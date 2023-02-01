Diện váy ngủ sang mừng sinh nhật con trai bạn thân, ai ngờ chồng bạn thoải mái cởi sạch trước mặt rồi còn gửi tôi một tin nhắn đầy ám mụi

Tâm sự 01/02/2023 11:42

Sau lần vô tình đụng mặt chồng của bạn thân vào hôm sinh nhật, tôi hạn chế sang nhà cô ấy hơn vì sợ hiểu lầm. Ai ngờ, chồng của cô ấy lại có thái độ khó tin.

Tôi chơi rất thân với cô bạn phòng bên. Chung cư đông người, chọn bạn chơi cũng rất khó. Ngày gặp nhau trong thang máy lại biết nhau cùng tầng nên hai đứa nói chuyện thoải mái. Sau đôi ba lần mượn đồ rồi cho nhau thức ăn, chúng tôi bắt đầu thấy quý mến nhau. Chị em có chuyện gì cũng kể nhau nghe cả chuyện tình yêu, vợ chồng.

Bằng tuổi nhau nhưng cô ấy đã có chồng con còn tôi thì chưa. Nói về nhan sắc, tôi có chút nổi trội hơn cô ấy, dáng người cũng ưa nhìn hơn nhưng tôi lại chẳng thích lấy chồng. Tôi ưa chuộng cuộc sống tự do và muốn kiếm tìm một người nào đó thực sự phù hợp với mình.

Thi thoảng buồn buồn, đi làm về rảnh tôi sang nhà bạn để tâm sự. Có hôm ngại nấu tôi ở lại ăn cơm luôn. Được cái, chồng của bạn cũng khá dễ tính. Vì công việc cả hai bận rộn, con cái không đưa đón được đúng giờ nên nhiều hôm cô ấy phải nhờ tôi. Có hôm tôi rảnh còn tiện nấu cơm, thức ăn mang sang nhà hoặc mời hai vợ chồng bạn sang ăn. Lâu dần tình cảm càng khăng khít. Chúng tôi thực sự đã coi nhau là tri kỉ.

Diện váy ngủ sang mừng sinh nhật con trai bạn thân, ai ngờ chồng bạn thoải mái cởi sạch trước mặt rồi còn gửi tôi một tin nhắn đầy ám mụi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô ấy khá giàu có, công việc cũng tốt. Có vẻ như có chức tước gì ở công ty. Cô ấy hay than vãn lo chồng bị gái bu. Tôi thì chỉ cười, đàn bà quan trọng phải đẹp và tự tin. Tôi động viên cô ấy đi học lớp yoga, tập gym để khỏe và đẹp hơn. Ban đầu ngại ngại nhưng sau cô ấy cũng thấy hữu ích và đồng ý. Tôi là người thích thể thao nên dáng người lúc nào cũng săn chắc, rất ưa nhìn. Cô ấy hay nói ước ao được như tôi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có chuyện công ty chồng cô ấy đùng đùng phá sản. Có lẽ là do họ dọn cơ sở ở Việt Nam nên anh ấy tạm thời ở nhà. Tôi có thời gian rảnh nên hay đưa đồ ăn sang. Chính cô ấy cũng dặn tôi có nấu gì thì buổi trưa mang sang cho chồng cô ấy một ít. Tôi nào nghĩ gì, thoải mái như tôi thì ai nhờ cũng giúp thôi. Con cái cô ấy tôi còn đưa đón được. Có hôm anh chồng ở nhà nhưng bận tiếp khách thế là tôi lại đón hộ.

Có lúc tôi hỏng cái này cái kia thì nhờ chồng bạn sang sửa giúp. Hôm đó, đêm khuya tôi đang làm việc cho kịp tiến độ thì bị sập cầu giao, tôi gọi chồng bạn sang giúp và gọi luôn cả bạn sang để tránh hiểu lầm. Chồng cô ấy vội vàng chạy sang. Thấy thái độ vội vàng của chồng, bạn tôi có vẻ không hài lòng. Tôi không quên cảm ơn, mời hai người uống nước rồi chào hỏi nhau.

