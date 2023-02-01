Cho con ngủ xong định 'vận động' một tí với chồng, ai ngờ vừa lên giường đã bị anh đạp xuống, ném vào mặt một thứ không tưởng

“Tôi ở nhà từ lúc mang thai cho tới bây giờ, một mình chồng đi làm lo cho cả gia đình. Cũng may lương thưởng của anh ấy không đến nỗi nào nên cuộc sống của gia đình tôi khá dễ chịu”, Nga kể.

Nga (28 tuổi) chia sẻ cô và Tuấn kết hôn đến nay tròn 2 năm. Họ đã sinh được một bé gái đầu lòng kháu khỉnh, khỏe mạnh vừa lên 6 tháng tuổi.

Cô tức giận không hiểu tại sao chồng lại hành xử thô lỗ như thế. Cô đang định lớn tiếng trách móc, chất vấn Tuấn thì anh bất ngờ ném một món đồ ra trước mặt vợ. Nhìn kỹ hóa ra là một chiếc bỉm chưa dùng của con.

Cho đến hôm vừa rồi, Nga ru con ngủ xong đặt bé vào cũi rồi lên giường đi ngủ. Vừa vén chăn nằm vào thì Tuấn đột ngột hất mạnh vợ ra, khiến Nga suýt ngã xuống đất.

Ảnh minh họa: Internet

“7, 8 nghìn một cái bỉm, cô đang đốt tiền đấy à? Bảo sao từ lúc sinh con tới giờ tiền chi tiêu cứ đội lên theo cấp số nhân. Mỗi ngày 5, 7 cái bỉm thì một tháng là bao nhiêu chi phí cho bỉm, chẳng 1,5 triệu rồi chứ ít à? Ngoài ra còn tiền sữa, đồ chơi, quần áo, đồ dùng, thuốc men…, cô có biết tính toán không đấy!”, Tuấn gay gắt chất vấn vợ.

Trước nay anh không bao giờ hỏi giá đồ vợ mua cho con. Hôm nay tra trên mạng mới giật mình hiểu ra tại sao tháng lương nào anh mang về cũng hết sạch.

“Theo phương châm của tôi thì thứ gì dùng cho con cũng phải là tốt nhất, xịn nhất, vì con cái là tài sản quý giá nhất. Cha mẹ có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng với con thì không được tiếc”, Nga nói.

Bởi vậy ngay từ khi con chào đời, Nga đã luôn chọn những đồ đắt tiền, nhập ngoại cho bé. Nhưng những đồ dùng khác chỉ mua một lần rồi dùng vài năm, còn bỉm là mặt hàng dùng một lần, hàng tháng số tiền chi tiêu cũng rất đáng kể.

“Chi cho con mà anh cũng tiếc? Anh có phải là bố không đấy?”, Nga bực dọc chỉ trích chồng. Tuấn mắng vợ: “Cô không nghĩ tới tiền tiết kiệm cho tương lai, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu à? Nhỡ lúc con ốm đau hay sau này học hành thì lấy tiền ở đâu? Bỉm tầm trung khoảng 4 nghìn/cái cũng tốt lắm rồi, sao cứ phải dùng bỉm quá đắt?”.

Nga thì nghĩ vợ chồng vẫn trẻ, tiền bạc còn có thể làm ra. Nhưng mua đồ rẻ cho con, con thì lớn dần chẳng bao giờ bé lại, cô sẽ hối hận vì không mang lại cho bé thứ tốt nhất. Hai người cãi nhau nảy lửa không ai chịu nhường ai. Tới khi con gái Nga giật mình khóc lên, cô đi dỗ con thì trận cãi vã mới kết thúc. Nhưng sáng hôm sau Nga tức giận đưa con về ngoại, chiến tranh lạnh với chồng.