Dù đã đường ai nấy đi nhưng tôi vẫn đồng ý lên giường 'ân ái' với người yêu cũ, để rồi liền hai cú sốc như 'sét đánh ngang tai' chỉ trong một ngày

Tâm sự 15/02/2023 07:55

Ly đã chủ động rủ tôi vào nhà nghỉ để ôn lại chuyện cũ. Lúc đầu tôi từ chối, bởi tôi đã có bạn gái, không thể bắt cá hai tay.

Tôi và Ly yêu nhau 4 năm, đã có 3 năm sống chung với nhau như vợ chồng. Chính khoảng thời gian gần gũi này khiến tình cảm của hai đứa rạn nứt và cuối cùng dẫn đến chia tay.

Lúc khó khăn chúng tôi cùng vượt qua tất cả, khi công việc ổn định, lương cao lại chia tay thì thật đáng tiếc vô cùng. Ngày quyết định đường ai nấy đi, cả hai đều buồn nhưng không ai còn muốn ở bên nhau nữa vì đã không tìm thấy chí hướng chung.

 

Dù đã đường ai nấy đi nhưng tôi vẫn đồng ý lên giường 'ân ái' với người yêu cũ, để rồi liền hai cú sốc như 'sét đánh ngang tai' chỉ trong một ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xa nhau được nửa năm thì tôi có người yêu mới, còn Ly vẫn chưa có ai. Hai đứa vẫn coi nhau là bạn bè và thường xuyên nói chuyện qua lại. Những lúc buồn, chúng tôi lại hẹn hò nhau để tâm sự.

Ly đã chủ động rủ tôi vào nhà nghỉ để ôn lại chuyện cũ. Lúc đầu tôi từ chối, bởi tôi đã có bạn gái, không thể bắt cá hai tay. Nhưng trước ánh mắt cầu khẩn và cái cầm nắm tay của Ly khiến tôi buông bỏ tất cả, lại muốn được trở về quá khứ như xưa.

Sau mỗi lần quan hệ, tôi lại thấy có lỗi với bạn gái và muốn chấm dứt qua lại với Ly. Thế nhưng cứ mỗi khi bạn gái cũ có chuyện buồn và muốn gặp nhau nói chuyện là tôi không thể từ chối được. Tôi vẫn cảm thấy Ly rất gần gũi và lại muốn được ở bên cô ấy.

Tuần vừa rồi, Ly đã thông báo đang mang thai và khẳng định đó là con của tôi, vì cô ấy không quan hệ với ai khác ngoài tôi. Chưa hết sốc thì bạn gái cũng báo tin là đang mang thai con của tôi. Đầu óc tôi như muốn vỡ tung khi nhận được đồng thời hai tin “sét đánh” đó.

Bạn gái thúc ép tôi cưới nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn được sống bên Ly hơn. Tôi bắt đầu thấy chán nản sự yếu đuối và hay đòi hỏi của bạn gái. Tôi khát khao muốn quay trở lại với Ly, mối tình đầu của tôi. Hai đứa đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, chẳng lẽ lại để mất nhau sao?

Nhiều tháng nay bạn gái tôi mất việc, hàng tháng phải sống dựa dẫm vào tiền của tôi. Cứ tình hình này, tôi sợ sau này lấy nhau rồi thì cả đời sẽ không thể ngóc đầu lên được.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã chia tay Ly, giá chúng tôi vẫn còn bên nhau thì hai đứa đã chung tiền mua được ngôi nhà rồi. Giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi đã đổ vào đầu tư cho tình mới, còn lại chẳng được là bao.

Theo mọi người tôi có nên bỏ tất cả để quay lại với Ly rồi làm lại từ đầu không?

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Tôi rất ưng một anh tên Hưng, đẹp trai, đi xe sang, rất đàn ông và thật may mắn anh ấy cũng thích tôi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng yêu nhau.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tấm sự eva tâm sự tình yêu

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