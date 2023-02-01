Diện váy ngủ sang mừng sinh nhật con trai bạn thân, ai ngờ chồng bạn thoải mái cởi sạch trước mặt rồi còn gửi tôi một tin nhắn đầy ám mụi

Bằng tuổi nhau nhưng cô ấy đã có chồng con còn tôi thì chưa. Nói về nhan sắc, tôi có chút nổi trội hơn cô ấy, dáng người cũng ưa nhìn hơn nhưng tôi lại chẳng thích lấy chồng. Tôi ưa chuộng cuộc sống tự do và muốn kiếm tìm một người nào đó thực sự phù hợp với mình.

Tôi chơi rất thân với cô bạn phòng bên. Chung cư đông người, chọn bạn chơi cũng rất khó. Ngày gặp nhau trong thang máy lại biết nhau cùng tầng nên hai đứa nói chuyện thoải mái. Sau đôi ba lần mượn đồ rồi cho nhau thức ăn, chúng tôi bắt đầu thấy quý mến nhau. Chị em có chuyện gì cũng kể nhau nghe cả chuyện tình yêu, vợ chồng.

Chồng cô ấy khá giàu có, công việc cũng tốt. Có vẻ như có chức tước gì ở công ty. Cô ấy hay than vãn lo chồng bị gái bu. Tôi thì chỉ cười, đàn bà quan trọng phải đẹp và tự tin. Tôi động viên cô ấy đi học lớp yoga, tập gym để khỏe và đẹp hơn. Ban đầu ngại ngại nhưng sau cô ấy cũng thấy hữu ích và đồng ý. Tôi là người thích thể thao nên dáng người lúc nào cũng săn chắc, rất ưa nhìn. Cô ấy hay nói ước ao được như tôi.

Thi thoảng buồn buồn, đi làm về rảnh tôi sang nhà bạn để tâm sự . Có hôm ngại nấu tôi ở lại ăn cơm luôn. Được cái, chồng của bạn cũng khá dễ tính. Vì công việc cả hai bận rộn, con cái không đưa đón được đúng giờ nên nhiều hôm cô ấy phải nhờ tôi. Có hôm tôi rảnh còn tiện nấu cơm, thức ăn mang sang nhà hoặc mời hai vợ chồng bạn sang ăn. Lâu dần tình cảm càng khăng khít. Chúng tôi thực sự đã coi nhau là tri kỉ.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có chuyện công ty chồng cô ấy đùng đùng phá sản. Có lẽ là do họ dọn cơ sở ở Việt Nam nên anh ấy tạm thời ở nhà. Tôi có thời gian rảnh nên hay đưa đồ ăn sang. Chính cô ấy cũng dặn tôi có nấu gì thì buổi trưa mang sang cho chồng cô ấy một ít. Tôi nào nghĩ gì, thoải mái như tôi thì ai nhờ cũng giúp thôi. Con cái cô ấy tôi còn đưa đón được. Có hôm anh chồng ở nhà nhưng bận tiếp khách thế là tôi lại đón hộ.

Có lúc tôi hỏng cái này cái kia thì nhờ chồng bạn sang sửa giúp. Hôm đó, đêm khuya tôi đang làm việc cho kịp tiến độ thì bị sập cầu giao, tôi gọi chồng bạn sang giúp và gọi luôn cả bạn sang để tránh hiểu lầm. Chồng cô ấy vội vàng chạy sang. Thấy thái độ vội vàng của chồng, bạn tôi có vẻ không hài lòng. Tôi không quên cảm ơn, mời hai người uống nước rồi chào hỏi nhau.

Tự nhiên từ bữa đó cô ấy không nhờ tôi nấu nướng buổi trưa cho chồng nữa. Tôi lo lắng cô ấy hiểu lầm mình điều gì đó. Sợ chuyện tình cảm chị em bị rạn nứt, tôi bắt đầu bớt sang nhà cô ấy hơn.

Nhưng hôm đó là sinh nhật cu con, tôi chủ động mua bánh gato tặng và không quên nói với cô ấy trước. Tối đó, cửa nhà mở sẵn, nên tôi tự tiện vào. Có vẻ như cô ấy đang nấu ăn thì quên cái gì đó nên vội xuống siêu thị mua. Thấy nồi canh sôi, tôi lao vào bếp nấu rồi lại vào phòng gấp chăn hộ bạn. Chẳng hiểu chồng cô ấy về lúc nào rồi chạy vào phòng thay đổ. Tôi tá hỏa thấy anh ta đang cởi quần ngoài. Hoảng loạn định bỏ ra ngoài thì bạn thân tôi vừa bước vào. Nhìn cảnh tượng ấy, mặt cô ấy phừng phừng.

Khổ tội, hôm đó tôi lại mặc bộ váy ngủ sang chơi. Thật ra gọi là váy ngủ nhưng cũng không hở hang gì. Chỉ là sẽ tăng thêm phần hiểu lầm cho bạn.

Tôi không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Bản thân tôi có làm gì đâu mà phải giải thích hay ái ngại ai. Nhưng bữa cơm hôm đó không còn vui nữa. Chiếc bánh gato cho đứa nhỏ cũng không ai buồn cắt. Tôi vội xin phép về.

Cũng từ hôm đó, tình cảm chị em sứt mẻ. Cô ấy cứ nghĩ tôi này kia nhưng thú thực, tôi không màng. Bản thân tôi có bao nhiêu đàn ông theo đuổi, bao nhiêu người giàu có, tôi sao phải nghĩ đến chồng của bạn. Suy đi tính lại tôi cũng chưa làm gì phải áy náy và đến mức bị hiểu lầm cả. Nếu cô ấy thực sự cho rằng tôi có ý đồ gì thì nên xem lại chồng mình thôi.

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Những ngày sau đó, tôi cố tình dẫn bạn trai về nhà để cô ấy hiểu, tôi thực sự không màng đến chồng cô ấy. Vậy mà tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ chồng của bạn. Anh ấy tỏ vẻ trách móc tôi, nói rằng tại sao ở một mình lại đưa đàn ông lạ vào nhà, không sợ bị dị nghị sao. Lúc này thì tôi mới hiểu, chồng bạn thực sự có ý đồ với tôi. Nếu không, anh ta đầu cần phải quan tâm chuyện tôi đưa ai vào nhà. Giống như một kiểu ghen tuông vậy.

Nhưng hôm nay, cô bạn thân lại khóc lóc với tôi nói chồng có bồ. Đó là một em đồng nghiệp ở công ty chồng. Thì ra là vậy… Thì ra, anh ta thực sự là một gã lăng nhăng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ anh ta đúng là một người mẫu mực. Chắc anh ta định “bắt cá ba tay”.