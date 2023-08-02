Chị dâu có thai nghén, nửa đêm mẹ chồng bỗng dưng đập cửa inh ỏi bắt tôi làm việc vô lý này, ngay lập tôi phản bác lại khiến bà 'cứng họng'

Tâm sự 02/08/2023 15:50

Thật may, chị có bầu… Hơn 3 tháng cưới nhau chị đã báo tin với mẹ tôi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi vui mừng cỡ nào. Nhưng đúng là, mong muốn của con người là vô hạn.

Hơn 2 năm về nhà chồng, tôi mãi chưa có con. Vợ chồng tôi cũng thuộc hàng khó sinh nên đã nhiều lần đi thầy đi thuốc, ăn uống tẩm bổ. Tôi đã cố gắng rất nhiều với hi vọng sinh cho bà một đứa cháu đề bà bế bồng, cũng bớt đi những buồn phiền, bớt suy nghĩ lung tung, gia đình cũng sẽ vui vẻ hơn. Nhưng chạy chữa nhiều chưa có kết quả.

Ngày đó, anh chồng đưa về một cô gái ra mắt, mẹ chồng tôi bắt lấy luôn. Có lẽ vì anh là con trưởng lại vì tôi chưa sinh được con nên bà rất mong ngóng con trai trưởng cưới. Chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, mẹ chồng tôi quyết định làm đám cưới cho con trai.

 

Chị dâu trưởng làm kế toán, có chút kĩ tính vì công việc liên quan đến những con số. Vậy nên có gì không hay, chị cũng nói thẳng chẳng nề hà. Nhiều khi sự rạch ròi và kĩ càng quá của chị khiến tôi bực tức. Chị không thích sống chung nhà chồng nên sau khi cưới, anh chị ra ở riêng. Tôi cũng thở phào. Nếu sống chung nhà có lẽ các mối quan hệ sẽ vô cùng rối, tôi cũng đang vô cùng áp lực chuyện con cái.

Thật may, chị có bầu… Hơn 3 tháng cưới nhau chị đã báo tin với mẹ tôi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi vui mừng cỡ nào. Nhưng đúng là, mong muốn của con người là vô hạn.

Ban đầu mẹ chỉ mong có cháu bế bồng nhưng khi biết chị có bầu, mẹ đi xem bói khắp nơi, thầy bói nào nói con trai thì mẹ vui ra tết, thầy bói nào nói con gái thì mẹ khó chịu, bực dọc trong người. Chẳng hiểu mẹ tin lời ai nói rằng tôi hợp vía của chị. Nếu trước 3 tháng, tối nào 1h đêm tôi cũng vào phòng thờ cầu khấn thì chắc chắn chị dâu sẽ sinh quý tử. Mẹ chồng tôi về nhà, gọi mọi người lại để bàn việc. Tôi thực sự không hiểu nổi bói toán kiểu gì lại biến tôi thành người liên quan trong câu chuyện này.

Từ hôm đó, mẹ không cần quan tâm tôi bận bịu công việc, thức khuya dậy sớm làm gì, sáng phải đi làm những công việc gì, cứ 1h đêm là mẹ bắt tôi dậy vào phòng thờ khấn vái cầu gia tiên phù hộ cho chị dâu trưởng sinh được con trai. Ban đầu, chiều theo ý mẹ nên tôi cũng đành nhưng được vài hôm, tôi thực sự không chịu nổi.

Chị dâu có thai nghén, nửa đêm mẹ chồng bỗng dưng đập cửa inh ỏi bắt tôi làm việc vô lý này, ngay lập tôi phản bác lại khiến bà 'cứng họng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sức người có hạn, tối nào cũng thức vài tiếng mà cầu khấn thì rõ lâu, tôi lại chỉ là phận dâu con trong nhà, mẹ lại bắt tôi làm việc đó, tôi thực sự không cam lòng. Có hôm mệt đứ đừ, đang ngủ say mẹ chồng lên thốc dậy khiến tôi tức điên. Cũng vì thế mà có nhiều buổi sáng tôi ngủ quên, không dậy nổi đi làm, bị cấp trên quở trách.

Quý tử chưa thấy đâu nhưng việc trước mắt ảnh hưởng sức khỏe, công việc của tôi là sự thật. Tôi nói với chồng và kiên quyết không chấp nhận việc mẹ bắt tôi làm điều vô lý ấy, mẹ chồng tôi từ đó cũng hậm hực, nói tôi ích kỉ, khó chịu.

Quả thật, chuyện con cái của tôi còn đang khiến tôi đau đầu, mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi tính chuyện con cái vậy mà mẹ đâu có hiểu cho tâm trạng của tôi. Mẹ lại bắt tôi đi cầu khấn cho chị dâu của mình. Mang thai đã là chuyện vui lắm rồi, tôi ước còn chẳng được làm gì dám mơ gái hay trai.

“Mẹ chưa có cháu nào vậy nên cháu đầu dù là trai hay gái, con nghĩ mẹ cũng không phải quan tâm đâu ạ. Mẹ đừng bói toán lung tung rồi về nhà bắt người này làm thế này, người kia làm thế kia. Gái hay trai không phải do cầu khấn mà được đâu mẹ ạ.

Con nghĩ, việc đầu tiên là cầu cho chị và cháu luôn khỏe mạnh, sau này sinh ra mẹ tròn con vuông. Còn từ nay, con xin phép không làm cái việc mà mẹ yêu cầu được. Mẹ có thể làm một mình nếu mẹ không nghe con”, tôi nói trước mặt cả nhà trong bữa ăn khiến mẹ cứng họng.

Cũng từ tối đó, mẹ không còn gọi tôi nữa. Nhưng tôi biết, mẹ vẫn ầm thầm làm việc mà mẹ muốn. Qua ba tháng, nếu chị dâu may mắn sinh con trai thì có lẽ tôi sẽ không gánh tội. Còn nếu chị sinh con gái, chắc chắn mẹ sẽ nói tại tôi không thành tâm khiến chị không sinh được cháu đích tôn cho bà.

Nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng bận tâm. Chồng tôi dù không hài lòng nhưng cũng chẳng dám nói gì trước thái độ kiên quyết của vợ. Đã đến lúc tôi phải cứng rắn, phải có những chính kiến riêng cho mình.

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Điều kiện nhà tôi rất khá, vậy nhưng trong thời gian yêu nhau thì anh tôi vẫn giấu chị ấy. Có lẽ anh muốn giả nghèo để tìm được một người phụ nữ thật lòng với mình. Chính vì thế nhà tôi càng quý chị dâu, xinh xắn như chị ấy mà thủy chung bên cạnh anh tôi, đủ thấy chị là người chân thành không đề cao vật chất.

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