết cái kéo đó của ai và tại sao nó lại ở dưới gối của vợ chồng tôi hay không. Lúc này vợ tôi mới đủng đỉnh trả lời: “Em đặt xuống dưới gối đấy”.

Tôi bảo vợ vứt ngay ra ngoài, ai lại đặt vật bằng sắt nhọn dưới gối đầu bao giờ. Nhưng vợ cười khẳng định với tôi rằng cô ấy làm vậy là có mục đích rất thực tế và thiết thực.

“Em để đó, nếu anh mà léng phéng thì…”, tôi sợ run cả người sau câu trả lời của vợ. Hóa ra vợ để món đồ ấy dưới gối nhằm mục đích uy hiếp và dọa chồng chớ dại mà nghĩ đến chuyện phản bội vợ. Dù vợ không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu là cô ấy sẽ làm ra hành động gì nếu tôi trót có mối quan hệ khác bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và vợ quen nhau qua mai mối, trong thời gian tìm hiểu tôi thấy cô ấy là người hiền lành, dịu dàng lại khá ít nói. Cứ nghĩ mình đã lấy được cô vợ hiền thục, ai ngờ đâu ngay đêm tân hôn cô ấy đã khiến tôi phải choáng váng thế này.

Sau đó nhiều lần tôi bảo vợ bỏ món đồ ấy đi, tôi là người đàn ông có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho gia đình, sẽ không làm điều gì khiến vợ con phải tổn thương. Song vợ không nghe, còn lý luận rằng nếu tôi không định làm gì sai thì việc gì phải sợ.

Và thế là nửa tháng nay rồi tôi đi ngủ với một cái kéo ở dưới gối đầu. Tất nhiên tôi cũng chẳng có ý định vớ vẩn gì nhưng vợ tôi như vậy có phải là người phụ nữ ghen tuông quá mức hay không?

Tôi chỉ sợ cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không được yên bình khi vợ ghen khủng khiếp như thế?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-tan-hon-sau-man-an-ai-nong-nan-toi-kinh-hai-khi-lat-chiec-goi-voi-vat-ke-ben-run-cam-cap-khong-noi-thanh-loi-560274.html