Tự nhiên từ bữa đó cô ấy không nhờ tôi nấu nướng buổi trưa cho chồng nữa. Tôi lo lắng cô ấy hiểu lầm mình điều gì đó. Sợ chuyện tình cảm chị em bị rạn nứt, tôi bắt đầu bớt sang nhà cô ấy hơn.

 

Nhưng hôm đó là sinh nhật cu con, tôi chủ động mua bánh gato tặng và không quên nói với cô ấy trước. Tối đó, cửa nhà mở sẵn, nên tôi tự tiện vào. Có vẻ như cô ấy đang nấu ăn thì quên cái gì đó nên vội xuống siêu thị mua. Thấy nồi canh sôi, tôi lao vào bếp nấu rồi lại vào phòng gấp chăn hộ bạn. Chẳng hiểu chồng cô ấy về lúc nào rồi chạy vào phòng thay đổ. Tôi tá hỏa thấy anh ta đang cởi quần ngoài. Hoảng loạn định bỏ ra ngoài thì bạn thân tôi vừa bước vào. Nhìn cảnh tượng ấy, mặt cô ấy phừng phừng.

Khổ tội, hôm đó tôi lại mặc bộ váy ngủ sang chơi. Thật ra gọi là váy ngủ nhưng cũng không hở hang gì. Chỉ là sẽ tăng thêm phần hiểu lầm cho bạn.

Tôi không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Bản thân tôi có làm gì đâu mà phải giải thích hay ái ngại ai. Nhưng bữa cơm hôm đó không còn vui nữa. Chiếc bánh gato cho đứa nhỏ cũng không ai buồn cắt. Tôi vội xin phép về.

Cũng từ hôm đó, tình cảm chị em sứt mẻ. Cô ấy cứ nghĩ tôi này kia nhưng thú thực, tôi không màng. Bản thân tôi có bao nhiêu đàn ông theo đuổi, bao nhiêu người giàu có, tôi sao phải nghĩ đến chồng của bạn. Suy đi tính lại tôi cũng chưa làm gì phải áy náy và đến mức bị hiểu lầm cả. Nếu cô ấy thực sự cho rằng tôi có ý đồ gì thì nên xem lại chồng mình thôi.

Diện váy ngủ sang mừng sinh nhật con trai bạn thân, ai ngờ chồng bạn thoải mái cởi sạch trước mặt rồi còn gửi tôi một tin nhắn đầy ám mụi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, tôi cố tình dẫn bạn trai về nhà để cô ấy hiểu, tôi thực sự không màng đến chồng cô ấy. Vậy mà tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ chồng của bạn. Anh ấy tỏ vẻ trách móc tôi, nói rằng tại sao ở một mình lại đưa đàn ông lạ vào nhà, không sợ bị dị nghị sao. Lúc này thì tôi mới hiểu, chồng bạn thực sự có ý đồ với tôi. Nếu không, anh ta đầu cần phải quan tâm chuyện tôi đưa ai vào nhà. Giống như một kiểu ghen tuông vậy.

Nhưng hôm nay, cô bạn thân lại khóc lóc với tôi nói chồng có bồ. Đó là một em đồng nghiệp ở công ty chồng. Thì ra là vậy… Thì ra, anh ta thực sự là một gã lăng nhăng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ anh ta đúng là một người mẫu mực. Chắc anh ta định “bắt cá ba tay”.

Cho con ngủ xong định 'vận động' một tí với chồng, ai ngờ vừa lên giường đã bị anh đạp xuống, ném vào mặt một thứ không tưởng

Cho con ngủ xong định 'vận động' một tí với chồng, ai ngờ vừa lên giường đã bị anh đạp xuống, ném vào mặt một thứ không tưởng

Tôi và chồng hiện đang có một bé 6 tháng tuổi, mọi sự săn sóc đều đổ dồn vào "bảo bối" này. Tuy nhiên, tôi không ngờ việc mình quan tâm con lại khiến chồng giận dữ đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống