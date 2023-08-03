Đi làm về sớm vì nhớ vợ, vừa định tạo bất ngờ thì cảnh tượng em đối xử với con gái riêng khiến tôi 'thất kinh', tự hỏi bao giờ mẹ ghẻ mới thương con chồng...

Mẹ tôi rất ưng ý cô con dâu này mà tôi cũng thấy mãn nguyện khi lấy được Hà làm vợ. Đợt này vợ tôi đang nghỉ ở nhà. Bố mẹ vợ có của, họ thường xuyên cho con gái tiền tiêu vặt, vợ không đi làm nhưng tôi cũng chẳng phải nuôi cô ấy.

Tôi và Hà mới cưới nhau được một tháng thôi, tình cảm vẫn còn vô cùng mặn nồng thắm thiết. Hà lại trẻ măng, kém tôi cả chục tuổi, dáng người xinh đẹp còn khéo miệng và biết chiều lòng mọi người. Gia đình cô ấy điều kiện cũng khá giả, thực sự là người phụ nữ hoàn hảo.

Mở cửa vào nhà, tôi định nhẹ chân nhẹ tay cho cô ấy bất ngờ song khi nhìn vào phòng ngủ thì chính tôi lại là người phải sốc nặng. Vợ tôi đang ngồi trên giường, chân buông xuống chậu nước ngâm chân dưới nền nhà. Dáng vẻ, giọng điệu rất hách dịch, chanh chua, còn dưới nền nhà con gái riêng của tôi đang quỳ xuống rửa chân cho mẹ kế!

Cho đến ngày hôm qua, bình thường buổi trưa tôi ăn trên công ty với đồng nghiệp vì nhà khá xa, công việc lại bận, không đủ thời gian đi lại. Nhưng hôm qua nhớ vợ mới cưới quá nên tôi cố sắp xếp công việc để nghỉ trưa sớm, tranh thủ về ăn trưa với cô ấy. Tôi không báo với Hà, định bụng dẫn cô ấy ra nhà hàng ăn trưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và vợ cũ ly hôn bởi nhiều vấn đề mà chính yếu là do cô ấy không hợp với mẹ chồng. Mẹ tôi chướng mắt con dâu nhà nghèo lại ở nhà trông con không làm ra tiền mấy năm trời. Người ta nói mồm miệng đỡ chân tay, cô ấy chẳng được cái nước gì. Tôi ở ngoài gặp gỡ nhiều người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, về nhà cũng dần chán vợ.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi ra tòa vợ cũ không công việc chẳng tiền tiết kiệm nên nhà tôi dễ dàng giành quyền nuôi con. Dù tôi đã hết tình cảm với vợ mà con gái rất giống bố, tôi thương yêu và chiều chuộng con lắm.

Không thể ngờ được Hà lại đối xử với con riêng chồng như thế. Vậy mà trước mặt tôi, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành tử tế, thương con chồng như con ruột. Hóa ra sau lưng cô ta hành hạ con bé như người hầu, trong khi con bé chỉ mới 5 tuổi đầu!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi gào lên một tiếng, lao vào hất Hà ra rồi bế con gái lên dỗ dành. Chắc hẳn suốt thời gian qua con bé đã phải chịu nhiều ấm ức, sợ mẹ kế mà nó không dám kể với ai. Hà lắp bắp bảo chỉ đùa thôi, họ đang chơi trò đóng vai. Song tôi đã chứng kiến hết rồi, ánh mắt và thái độ của Hà rõ ràng cho thấy cô ta không hề thương con chồng.

Nếu tôi không tình cờ về nhà giữa trưa thì chẳng biết rồi sẽ dẫn đến hậu quả thế nào. Đến lúc này thì bao yêu thương chiều chuộng dành cho vợ mới cưới cũng chẳng còn nữa. Người phụ nữ quá quắt ấy làm sao tôi có thể giữ lại bên mình!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bà khuyên tôi cứ từ từ cho cô ta cơ hội sửa chữa nhưng tôi kiên quyết từ chối. Đã là bản chất thì khó có thể thay đổi, hơn nữa niềm tin đã mất, tôi không yên tâm để cô ta sống cùng con gái mình nữa.

Ngày hôm đó Hà dọn đồ ra khỏi nhà luôn. Tôi xin lỗi con gái và hỏi con muốn thế nào. Nghe con bé bảo muốn được sống cùng bố mẹ như trước mà nghẹn ngào đau xót. Người phụ nữ tôi ngỡ tưởng tốt đẹp hoàn hảo thì lại che giấu bản chất tồi tệ bên trong. Còn vợ cũ của tôi là người hiền lành, sống có đạo đức, song tôi lại đang tâm ruồng bỏ cô ấy.

Tôi muốn tìm vợ cũ xin lỗi đón cô ấy về đoàn tụ cùng hai bố con nhưng chỉ sợ vợ cũ từ chối. Xin mọi người cho tôi vài lời chia sẻ trong hoàn cảnh này.