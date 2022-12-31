Đêm tân hôn không ân ái với vợ mới, chồng cũ bất ngờ tìm đến tôi, nghe anh thuật hết mọi chuyện trong lòng tôi cảm giác thật hả hê và vui sướng đến điên người

Cứ nghĩ sau khi trở thành con dâu bà, là người một nhà, còn sinh cháu đích tôn cho nhà chồng thì bà sẽ có thiện cảm với tôi hơn. Vậy nhưng không phải, mẹ chồng là một người rất tham tiền, bà khinh gia đình tôi nghèo khó. Bà ghét nhà tôi không có của hồi môn đáng kể cho con gái về nhà chồng, công việc của tôi cũng ổn định nhưng thu nhập không quá cao, chỉ đủ lo cho bản thân và nuôi con mà thôi.

Tôi và Đăng ly hôn cách đây nửa năm vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể giải quyết. Mẹ chồng vốn chẳng ưa tôi từ khi tôi về ra mắt. Nhưng vì sau đó tôi có bầu nên bà buộc lòng phải đồng ý cho cưới.

Cuộc sống chung quá ngột ngạt, tôi có làm tròn bổn phận và chịu khó lấy lòng mẹ chồng đến đâu thì vẫn không thể làm bà vui. Đăng là con trai một, anh không chịu ra ở riêng, còn bảo tôi nhịn mẹ chồng cho êm cửa nhà.

Mơ ước của mẹ chồng là có một nàng dâu giàu sang, tặng bà nhiều quà cáp đắt tiền, mang về cho gia đình chồng nhiều thứ. Tôi không đáp ứng được yêu cầu nào nên bà vô cùng ngứa mắt tôi. Dù chúng tôi đã có một đứa con nhưng tôi có cảm giác bà lúc nào cũng chỉ muốn đá tôi ra khỏi nhà để cưới cô con dâu khác về cho con trai.

Cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Mẹ chồng khi biết tôi viết đơn ly hôn đã cười bảo: “Đáng lẽ cô phải làm điều này từ lâu rồi mới phải. Mà không, đáng lẽ cô không nên bước chân về căn nhà này, bởi dù cô cố chấp lấy được con trai tôi thì rồi cũng sẽ có ngày hôm nay thôi”.

Sau ly hôn một thời gian ngắn, Đăng lập tức có người mới, do mẹ anh ta giới thiệu cho. Cô con dâu bà đích thân lựa chọn, chắc chắn phải rất hợp ý bà, nhà giàu và của hồi môn phong phú. Đám cưới của họ diễn ra chóng vánh sau khi quen nhau được 1 tháng. Mẹ chồng cũ thường xuyên đăng ảnh và chia sẻ trên facebook nên có thông tin gì tôi biết hết.

Ngày cưới của Đăng, tôi nhìn con mà thấy chua xót. Đêm ấy tôi không tài nào ngủ được. Nói tôi còn yêu Đăng cũng không hẳn nhưng dẫu gì cũng có thời gian yêu đương và chung sống, sinh một đứa con chung. Vậy mà sau nửa năm Đăng đã nghe lời mẹ tái hôn với người phụ nữ khác, coi như mẹ con tôi không hề tồn tại.

Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng gõ dồn dập. Tôi hốt hoảng hỏi ai đấy, để rồi khi giọng nói từ phía ngoài cất lên thì tôi không khỏi kinh hãi. Người đứng ngoài cửa căn phòng thuê trọ của mẹ con tôi không thể tin nổi lại chính là Đăng ! Đêm tân hôn của mình với vợ mới, anh chạy tới chỗ ở của vợ cũ làm gì?

Ảnh minh họa: Internet

Khi mở cửa ra, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Đăng mà tôi hoảng hốt. Sau khi nghe Đăng kể lại mọi chuyện, trong lòng tôi không biết nên thấy hả hê, đắc ý hay thương cảm thay cho anh đây?

Đăng bảo đến đêm tân hôn anh ta mới biết được thì ra vợ mình đang mang thai con của gã đàn ông khác. Đó cũng là lý do mà cô ta chấp nhận yêu nhanh cưới gấp với Đăng. Cô ta vén áo khoe bụng bầu đã hơi nhô lên, rồi tuyên bố nếu Đăng chấp nhận làm cha của đứa bé trên danh nghĩa để gia đình cô ta đỡ xấu hổ thì nhà họ sẽ cho anh 200 triệu phí “bịt miệng”.

Đăng căm hận vô cùng khi bị lừa, lập tức báo mọi chuyện cho mẹ đẻ. Ai ngờ bà đồng ý ngay, bảo con dâu về thu xếp tiền, còn khuyên con trai chấp nhận mọi chuyện. Đến lúc này thì Đăng mới nhận ra mẹ mình là người tham tiền tới mức bất chấp tất cả. Thậm chí bà còn không quan tâm đến cảm xúc và hạnh phúc của con trai.

Đăng cúi đầu ủ rũ, rơi nước mắt hối hận và cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi không chấp nhận. Có những tổn thương không bao giờ có thể chữa lành, có những lỗi lầm dù có chuộc lỗi ra sao cũng không bao giờ có thể lấy lại được…