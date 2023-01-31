Chồng đại gia không tiếc tiền cho vợ nhưng lại 'bóc bánh trả tiền' bên ngoài, biết được sự thật ghê tởm đó, tôi cấm vận, không cho anh ta trèo lên giường mình

Mỗi lần về quê hay đi họp lớp, gặp gỡ bạn bè, tôi đều thấy rất tự hào về gia đình nhỏ của mình với người chồng tài hoa, chiều chuộng vợ hết mực. Đôi khi, tôi thấy đám bạn thân còn "phát hờn" khi thấy chồng tôi 2-3 năm lại đổi xe ô tô cho vợ một lần.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm và có một cậu con trai 8 tuổi. Những năm đầu mới lấy nhau, cuộc sống khá vất vả. Tuy nhiên từ khi sinh con, bé như mang lộc đến cho bố mẹ nên công việc của tôi thì được thăng tiến làm Trưởng phòng một cơ quan nhà nước, còn chồng thì kinh doanh phát đạt.

Tôi như hóa đá sau khi nghe lén cuộc điện thoại này của chồng. Chồng tôi cũng sững người khi nhìn thấy tôi. Anh ta vội chạy lại ôm vợ rồi xin tôi bình tĩnh nghe anh ta giải thích.

Nhưng rồi niềm tự hào của tôi bỗng dưng vỡ vụn sau một lần tôi vô tình nghe lén được cuộc điện thoại của anh với ai đó ở đầu dây bên kia. Nội dung không liên quan đến công việc hay hỏi han sức khỏe bạn bè mà là nhờ người kia tư vấn xem chồng tôi nên làm thế nào sau khi đi với gái trong tiệm massage theo kiều "bóc bánh trả tiền" nhưng sau đó lại phát hiện ra bao cao su bị rách.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt anh ta đưa điện thoại cho tôi kiểm tra (bình thường vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau bằng cách không xem điện thoại của nhau) và yêu cầu anh ta không được giấu tôi điều gì. Sau khi xem điện thoại của chồng, tôi lại phát hiện ra anh ta không chỉ ngủ với cô gái kia mà ngủ với rất nhiều các cô gái khác nhau. Mỗi lần ngủ với gái, anh ta đều chụp lại ảnh nóng của họ và lưu giũ ở phần lưu giữ bí mật trên máy điện thoại.

Sự việc xảy ra đã 1 tháng rồi. Tôi vẫn đang "chiến tranh lạnh" với chồng, còn anh ta thì tìm đủ mọi cách để làm lành với vợ, kể cả nửa đêm cũng mò vào phòng tôi "xin vợ tha thứ", xin vợ gỡ "lệnh cấm vận" nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ta "ăn nằm" với nhiều gái mại dâm mà tôi thấy ghê tởm, không thể "làm chuyện ấy" được.

Chồng tôi luôn giải thích với tôi rằng, anh không ngoại tình. Anh ta cho rằng ngoại tình là yêu thương một người đàn bà khác ngoài vợ mình, sống chung với họ một thời gian, thậm chí có con với họ. Còn chồng tôi thì không yêu thương ai cả, chỉ "bóc bánh trả tiền" thôi. "Anh không thương nhớ cô nào, thậm chí cô ta tên là gì anh cũng không biết và cũng không cần biết, xong việc là chia tay, đường ai người ấy đi, anh không bóc bánh với cô nào quá 2 lần, mỗi cô chỉ 1 lần thôi" –anh ta nói với tôi như thế.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi chủ động tâm sự với anh trai tôi và nhờ anh ấy hòa giải giúp. Anh trai tôi nói rằng đó là tính tham chung của đàn ông, thấy phụ nữ trẻ đẹp là nổi máu tham lên và không kìm nén được, đặc biệt là chồng tôi là người có tiền nên việc này lại càng dễ dàng. Anh tôi cũng khuyên tôi nên nhìn vào điểm tốt của chồng, đó là luôn ưu tiên cho gia đình, tiền bạc chồng tôi làm ra là chủ yếu để phục vụ vợ con. Chồng tôi mua ô tô cho tôi còn sang hơn ô tô của chồng. Còn các con tôi thì không thiếu cái gì cả.

Tôi băn khoăn quá, không biết phải làm thế nào. Nên ly dị hay tha thứ cho chồng? Nếu tha thứ cho chồng thì sau này liệu tôi có thể "lên giường" với anh ta được không khi mà trái tim tôi đã bị rỉ máu? Mong mọi người tư vấn giúp.