Được mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, tôi đang hí hửng thì bị 'cái tát trời giáng' mà không biết tại sao

Tâm sự 13/11/2025 22:39

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: 'Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột'.

Nghĩ lại mà em thấy sợ quá các chị ạ. Trước khi kết hôn, em đã được hội chị em bạn bè dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Mẹ chồng em là người nhanh miệng. Ngày cưới, thấy mẹ em thương con gái nên khóc. Bà liền đến động viên: "Chị yên tâm, tôi không có con gái. Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng. Ai đời con dâu đứng rửa bát, xong cái nào là mẹ chồng phải kiểm tra. Thành ra lúc nào em cũng cảm thấy áp lực.

Chồng em hay đi công tác, một tháng anh chỉ về nhà có vài ba lần. Em buồn là một lẽ, đằng này còn cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi lần có ai đó gọi điện cho em, mẹ chồng lại kè kè bên cạnh để kiểm tra xem là đồng nghiệp hay bạn bè. Thậm chí có lần bạn thân của em đến chơi, mẹ chồng còn hỏi dò để biết trước đây, em từng yêu mấy người đàn ông.

 

Được mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, tôi đang hí hửng thì bị 'cái tát trời giáng' mà không biết tại sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi hôm trước, bà đột nhiên hỏi em thích điện thoại có màu gì để mua tặng. Sau đó, mẹ chồng đưa em đến siêu thị điện máy, mua hẳn chiếc điện thoại hơn 30 triệu các chị ạ. Thú thật lúc đó em vui lắm, còn hí hửng nhắn tin khoe chồng. Lúc về, em có hỏi mẹ chồng mua điện thoại cho mình làm gì. Bà bảo máy của bà hỏng rồi, bà mua cái mới cho em, còn cái cũ của em thì để bà dùng.

Lúc đổi máy, em định thoát icloud nhưng mẹ chồng bảo bà chẳng biết sử dụng, chỉ nghe gọi là chính. Vì thế, em đưa nguyên máy của mình cho bà. Chuyện tưởng thế là xong, không ngờ hôm vừa rồi, chồng em đi công tác về. Chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã tát em cháy má. Thì ra mẹ chồng đã đọc các tin nhắn của em, trong đó có cả thư của người yêu cũ gửi qua mail của em trong đúng ngày tổ chức đám cưới. Mặc dù em không trả lời nhưng mẹ và chồng vẫn không tin, còn cho rằng em vẫn thậm thụt với người cũ. Em không ngờ mẹ chồng của mình lại đáng sợ như vậy, bây giờ em đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chuyện này cũng chưa biết nên giải quyết thế nào, các chị cho em lời khuyên với ạ.

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Tâm sự 32 phút trước
Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Tâm sự 45 phút trước
Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Tâm sự 47 phút trước
Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc