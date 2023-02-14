Ngày cưới cũng đã ấn định, còn chưa kịp diện lên mình chiếc áo cưới, tôi đau đớn khi nhận thông tin anh ta đã làm tình cũ có thai

Tâm sự 14/02/2023 18:16

Thế nhưng, ngày ấy cũng đến, cô ấy đến tìm anh và nói anh phải có trách nhiệm với đứa bé, khi cô ấy phát hiện ra thì đứa bé cũng 6 tháng. Tôi thật sự sốc và khóc ròng mấy đêm liền, anh cũng không hơn tôi là mấy, anh luôn dằn vặt và mệt mỏi.

Tôi và anh quen nhau trong một lần đi công tác. Chúng tôi hợp nhau và tâm sự cùng nhau rất nhiều. Anh kể tôi nghe về người anh đang yêu ba năm, cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Anh luôn bên tôi vào cuối tuần và cả ngày lễ, dường như tất cả thời gian rảnh của mình, anh đều dành cho tôi. Với tính vui vẻ và cực kỳ ga lăng, trái tim tôi đã rung động nhưng cả tôi và anh không ai nói ra.

Chúng tôi cứ bên nhau suốt 8 tháng thì anh và bạn gái chia tay vì lý do anh hết yêu từ trước khi gặp tôi nhưng cô ấy không chịu dứt. Chúng tôi đến với nhau một tuần sau đó. Anh luôn quan tâm và yêu tôi rất nhiều. Khoảng thời gian ấy tưởng chừng như tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, bên anh cuộc sống tôi tràn ngập tiếng cười. 5 tháng yêu nhau, chúng tôi về ra mắt gia đình. Cả hai gia đình rất hài lòng và mong có cháu vì chúng tôi cũng đã lớn.

Thế nhưng, ngày ấy cũng đến, cô ấy đến tìm anh và nói anh phải có trách nhiệm với đứa bé, khi cô ấy phát hiện ra thì đứa bé cũng 6 tháng. Tôi thật sự sốc và khóc ròng mấy đêm liền, anh cũng không hơn tôi là mấy, anh luôn dằn vặt và mệt mỏi. Tôi đến bên anh hỏi han anh, tôi không dằn vặt anh chuyện quá khứ, tôi muốn biết anh tính sao về chuyện đó. Anh khóc và nói không còn yêu họ, anh bế tắc không biết làm sao, chỉ mong tôi luôn bên anh cùng anh vượt qua thời gian này.

Ngày cưới cũng đã ấn định, còn chưa kịp diện lên mình chiếc áo cưới, tôi đau đớn khi nhận thông tin anh ta đã làm tình cũ có thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh nói với tôi đi gặp cô ấy để giải quyết, tôi vui vẻ nhận lời nhưng lòng đau lắm. Thật lòng tôi yêu anh rất nhiều, không muốn mất anh đâu. Gia đình anh biết chuyện, bố mẹ anh rất giận và không nhận. Cô ấy chửi anh và gia đình anh thậm tệ, cô ấy đòi sống chết và bỏ đứa bé nếu anh không cưới.

“Tháng sau anh cưới” – Câu nói làm tim tôi đau thắt như có hàng trăm vết dao cứa vào. Anh ôm tôi khóc rất nhiều, anh luôn miệng xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ, anh phải có trách nhiệm với họ, thương con, thương ba mẹ và sợ gia đình mất mặt nên anh quyết định cưới. Tôi suy sụp rất nhiều, cả ngày chỉ nhớ đến anh rồi lại khóc, tôi không còn tâm trí làm việc gì nữa.

Và rồi cô ấy về làm vợ anh. Cuộc sống anh thế nào tôi không hề hay biết, anh vẫn hay nhắn tin thương nhớ tôi. Công ty có lịch chuyển công tác anh đi nước ngoài vài năm, không cần suy nghĩ anh đồng ý đi để vợ ở nhà với gia đình nội.

Anh đã đi được hai tuần nhưng vẫn giữ liên lạc với tôi, biết là anh có gia đình nhưng vì yêu anh quá nhiều nên tôi vẫn nói chuyện với anh hàng ngày. Anh nói không muốn đi, không muốn xa tôi và gia đình nhưng vì không còn tình cảm nên không muốn gặp mặt cô ấy. Anh xin tôi hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh luôn nói tôi đợi anh và anh chỉ yêu tôi thôi. Tôi nhớ anh và vẫn yêu anh nhiều lắm. Giờ tôi phải làm sao?

Cầm trên tay tờ giấy ly hôn chuẩn bị đưa cho vợ ký, nhìn bức tranh con gái vẽ lòng tôi đau như cắt vội vàng xé lá đơn đi ngay lập tức

Cầm trên tay tờ giấy ly hôn chuẩn bị đưa cho vợ ký, nhìn bức tranh con gái vẽ lòng tôi đau như cắt vội vàng xé lá đơn đi ngay lập tức

Chiều ấy tan làm, tôi ghé qua tòa án xin mẫu đơn ly hôn, rồi về nhà tìm đăng ký kết hôn trong két sắt. Tôi muốn cất kỹ đi, phòng hờ vợ không đồng ý tôi vẫn có thể ly hôn đơn phương được.

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