Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 16/09/2025 21:45

Khi biết chuyện, chồng tôi rất tức giận, anh nghĩ đất đai ông bà để lại thì nên chia đều cho con cháu. Nhưng cãi nhau càng lớn thì gia đình càng bất hòa.

Nhà chồng tôi khá giả nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gì từ gia tài của họ. Tôi càng không có suy nghĩ tranh giành đất đai với cô em chồng. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái út trong nhà, vả lại tôi và chồng cũng đã có nhà riêng thoải mái.

Nhưng em chồng luôn nghĩ tôi sẽ chiếm tài sản nhà chồng, cô ấy mưu mô nghĩ đủ cách để tôi và bố mẹ chồng mâu thuẫn. Ban đầu tôi nghĩ chắc vì cô ấy trẻ người non dạ nên không chấp nhất. Nhưng khi tận mắt chứng kiến nhiều lần em chồng chơi xấu mình, tôi hiểu cô ấy muốn chiếm hết tài sản đất đai ông bà để lại.

Vì là con gái út nên bố mẹ chồng tôi rất yêu thương, muốn gì cho đó. Cô ấy nói muốn bố mẹ muốn sang tên đất đai để vay mượn tiền ngân hàng. Bố mẹ chồng tôi già cả chẳng biết luật gì, thấy con gái nói phải sang tên thì mới vay tiền được nên cũng đồng ý, âm thầm giấu vợ chồng tôi.

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chuyện, chồng tôi rất tức giận, anh nghĩ đất đai ông bà để lại thì nên chia đều cho con cháu. Nhưng cãi nhau càng lớn thì gia đình càng bất hòa. Quá chán chường và mệt mỏi nên tôi quyết định chịu tay trắng, khuyên nhủ chồng để lại toàn bộ đất cho em chồng.

Sau đó mối quan hệ của vợ chồng tôi và em chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng, gặp nhau ở nhà bố mẹ chồng cũng chỉ chào nhau cho có. Một thời gian sau, tôi và chồng quyết định kinh doanh lập nghiệp, trải qua mấy lần thất bại. Nhưng sau cùng cũng được trời thương, chúng tôi dần lấy lại vốn rồi lợi nhuận ngày một tăng.

Từ khi vợ chồng tôi ăn nên làm ra thì tình hình tài chính của vợ chồng của em chồng ngày một khó khăn. Cô ấy lúc nào cũng than thở nhà không còn tiền. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ cảm thấy đó là báo ứng cô ấy phải nhận lấy.

Chẳng ngờ được đến một ngày em chồng đến tìm gặp tôi, khúm núm van xin, thậm chí còn quỳ gối trước mặt tôi để xin lỗi chuyện xưa. Cô ấy nói giờ gia đình bị vỡ nợ, cần tiền để xoay sở. Mảnh đất ngày trước cô ấy giành không bán được, cô ấy nhờ tôi mua lại giúp.

Tôi bất ngờ quá, không thể tin thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi. Tôi không trả lời em chồng, vì muốn bàn lại với chồng. Giờ cô ấy muốn tôi mua lại phần tài sản vốn thuộc về chúng tôi thì tôi có nên mua không?

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất bận rộn, đi sớm về khuya. Khi tôi hỏi thì anh nói do có việc ngoài ý muốn, cần thời gian để giải quyết. Tôi cũng không hỏi nhiều, nghĩ bụng chắc anh có việc riêng chưa muốn nói với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tình cờ thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội 2 năm trời

Tình cờ thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội 2 năm trời

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng mà ngủ mà lòng đầy tâm sự

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng mà ngủ mà lòng đầy tâm sự

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay