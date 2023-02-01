Rồi một lần khác, khi tôi không đồng ý trao cho anh cái ngàn vàng, anh đã xúc phạm tôi và cho rằng tôi đã mất cái ngàn vàng, nên chẳng còn để mà trao cho anh, đó là lý do anh từ chối.

Chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì người yêu đòi hỏi quan hệ tình dục, rất nhiều lần tôi đã từ chối, và nhiều lần chúng tôi cãi vã, giận dỗi nhau về chuyện này sau đó lại làm lành.

Không muốn người yêu nghi ngờ mình và muốn chứng minh cho anh thấy tôi vẫn là một cô gái vẫn còn trinh tiết, nên tôi đã chấp nhận trao cho anh cái ngàn vàng. Nhưng cũng giống như bạn, sau khi mất đi cái ngàn vàng tôi cảm thấy đau đớn, hụt hẫng và lúc nào cũng sống trong lo lắng, dằn vặt. Tôi sợ người yêu sẽ bỏ rơi mình và sợ gặp gỡ những người đàn ông khác, sợ mọi người xung quanh coi thường mình.

Sau lần đầu tiên ấy, người yêu tôi vẫn quan tâm đến tôi, vẫn yêu tôi và hứa hẹn với tôi rất nhiều, nhưng anh cũng vẫn thường xuyên đòi hỏi tôi quan hệ tình dục.

Anh nói, đã mất rồi thì cần gì phải giữ, lần thứ 2 hay lần thứ n thì cũng đều như nhau cả thôi. Nhưng tôi đã sai lầm trong lần đầu và không cho phép mình mắc sai lầm những lần sau đó, tôi cương quyết không chấp nhận có lần thứ 2.

Không biết đó có phải là lý do người yêu bỏ rơi tôi hay không, nhưng tôi cảm giác vì chuyện này mà chúng tôi lại thường xuyên cãi vã và xung đột với nhau hơn. Rồi đến một ngày đẹp trời, điều tôi lo sợ đã đến, anh nói lời chia tay với tôi với lý do không còn yêu tôi nữa, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, tôi đã khóc rất nhiều, đã van xin anh hãy yêu thương tôi vì anh chính là người đầu tiên của tôi, tôi không còn trong trắng và tôi không dám đến với người đàn ông nào khác ngoài anh.

Nhưng anh cương quyết từ chối, anh bảo chúng tôi không hợp nhau trong mọi chuyện và quan điểm sống. Anh ra đi để giải thoát cho tôi và giải thoát cho chính bản thân mình, chứ ràng buộc vào hôn nhân thì còn khổ hơn.

Tôi không thể làm gì khác được, không giữ được tình yêu và trinh tiết của mình. Những ngày sau đó tôi sống trong sự buồn chán và tuyệt vọng vô cùng. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi chia tay anh, tôi không dám gặp gỡ và giao lưu với ai, tôi cảm thấy ân hận vì đã dại dột trao cho anh cái ngàn vàng.

Tôi muốn nhắn nhủ đến những bạn nữ khác, hãy giữ mình chứ đừng dại dột giống như tôi và bạn.