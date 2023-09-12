Đêm tân hôn 'bão tố' mệt nhoài đến tận 2 giờ sáng, tôi vừa thiếp đi đã giật mình nghe tiếng rên rỉ kế bên, lén nhìn qua thì đau đớn khi biết thủ phạm là ai

Tâm sự 12/09/2023 22:08

Nhìn sơ qua tôi và Ái khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung.

Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được.

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi. 

Đêm tân hôn 'bão tố' mệt nhoài đến tận 2 giờ sáng, tôi vừa thiếp đi đã giật mình nghe tiếng rên rỉ kế bên, lén nhìn qua thì đau đớn khi biết thủ phạm là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Ái đang tự thỏa mãn bản thân ngay bên cạnh chồng! Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Đó là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm, tôi nghĩ cô ấy cũng không muốn bị chồng bắt gặp. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say nên Ái mới ngang nhiên làm điều đó ngay bên cạnh chồng mình.

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa. Tôi nghe rõ mồn một những động tác và âm thanh của vợ phát ra ngay sát cạnh mình. Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.

 

Cô ấy không sai bởi cơ thể mỗi người mỗi khác. Thế nhưng quan trọng là liệu chúng tôi có thể hòa hợp trong phương diện tình dục được hay không? Tôi e rằng mình khó mà thỏa mãn được vợ mất. Chuyện ấy không hài hòa thì hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng và tình cảm vợ chồng sẽ sớm nhạt nhòa. Nghĩ mà thấy chán quá, vừa cưới nhau đã gặp chuyện thế này. Tôi phải làm gì đây?

Nuốt nước mắt nghe lời cha mẹ gả cho 1 ông lão già khú đế, đêm tân hôn khi đèn vừa tắt anh đã ôm chầm lấy tôi, nào ngờ vò tóc thì hoảng hồn hét thất thanh

Nuốt nước mắt nghe lời cha mẹ gả cho 1 ông lão già khú đế, đêm tân hôn khi đèn vừa tắt anh đã ôm chầm lấy tôi, nào ngờ vò tóc thì hoảng hồn hét thất thanh

Ban đầu biết tuổi của anh, tôi cũng đắn đo lắm. Vì do được bạn bè mai mối nên tôi cũng muốn thử tìm hiểu.

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