Tôi rất ưng một anh tên Hưng, đẹp trai, đi xe sang, rất đàn ông và thật may mắn anh ấy cũng thích tôi. Sau đó chúng tôi nhanh chóng yêu nhau.

Suốt 4 năm sinh viên tôi không yêu mà dành thời gian cho việc học tập nên sau khi ra trường, tôi dễ dàng kiếm được việc làm tốt. Trong công ty có vài người đàn ông thích tôi và tôi cũng mở lòng tìm hiểu họ. Vì kiến thức về tình yêu còn rất non yếu nên tôi đã đọc rất nhiều sách và tìm hiểu trên mạng để bổ túc cấp tốc.

Trong suốt thời gian một năm, Hưng rất hay đòi hỏi chuyện quan hệ với tôi. Nhưng lần nào tôi cũng tìm cách né tránh. Bởi tôi biết trong quá khứ, anh ấy cũng lên giường với nhiều cô nhưng kết quả đều chia tay hết, vì Hưng chán ghét sự dễ dãi của con gái.

Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau một năm, chúng tôi rất hay nói về chuyện quan hệ, nhiều lần anh ấy muốn tiến xa hơn cái ôm cái hôn nhưng bị tôi cự tuyệt dữ dội.

Một tuần trước Hưng bất ngờ nói là chỉ chấp nhận cưới khi tôi đồng ý cho quan hệ. Nếu không đường ai nấy đi, anh ấy quá mệt mỏi với cảnh ở gần người yêu mà không được làm gì rồi. Rất sợ mất đi người đàn ông mình yêu thương suốt một năm nay, tôi đã gật đầu đồng ý vào nhà nghỉ với anh. Hai đứa đã có một đêm nồng nàn, với tôi như thế là ổn.

Thế nhưng sáng ngủ dậy anh ném ra 10 triệu rồi nói chia tay đi. Anh bảo suốt một năm theo đuổi tôi ròng rã, đổi lại là một đêm tẻ nhạt như nước ốc, chẳng còn gì mà cứ giữ như thể mình có giá lắm vậy?

Ảnh minh họa: Internet

Anh đi rồi, tôi chỉ biết nằm khóc, đúng là ngày trước, chỉ vì tò mò, tôi đã từng lên giường với một người đàn ông quen trên mạng nhưng chỉ có một lần duy nhất và sợ từ đó đến giờ. Chỉ khi đến với Hưng tôi mới chịu mở lòng và yêu anh ấy thật sự.

Tôi không uống thuốc tránh thai, tôi rất mong chờ có thai để giữ được trái tim Hưng. Theo mọi người suy nghĩ của tôi có ổn không?